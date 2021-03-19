Ekranlardaki macerasına tüm hızıyla devam eden Bir Zamanlar Çukurova'da yaşanan gelişmelerle heyecan doruklara ulaştı. Ortalığın karıştığı bölümde taburcu olan Züleyha da afişlerle birlikte ormanda kaybolduğu gece olanları hatırladı. Ama bunları şimdi Demir'e söylemesi, öfkesini arttıracaktı. Sırrını sadece Sevda ile paylaşmaya karar verir. Olayın duyulması Fikret'i mutlu etti ama artık intikamını almak için harekete geçmenin peşindedir ve kimseye söylemeden bir felaket ile sonuçlanabilecek planını uygulamaya başladı. İzleyiciler şimdi Bir Zamanlar Çukurova 89. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak fragman henüz ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Demir ve Züleyha için ikinci bahar...

Demir, Çukurova'nın dört bir yanına asılmış ve üzerinde Adnan Yaman'ın el yazısı olan mektupların olduğu afişlerin toplatılmasını emreder. Uzaktan Demir'in öfkesini izleyen Fikret'in ise şimdilik keyfi yerindedir. Çünkü afişler işe yaramıştır ve tüm Adana, artık Adnan Yaman'ın bir oğlu daha olduğunu konuşmaktadır.