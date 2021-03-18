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    • Magazin
    • 18.03.2021 14:43
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    • 18.03.2021 14:43
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    ? 18 Mart puan durumu!

    Haftanın finalinden bir gün önce ? Sorusunun yanıtı merakla araştırılmaya başlandı. Ünlü sanatçı Seda Sayan’ın sunuculuğu ile Kanal D’de hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan ve heyecanla izlenen ’da bugün neler yaşandı? Yarışmacılardan Hilal ve kayınvalidesi Dilek arasında dünden bu yana devam eden gerginlik daha da attı. Rekabetin üst düzeyde olduğu yarışmada günün en iyi yemeğini kim yaptı? açıklandı mı?

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu?

    Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? 18 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu nedir? Sorularının cevapları gündüz kuşağı izleyicileri tarafından merak edildi ve arama motorları üzerinden sıkça sorgulanıyor. Bugün izlemeyi kaçıranlar yeni yarışmacı Hilal'in yarışmayı bırakıp bırakmadığını merak ediyor. Haftanın finaline bir gün kala heyecan dorukta ve rekabet de arttı. Gelinim Mutfakta'da bugünün puanları nasıl şekillendi? Birinci olarak çeyrek altını kapan yarışmacı hangisi oldu?

    18 MART PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Günün birincisi henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak.

    Aysun:

    Hilal:

    Ayten:

    Dudu:

    GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

    Haftanın en düşük puanını alan gelin Zeynep oldu ve yarışmaya veda ederken duygusal anlar yaşandı.

    GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Haftanın birincisi Dudu oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.

    GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?

    Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.

        GELİNİM MUTFAKTA HİLAL YARIŞMAYI BIRAKTI MI?

        Bugünkü bölümde ikili arasında tartışmalar başladı ve diğer kayınvalideler tarafından Dilek hanım oldukça tepkialdı. "O benim kızım değil sadece gelinim, oğlumun karısı benim kızım olamaz, istediğim zaman çat kapı evine giderim, benim istediğimde torunumu bana getirmek zorunda" gibi daha pek çok sözleri tepki gördü, Hilal gözyaşlarına hakim olamadı.

        Yeni bölüm fragmanında ise kaynanası Dilek hanımın ithamlarına daha fazla dayanamayan Hilal, kendisine sarf edilen "beceremiyorsan yarışma git" sözleri üzerine stüdyoyu terk etti. Yarışmada günün kritiğinin yapıldığı esnada kaynanası ile tartıştığı görülen Hilal, koşar adımlarla stüdyodan çıktı. Yarışmadan ayrılıp ayrılmadığı yarınki bölümde açıklığa kavuşacak.

        GELİNİM MUTFAKTA HİLAL KİMDİR?

        Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında yeni hafta heyecanı başladı. Yeni haftada bilindiği gibi yarışmaya yeni bir gelin ve kaynanası dahil olacak. Gelinim Mutfakta yarışmasına bu hafta dahil olacak olan gelin Hilal ve kaynanası Dilek hanım oldu. Hilal geçtiğimiz hafta en düşük puanı alarak yarışmaya veda eden Zeynep ve kaynanası Yasemin hanımın yerine dahil oldular.

        Gelinim Mutfakta yarışmasının bu haftaki yeni gelini olan Hilal Özdemir 3 yıllık evli ve 1,5 yaşında bir çocuk annesi. Balıkesir'de yaşıyor. Hilal ve kaynanası Dilek hanım yarışmaya oldukça iddialı bir giriş yaptılar ve tüm altınları kazanacaklarını düşünüyorlar. Yarışmanın gelinleri ise Hilal'in heyecanlı tavırlarından dolayı onları kolay lokma olarak gördü ve bu hafta eleneceklerini düşünüyorlar.
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