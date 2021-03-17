Survivor kim elendi? 16 Mart Survivor iletişim ödülünü hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer aldı. Acun Ilıcalı ada konseyini topladı ve elenen ismin kim olduğunu açıkladı. Peki bu hafta SMS birincisi hangi yarışmacı oldu. Diğer yandan heyecan dolu bir iletişim oyunu oynandı ve uuzn zamandır kazanamayan Ünlüler takımı Gönüllüler'e karşı mücadele verdi. Peki oyunun galibi hangi takım oldu? İşte Survivor son bölümde yaşananlar…