İki dizide de aynı anda aynı karakteri oynayacak! Flaş gelişme olarak duyuruldu! Ünlü oyuncu son anda...

İki dizide de aynı anda aynı karakteri oynayacak! Flaş gelişme olarak duyuruldu! Ünlü oyuncu nun son anda o diziye konuk oyuncu olması kararlaştırıldı. TV 8 ekranlarında çarşamba günleri yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle cuma günleri izleyici karşısına çıkan Kırmızı Oda dizisi arasında bir oyuncu transferi yapıldı. Kırmızı Oda dizisiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Erkan Petekkaya gelecek hafta Doğduğun Ev Kaderindir dizisine konuk oyuncu olarak katılacak. Delikanlı Sadi, diziye Ali Rıza'nın geçmişten güvendiği bir dostu olarak, ona yardım etmek için gelecek.

ERKAN PETEKKAYA DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KADROSUNDA!

Yayınlandığı günden itibaren izleyiciyi ekrana kitleyen, OGM Pictures'ın yapımını üstlendiği, TV8'in sevilen dizisi "Doğduğun Ev Kaderindir"e yeni bölümünde Erkan Petekkaya konuk oluyor.