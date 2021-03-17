Survivor kim elendi? 16 Mart Survivor iletişim ödülünü hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer aldı. Acun Ilıcalı ada konseyini topladı ve elenen ismin kim olduğunu açıkladı. Peki bu hafta SMS birincisi hangi yarışmacı oldu. Diğer yandan heyecan dolu bir iletişim oyunu oynandı ve uuzn zamandır kazanamayan Ünlüler takımı Gönüllüler'e karşı mücadele verdi. Peki oyunun galibi hangi takım oldu? İşte Survivor son bölümde yaşananlar…
SURVIVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?
Dominik Cumhuriyeti'nde yer alan Survivor adasında şampiyonluk mücadelesi veren ünlüler ve gönüllüler takımları Acun Ilıcalı hakemliğinde iletişim ödülü oyununda ter döktü. Zorlu parkurlarda kıran kırana mücadele veren ünlüler ve gönüllüler takımları skor bazında eşitlik getiren bir performans grafiği çizdi.
Birbirini kovalayan skorlar sonunda 9-9'luk beraberlikle oyunun son safhasına gelindi. Bayrak yarışı formatında yapılan oyunda ünlüler takımından İsmail - Merve ile gönüllüler takımından Steven - Ayşe arasında zorlu yarış başladı.
Çamur havuzu bulunan parkurda ilk olarak kadınlar mücadeleye start verdi.Parkurda Ayşe'ye göre daha hızlı davranan Merve bayrağa ilk ulaşan isim oldu ve ünlüler takımında İsmail bu avantajla, parkura Steven'dan önce başladı. Ayşe'nin de bayrağa ulaşmasıyla birlikte Steven hızla parkur sonunda yer alan atış masasına ulaşmaya çalıştı. Parkur sonunda İsmail'i yakalamayı başaran Steven, atışlarda İsmail'e yenildi ve iletişim ödülünü kazanan takım ünlüler takımı oldu.