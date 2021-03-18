Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert'in oturduğu Doya Doya Moda All Star'da eski ve yeni sezon yarışmacıları arasında karma yapıldı ve 7 kız yarışmacı yoluna devam ediyor. Rekabet dolu yarışmada haftanın dördüncü gününde Doya Doya Moda All Star günün birincisi kim oldu? İzlemeyi kaçıranlar merakla 18 Mart Doya Doya Moda All Star puan durumunu araştırmaya başladı. İşte yaşananlar…
18 MART PERŞEMBE DOYA DOYA MODA ALL STAR PUAN DURUMU
Betül:
Özde:
Birben:
Emel:
Rümeysa:
Ferdanur:
Su:
RÜMEYSA BUYURAN KİMDİR?
Doya Doya Moda'nın 2. sezon yarışmacılarından olan Rümeysa Buyuran, aslen Rizelidir. 22 yaşında olan yarışmacı, 1.68 boyunda ve 95 kilo olup 46 beden giymektedir. Giyim tarzına çok güvendiğini söyleyen yarışmacı, önceki sezonda "Bulunduğum yerde dikkat çekmeyi severim. Çünkü kendime güveniyorum. Herkes bana baksın istiyorum. Rakiplerim tabii ki benden korkmalı" demişti. Rümeysa Buyuran, şimdi de Doya Doya Moda All Star'da yarışacak yarışmacılar arasında yer alıyor.