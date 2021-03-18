Son dakika haberi... Galatasaray'ın eski futbolcusu ve yardımcı antrenörü Hasan Şaş geçtiğimiz gün bir skandal olaya karıştı.
Hasan Şaş memleketi Adana'ya gideceği sırada havalimanında bir vatandaşla tartıştı.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Son dakika haberi... Galatasaray'ın eski futbolcusu ve yardımcı antrenörü Hasan Şaş geçtiğimiz gün bir skandal olaya karıştı.
Hasan Şaş memleketi Adana'ya gideceği sırada havalimanında bir vatandaşla tartıştı.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Galatasaray'ın emektar futbolcusu ve eski yardımcı antrenörü Hasan Şaş, salı günü öğle saatlerinde İstanbul'dan kalkan uçakla memleketi Adana'ya gitti.
Uçak indikten sonra telefonu çalan Şaş, Galatasaray'ın efsane isimlerinden Erhan Önal'ın ölüm haberini alınca duygusal anlar yaşadı.
Orada olanların anlattıklarına göre; eski futbolcu gözyaşlarına boğuldu.
"AĞZINI BURNUNU KIRARIM"
Bir süre ölüm haberinin şokunu üzerinden atmaya çalışan Şaş, ardından terminalden çıkıp otoparktaki aracına yöneldi.
İşte o sırada Şaş ile bir vatandaş arasında sebebi öğrenilemeyen bir konu yüzünden tartışma çıktı.
Karşılıklı atışma kavgaya dönüşünce araya giren üç kişi, eski futbolcuyu yatıştırmaya çalıştı.
O anlarda Şaş'ın karşı tarafa "Bas git! Ağzını burnunu kırarım" dediği duyuldu.