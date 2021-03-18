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    • Magazin
    • 18.03.2021 18:09
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    • 18.03.2021 18:09
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    varığını yoğunu ona harcadı ama sonuç hüsran! Adeta çakıldı akıbet belirsiz ama 'de veda mesajları peş peşe

    Televizyon yapımcısı, TV 8'in sahibi ve sunucu  geçtiğimiz aylarda, dijital yayıncılığa el atmış ve  Dijital Platformunu yayına sokmuştu. Birbirinden iddialı isim ve yapımlarla el sıkışan Acun Ilıcalı'nın büyük beklentide olduğu Exxen ilk dönemde hatalar, ücret ödemelerine rağmen reklam izleyen kullanıcıların şikayetleriyle karşı karşıya kalmıştı. Ancak içerik beklentileri karşılayamadı. Öyle ki başrollerini  ve şampiyonu 'in paylaştığı  adlı yapım adeta soğuk duş aldı. İzleyiciler İşte Bu Benim Masalım'ın akıbetinin ne olacağını merak ederken Cemal Can Canseven ve Aleyna Tilki'den vedalar peş peşe geldi.

    Acun Ilıcalı varığını yoğunu harcadı ama sonuç hüsran oldu!

    Acun Ilıcalı varığını yoğunu ona harcadı ama sonuç hüsran! Adeta çakıldı akıbet belirsiz ama Exxen'de veda mesajları peş peşe... Şu sıralar TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'in sunuculuğunu yapan Acun Ilıcalı, darbeyi Exxen'den aldı. Ocak 2021'de hayat geçen ve büyük bir beklenti yaratan Exxen Dijital Platformu ilk etapta hatalarıyla gündeme gelmişti. Yavaş yavaş bunlar yoluna koyulurken bu kez darbe içeriklerden geldi. Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ve Aleyna Tilki'nin başrollerini paylaştığı İşte Bu Benim Masalım büyük bir hayal kırıklığı oldu.

    TV8 kanalının yanı sıra ocak ayında Exxen isimli platformunu izleyici ile buluşturan Acun Ilıcalı, gündemden düşmeyen Aleyna Tilki ve Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven için İşte Bu Benim Masalım isimli diziyi yayına aldı.

    Ancak Ilıcalı, büyük umutlarla yayınladığı diziden beklediği sonucu alamadı.

        10 ÜZERİNDEN 1.7 ALDI

        Bir gençlik dizisi olarak yayınlanmaya başlayan dizi, başrollerin geniş hayran kitlesine rağmen IMDb platformunda 10 üzerinden 1.7 puan alarak Türk dizi tarihinin en düşük puan alan dizisi oldu.

        Dizinin 2. sezonunun çekilip çekilmeyeceği ise henüz belli değil.

        CEMAL CAN CANSEVEN VE ALEYNA TİLKİ'DEN VEDA MESAJI

        "İşte Bu Benim Masalım" dizisinin çekimleri sona erdi. Dizinin başrol oyuncuları Cemal Can Canseven ve Aleyna Tilki, ekip arkadaşlarına veda mesajı gönderdi.

            İki başrol oyuncusu da büyük tecrübeler edindiklerini dile getirdi.

            KADRODA ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR

            Başrollerini Cemal Can Canseven ve Aleyna Tilki'nin paylaştığı İşte Bu Benim Masalım dizisinin kadrosunda; Hasan Denizyaran, Merve Sevin, Göksun Büyükkahraman, Ayça Tilki, Zeynep Kankonde, Kamil Güler, Nevra Serezli, Yusuf Ege Gönülal gibi isimler yer alıyor.

            'İŞTE BU BENİM MASALIM' DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

            Güçlü duyguları olan, hayalperest ve herkesten farklı… En büyük yeteneği sesi ama sahnelerden de korkuyor. 17 yaşındaki bir yıldızın yükseliş hikayesi.

                Hayattaki en büyük tutkusu şarkı söylemek olan genç bir kız, sahnede olmaktan çok korksa da hayallerini peşinden koşmaktan vazgeçmez. Sahne korkusunu aşmaya çalışan genç kız, hayallerini gerçekleştirmeyi başarabilecek midir?
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