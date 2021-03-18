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    • Magazin
    • 18.03.2021 16:26
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    • 18.03.2021 16:26
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    ? 18 Mart puan durumu!

    Özellikle gündüz kuşağı yarışmalarını yakından takip eden izleyiciler ? Sorusunun yanıtını merak ederek sıklıkla araştırıyor. TV8’in fenomen yarışmasında konsept değişikliği yapıldı ve Doya Doya Moda, “All Star” formatında yayınlanmaya başladı. Haftanın finalinden bir gün önce heyecan daha da arttı ve 7 kız yarışmacı günün konseptine göre giyinmek için Kadıköy’de toplandı. Peki 18 Mart puan durumu belli oldu mu?

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda All Star günün birincisi kim oldu?

    Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert'in oturduğu Doya Doya Moda All Star'da eski ve yeni sezon yarışmacıları arasında karma yapıldı ve 7 kız yarışmacı yoluna devam ediyor. Rekabet dolu yarışmada haftanın dördüncü gününde Doya Doya Moda All Star günün birincisi kim oldu? İzlemeyi kaçıranlar merakla 18 Mart Doya Doya Moda All Star puan durumunu araştırmaya başladı. İşte yaşananlar…

    18 MART PERŞEMBE DOYA DOYA MODA ALL STAR PUAN DURUMU

    Betül:
    Özde:
    Birben:
    Emel:
    Rümeysa:
    Ferdanur:
    Su:

    RÜMEYSA BUYURAN KİMDİR?

    Doya Doya Moda'nın 2. sezon yarışmacılarından olan Rümeysa Buyuran, aslen Rizelidir. 22 yaşında olan yarışmacı, 1.68 boyunda ve 95 kilo olup 46 beden giymektedir. Giyim tarzına çok güvendiğini söyleyen yarışmacı, önceki sezonda "Bulunduğum yerde dikkat çekmeyi severim. Çünkü kendime güveniyorum. Herkes bana baksın istiyorum. Rakiplerim tabii ki benden korkmalı" demişti. Rümeysa Buyuran, şimdi de Doya Doya Moda All Star'da yarışacak yarışmacılar arasında yer alıyor.

        FERDANUR BAŞARAN KİMDİR?

        Eğitimini İstanbul Arel Üniversitesi'nde yapan, 23 yaşında olan ve büyük beden mankenlik yapan Ferdanur Başaran, 94 kilo ve 46 beden giymekte. İddialı çıkışları ve sert sözleriyle bilinen Ferdanur Başaran, daha önce Doya Doya Moda yarışmacılardan Su Baher ile yaşadığı tartışmayla dikkatleri üzerine çekmişti. Doya Doya Moda programının ilk bölümünden itibaren ayrılmayan ve yakın arkadaş olup aynı odada kalan Ferdanur Başaran ve Su Baher, oldukça sert bir biçimde arkadaşlıklarını bitirmişti. Başaran'ın büyük beden ve küçük beden giysiler sattığı kendisine ait bir butiği de bulunmaktadır.
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