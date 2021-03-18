Türkiye'ye taşındıktan sonra dans ve tiyatroya başladı. Dokuz yaşında tiyatro eğitimi almaya başladı. Ardından ajansa yazıldı. İlk olarak Cesur Hemşire dizisinde Canan olarak rol alan Alina Boz küçük yaşta olmasına rağmen televizyon dünyasının aranan isimleri haline geldi. Ata Demirer ile Avea reklamlarında da rol alan Alina Boz bir çok reklam filminde yer almıştır.Soyadından dolayı Murat Boz ile akrabalığı olduğu yazılan Alina Boz, Murat Boz ile 2010 yılında Heygırl dergisinin kapak yüzü olmuştur. Havacılık meslek lisesinde okumaktadır 1.72 boyunda olan Alina Boz 50 kilo ağırlığındadır.