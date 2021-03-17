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    • Magazin
    • 17.03.2021 21:56
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    • 17.03.2021 21:56
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    Viraneye döndürecek silleyi attı! : Unutarak adeta gözlerine mil çekiyor

    Adeta izleyicilerin ruhun derinliklerinde dolaştıran 'da bu hafta yaşanan yeni olaylar heyecanı arşa çıkarmaya yetecek. Bilindiği gibi son bölümde Kumru (Aslıhan Gürbüz), karşısına çıkan Gümüş Teyze (Zeynep Eronat) ile birlikte yeni bir hayat kurma mücadelesini Doktor Hanım ile paylaşırken, başından geçen her şeyi Fahri’ye anlatıp anlatmama konusunda ikilemde kaldı. Ayrıca Sadi (Erkan Petekkaya), sokaklarda tanıştığı Mehmet’in kendisini nasıl koruyup kolladığını anlattı. Sadi'nin iyilik ve kötülük hakkında anlatıkları herkesi etkiledi. Pek çok olayın dikkat çektiği dün TV 8 ekranlarında izleyicisiyle buluştu.

    takvim.com.tr
    Kırmızı Oda 29. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Her hafta izleyicilerini duygu seline boğan Kırmızı Oda'da yaşanacak olan yeni gelişmeler heyecanla takip edilecek. Geçen hafta Doktor Hanım karşısında kendinden emin bir Nazlı (Pınar Deniz) görüp sevinirken; Recai (Gökhan Yıkılkan) Doktor Hanım'dan, Nazlı'yı evliliklerinin devamına ikna etmesini istedi. Sadi (Erkan Petekkaya), sokaklarda tanıştığı Mehmet'in kendisini nasıl koruyup kolladığını anlattı. Klinikte sazıyla söylediği türkü ise herkesi duygulandırdı. Bölümün ardından izleyiciler tarafından heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Kırmızı Oda 29. bölüm fragmanında yaşanacaklar...

    KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    'Kırmızı Oda'nın 28'inci bölümünde; Kumru (Aslıhan Gürbüz), karşısına çıkan Gümüş Teyze (Zeynep Eronat) ile birlikte yeni bir hayat kurma mücadelesini Doktor Hanım'la paylaşırken, başından geçen her şeyi Fahri'ye anlatıp anlatmama konusunda ikilemde kaldı.

    Doktor Hanım karşısında kendinden emin bir Nazlı (Pınar Deniz) görüp sevinirken; Recai (Gökhan Yıkılkan) Doktor Hanım'dan, Nazlı'yı evliliklerinin devamına ikna etmesini istedi.

    Sadi (Erkan Petekkaya), sokaklarda tanıştığı Mehmet'in kendisini nasıl koruyup kolladığını anlattı. Klinikte sazıyla söylediği türkü ise herkesi duygulandırdı.

        Yavuz'un kendisine aşık olduğuna inanarak hataya düştüğünü anlatan Kumru'ya (Aslıhan Gürbüz), Doktor Hanım artık kendisine merhamet gösterme zamanının geldiğini söyledi.

        Nazlı (Pınar Deniz) annesinin aşıladığı kaybetme korkusu yüzünden Haluk'la ilişkisinin yarım kaldığını söylerken, kendisini bir türlü sevememekten yakındı.

        Doktor Hanım, tasarladığı olumsuz düşüncelerin hayatını belirlediğini Nazlı'ya hatırlattı.

            Sadi (Erkan Petekkaya), babaannesinin acı kaybıyla hayatının tümüyle değiştiğini, içindeki korkulara son vererek kendini sokaklara attığını anlattı. Doktor Hanım ise Sadi'nin bastırdığı korkuların panik atak olarak geri döndüğünü teşhis etti.

            Kumru (Aslıhan Gürbüz), Şenol'un kendisini evliliği boyunca nasıl hor gördüğünü ve Yavuz'la ilk karşılaşma anını Doktor Hanım'la paylaştı.

            Nazlı (Pınar Deniz), hayatındaki herkesi mutlu edebilmek uğruna kendisini unuttuğunu Doktor Hanım sayesinde fark ederken, Recai (Gökhan Yıkılkan), zor geçen çocukluk yıllarının üzerindeki etkisini Doktor Hanım'a açtı.

                Ağabeylerinin üzerinde kurduğu psikolojik baskının ve çektiği yokluğun annesini daha çok arattığını söylerken hislenen Sadi (Erkan Petekkaya) ve Doktor Hanım, birlikte gözyaşı döktüler.
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                Haberler Magazin Viraneye döndürecek silleyi attı! Kırmızı Oda 29. bölüm fragmanı: Unutarak adeta gözlerine mil çekiyor