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    • Magazin
    • 19.03.2021 14:15
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    • 19.03.2021 14:15
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    Haftanın finali geldi çattı ve ? Sorusunun yanıtı gündemde sıklıkla araştırılır oldu. Her Cuma olduğu gibi bugün de yarışmasından haftanın en düşük puanını alan kişi elenmek zorunda kaldı. Haftanın en yüksek puanını alan yarışmacı ise 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı. Günün birincisi ise her gün olduğu gibi çeyrek altının sahibi oldu. Kayın valideler arasındaki tartışmalar ve yarışmacılar arasındaki rekabet de bir an bile eksik olmadı. Peki ?

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta kim elendi?

    Gelinim Mutfakta kim elendi? 19 Mart Gelinim Mutfakta puanlaması nasıl şekillendi? Sorularının yanıtları özellikle program izlemeyi kaçıranlar tarafından merakla araştırılır oldu. Kanal D'de hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan, ilgiyle izlenen yarışmadan günün yemeğine kayınvalideler ve sunucu Seda Sayan tadım yaparak puanlarını veriyor. Peki bugün haftanın finalinde gün, hafta birincisi kim oldu? Yarışmaya veda eden isim hangisi oldu? Gelinim Mutfakta haftanın finalinde yaşananlar haberimizde yer alıyor.

    19 MART CUMA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Aysun:

    Hilal:

    Ayten:

    Dudu:

    GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (12 MART)

    Haftanın en düşük puanını alan gelin Zeynep oldu ve yarışmaya veda ederken duygusal anlar yaşandı.

    GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (12 MART)

    Haftanın birincisi Dudu oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.

    GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?

    Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.

        GELİNİM MUTFAKTA AYTEN KİMDİR?

        Gelinim Mutfakta Ayten soyadı izleyenler tarafından merak ediliyor. Gelinim Mutfakta Ayten'in tam adı: Ayten Hatamova Gürüf'tür. 17 Şubat günü yayınlanan programda Ayten tüm kayınvalidelerden 5 puan alarak rekor kırdı ve sosyal medyada merak edildi! Ayten Hatamova Gürüf evlidir ve bir kızı vardır. Kayınvalidesi Neriman Gürüf'tür. Ayten Hatamova Gürüf'ün bir ayakkabı butiği vardır. Ayten Hatamova Gürüf, aslen Azeri kökenlidir.

        GELİNİM MUTFAKTA AYSUN KİMDİR?

        24 yalında olan başarılı isim aslen Sakaryalıdır. 5 yıldır evli olan yarışmacının 4 yaşında oğlu vardır. İstanbul Pendik'ten yarışa katılan Aysun Kuşatan, pratik, tahlilci ve hırslı biri olduğunu söylüyor. Müsabakada kayınvalidesi Nurten hanımla bir arada altınları toplamak için yarışan Aysun Kuşatan, daha önce Zuhal Topal'la Sofrada programına da katılarak kamera önü tecrübesi yaşamıştı.
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