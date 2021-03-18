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    • 19.03.2021 00:07
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    Şimdi herkesin dilinde! Maraşlı'nın Mahur'u hakkındaki gerçek şaşkına çevirdi! Güzel oyuncu meğerse...

    Güzelliğiyle kendine hayran bırakan şaşırttı. İlk bölümden itibaren seyirciyi ekran kilitleyen Maraşlı'nın Mahur'u herkesi şaşkına çevirdi. Güzel oyuncu Alina Boz sergilediği başarılı oyunculukla dikkatleri üzerine çekerken son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'un özel hayatı da hayranları tarafından didik didik edilirken oyuncu hakkındaki bilgiler duyanları hayrete düşürdü. İşte çok şaşıracağınız o bilgiler...

    Maraşlı'nın Mahur'u hakkındaki şaşırtan gerçek!

    İlk bölümden itibaren seyirciyi ekran kilitleyen Maraşlı'nın Mahur'u herkesi şaşkına çevirdi.

    Güzel oyuncu Alina Boz sergilediği başarılı oyunculukla dikkatleri üzerine çekerken son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

    Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'un özel hayatı da hayranları tarafından merak edilirken oyuncu hakkındaki bilgiler duyanları hayrete düşürdü.

    İşte çok şaşıracağınız o bilgiler...

    ALİNA BOZ (MAHUR) KİMDİR?
    Alina Boz 14 Haziran 1998 tarihinde Rusya, Moskova'da doğmuştur. Alina Boz'un annesi Rus Olga Boz, babası Bulgaristan göçmeni Türk'dür. Moskova'da doğduktan sonra 7 yaşına kadar Rusya'da yaşadı. 2005 yılında babasının işi nedeni ile İstanbul'a geldiler. İlkokula İstanbul'da başladı. Türkçe'yi de geldikten sonra öğrendi.

    Türkiye'ye taşındıktan sonra dans ve tiyatroya başladı. Dokuz yaşında tiyatro eğitimi almaya başladı. Ardından ajansa yazıldı. İlk olarak Cesur Hemşire dizisinde Canan olarak rol alan Alina Boz küçük yaşta olmasına rağmen televizyon dünyasının aranan isimleri haline geldi. Ata Demirer ile Avea reklamlarında da rol alan Alina Boz bir çok reklam filminde yer almıştır.Soyadından dolayı Murat Boz ile akrabalığı olduğu yazılan Alina Boz, Murat Boz ile 2010 yılında Heygırl dergisinin kapak yüzü olmuştur. Havacılık meslek lisesinde okumaktadır 1.72 boyunda olan Alina Boz 50 kilo ağırlığındadır.

        Alina Boz, 1 Aralık 2013 – 16 Şubat 2014 tarihleri arasında atv'de yayınlanan komedi türündeki "Cesur Hemşire" adlı dizide Hakan Yılmaz, Şebnem Bozoklu, Yeliz Şar, Tuluğ Çizgen, Sezai Aydın, Çağlar Çorumlu ile beraber rol aldı.

        2014 tarihinde "Paramparça" adlı dizide Alina Boz, Hazal karakterini canlandırırken; Ebru Özkan, Burak Tozkoparan, Cemal Hünal, Nursel Köse, Civan Canova, Ahu Yağtu ile birlikte çalıştı.

        Alina Boz son olarak atv ekranlarında yayınlanan Maraşlı dizisi ile seyircilerin karşısına geçti.

        Ünlülerin memleketleri...

        Hilal Altınbilek - İzmir


        Bensu Soral - Bursa

            Burak Özçivit - Gaziantep

            Murat Ünalmış - Kayseri


            Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı

                Ebru Şahin - İstanbul

                Tamer Karadağlı - Kars

                Didem Balçın - Ankara
                    Haberler Magazin Şimdi herkesin dilinde! Maraşlı'nın Mahur'u hakkındaki gerçek şaşkına çevirdi! Güzel oyuncu Alina Boz meğerse...