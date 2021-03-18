Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? 18 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu nedir? Sorularının cevapları gündüz kuşağı izleyicileri tarafından merak edildi ve arama motorları üzerinden sıkça sorgulanıyor. Bugün izlemeyi kaçıranlar yeni yarışmacı Hilal'in yarışmayı bırakıp bırakmadığını merak ediyor. Haftanın finaline bir gün kala heyecan dorukta ve rekabet de arttı. Gelinim Mutfakta'da bugünün puanları nasıl şekillendi? Birinci olarak çeyrek altını kapan yarışmacı hangisi oldu?
18 MART PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Günün birincisi henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak.
Aysun:
Hilal:
Ayten:
Dudu:
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Haftanın en düşük puanını alan gelin Zeynep oldu ve yarışmaya veda ederken duygusal anlar yaşandı.
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Haftanın birincisi Dudu oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.
GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?
Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.