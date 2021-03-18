Acun Ilıcalı varığını yoğunu ona harcadı ama sonuç hüsran! Adeta çakıldı akıbet belirsiz ama Exxen'de veda mesajları peş peşe... Şu sıralar TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'in sunuculuğunu yapan Acun Ilıcalı, darbeyi Exxen'den aldı. Ocak 2021'de hayat geçen ve büyük bir beklenti yaratan Exxen Dijital Platformu ilk etapta hatalarıyla gündeme gelmişti. Yavaş yavaş bunlar yoluna koyulurken bu kez darbe içeriklerden geldi. Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ve Aleyna Tilki'nin başrollerini paylaştığı İşte Bu Benim Masalım büyük bir hayal kırıklığı oldu.