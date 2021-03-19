Gelinim Mutfakta kim elendi? 19 Mart Gelinim Mutfakta puanlaması nasıl şekillendi? Sorularının yanıtları özellikle program izlemeyi kaçıranlar tarafından merakla araştırılır oldu. Kanal D'de hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan, ilgiyle izlenen yarışmadan günün yemeğine kayınvalideler ve sunucu Seda Sayan tadım yaparak puanlarını veriyor. Peki bugün haftanın finalinde gün, hafta birincisi kim oldu? Yarışmaya veda eden isim hangisi oldu? Gelinim Mutfakta haftanın finalinde yaşananlar haberimizde yer alıyor.
19 MART CUMA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Aysun:
Hilal:
Ayten:
Dudu:
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (12 MART)
Haftanın en düşük puanını alan gelin Zeynep oldu ve yarışmaya veda ederken duygusal anlar yaşandı.
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (12 MART)
Haftanın birincisi Dudu oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.
GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?
Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.