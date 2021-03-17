Efsanesiyle adından sürekli söz ettiren Kuruluş Osman'da bu akşam Osman Bey, Togay ve Nikola'nın kurduğu hain planları tek tek bozdu. Son bölümde Bizans imparatoruyla görüşmek üzere Konstantiniyye'ye giden Nikola, uç bölgesine çok farklı döndü. Osman Bey'e karşı Moğollarla işbirliği yapması gerektiğini bilen Nikola, Helen'e ise "Geyhatu'nun avcı köpeği Kara Şaman Togay ile tanışmamın zamanı geldi" diyerek ittifak için ilk adımı attı ve Togay'ı İnegöl'e çağırttı. Kara Şaman Togay şaman ayininde kendini toprağa gömdü ve babası Noyan'ın ruhuyla iletişim kurdu. İzleyiciler bölüm sonrası Kuruluş Osman 51. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmelere odaklandı.

İNTİKAM İSTEYEN NİKOLA UÇ BÖLGESİNE DÖNDÜ, HEDEFİNE SÖĞÜT'Ü KOYDU!

İmparatorla görüşmek üzere Konstantiniyye'ye giden Nikola, uç bölgesine çok farklı döndü. Flatyos'un intikamını almak için yanıp tutuşan Nikola, imparatordan aldığı ilave kuvvetlerle birlikte İnegöl'e döndü. Saçlarını kazıtan ve Flatyos'un onuruna onun dövmesini yaptıran Nikola, savaş yeminini vurgular biçimde Roma gladyatörlerinin kostümünü giydi.