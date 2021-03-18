İlk bölümden itibaren seyirciyi ekran kilitleyen Maraşlı'nın Mahur'u herkesi şaşkına çevirdi.
Güzel oyuncu Alina Boz sergilediği başarılı oyunculukla dikkatleri üzerine çekerken son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.
Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'un özel hayatı da hayranları tarafından merak edilirken oyuncu hakkındaki bilgiler duyanları hayrete düşürdü.
İşte çok şaşıracağınız o bilgiler...
ALİNA BOZ (MAHUR) KİMDİR?
Alina Boz 14 Haziran 1998 tarihinde Rusya, Moskova'da doğmuştur. Alina Boz'un annesi Rus Olga Boz, babası Bulgaristan göçmeni Türk'dür. Moskova'da doğduktan sonra 7 yaşına kadar Rusya'da yaşadı. 2005 yılında babasının işi nedeni ile İstanbul'a geldiler. İlkokula İstanbul'da başladı. Türkçe'yi de geldikten sonra öğrendi.
Türkiye'ye taşındıktan sonra dans ve tiyatroya başladı. Dokuz yaşında tiyatro eğitimi almaya başladı. Ardından ajansa yazıldı. İlk olarak Cesur Hemşire dizisinde Canan olarak rol alan Alina Boz küçük yaşta olmasına rağmen televizyon dünyasının aranan isimleri haline geldi. Ata Demirer ile Avea reklamlarında da rol alan Alina Boz bir çok reklam filminde yer almıştır.Soyadından dolayı Murat Boz ile akrabalığı olduğu yazılan Alina Boz, Murat Boz ile 2010 yılında Heygırl dergisinin kapak yüzü olmuştur. Havacılık meslek lisesinde okumaktadır 1.72 boyunda olan Alina Boz 50 kilo ağırlığındadır.