Perşembe günlerinin reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam büyük bir yüzleşme yaşanacak. Dizide bu hafta Fikret'in Almanya'daki sevgilisinin detaylarını öğrenmek için Ümit ile sohbet eden Müjgan, öğrendikleri ile yine hayal kırıklığına uğradı. Ancak o da Ümit'in Demir ile gittiğini bilmekteydi. Bu bilgi, Ümit'e Züleyha'nın yanında Demir'i zor durumda bırakacak bir konuşmaya itti. Bölümü telefondan takip edecek olan seyirciler bu bağlamda Bir Zamanlar Çukurova 88. bölüm canlı izle seçeneği hakkında araştırma yapıyor. İşte dizide bu hafta yaşanacaklar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 88. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

''Seni çok sevdim Züleyha...''

DEMİR'İN ÖFKESİ DE FİKRET'İN KİNİ DE BÜYÜYOR!

Demir, Çukurova'nın dört bir yanına asılmış ve üzerinde Adnan Yaman'ın el yazısı olan mektupların olduğu afişlerin toplatılmasını emreder. Uzaktan Demir'in öfkesini izleyen Fikret'in ise şimdilik keyfi yerindedir. Çünkü afişler işe yaramıştır ve tüm Adana, artık Adnan Yaman'ın bir oğlu daha olduğunu konuşmaktadır.

Bu arada taburcu olan Züleyha da afişlerle birlikte ormanda kaybolduğu gece olanları hatırlar! Ama bunları şimdi Demir'e söylemesi, öfkesini arttıracaktır! Sırrını sadece Sevda ile paylaşmaya karar verir. Olayın duyulması Fikret'i mutlu eder ama artık intikamını almak için harekete geçmenin peşindedir ve kimseye söylemeden bir felaket ile sonuçlanabilecek planını uygulamaya başlar.