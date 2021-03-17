Her hafta izleyicilerini duygu seline boğan Kırmızı Oda'da yaşanacak olan yeni gelişmeler heyecanla takip edilecek. Geçen hafta Doktor Hanım karşısında kendinden emin bir Nazlı (Pınar Deniz) görüp sevinirken; Recai (Gökhan Yıkılkan) Doktor Hanım'dan, Nazlı'yı evliliklerinin devamına ikna etmesini istedi. Sadi (Erkan Petekkaya), sokaklarda tanıştığı Mehmet'in kendisini nasıl koruyup kolladığını anlattı. Klinikte sazıyla söylediği türkü ise herkesi duygulandırdı. Bölümün ardından izleyiciler tarafından heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Kırmızı Oda 29. bölüm fragmanında yaşanacaklar...

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

'Kırmızı Oda'nın 28'inci bölümünde; Kumru (Aslıhan Gürbüz), karşısına çıkan Gümüş Teyze (Zeynep Eronat) ile birlikte yeni bir hayat kurma mücadelesini Doktor Hanım'la paylaşırken, başından geçen her şeyi Fahri'ye anlatıp anlatmama konusunda ikilemde kaldı.