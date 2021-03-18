GELİNİM MUTFAKTA HİLAL YARIŞMAYI BIRAKTI MI?

Bugünkü bölümde ikili arasında tartışmalar başladı ve diğer kayınvalideler tarafından Dilek hanım oldukça tepkialdı. "O benim kızım değil sadece gelinim, oğlumun karısı benim kızım olamaz, istediğim zaman çat kapı evine giderim, benim istediğimde torunumu bana getirmek zorunda" gibi daha pek çok sözleri tepki gördü, Hilal gözyaşlarına hakim olamadı.

Yeni bölüm fragmanında ise kaynanası Dilek hanımın ithamlarına daha fazla dayanamayan Hilal, kendisine sarf edilen "beceremiyorsan yarışma git" sözleri üzerine stüdyoyu terk etti. Yarışmada günün kritiğinin yapıldığı esnada kaynanası ile tartıştığı görülen Hilal, koşar adımlarla stüdyodan çıktı. Yarışmadan ayrılıp ayrılmadığı yarınki bölümde açıklığa kavuşacak.