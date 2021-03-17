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    • Magazin
    • 17.03.2021 09:33
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    • 17.03.2021 09:33
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    ? ? Ünlüler mi Gönüllüler mi?

    Dün akşamdan bu yana ? Sorusunun yanıtını merak konusu oldu ve merak edilerek gündemde sıkça araştırılanlar arasında yer aldı. TV8’in sevilen yarışmasının her bölümü ilgiyle izleniyor, son bölümü izlemeyi kaçıranlar ise her Salı gerçekleşen eleme konseyinde kimin adının çıktığını sorgular oldu. Eleme adayları arasından en düşük SMS oyunu alan isim hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Peki dün akşam oynanan ? Ünlüler mi Gönüllüler mi?

    takvim.com.tr
    Survivor kim elendi?

    Survivor kim elendi? 16 Mart Survivor iletişim ödülünü hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer aldı. Acun Ilıcalı ada konseyini topladı ve elenen ismin kim olduğunu açıkladı. Peki bu hafta SMS birincisi hangi yarışmacı oldu. Diğer yandan heyecan dolu bir iletişim oyunu oynandı ve uuzn zamandır kazanamayan Ünlüler takımı Gönüllüler'e karşı mücadele verdi. Peki oyunun galibi hangi takım oldu? İşte Survivor son bölümde yaşananlar…

    SURVIVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

    Dominik Cumhuriyeti'nde yer alan Survivor adasında şampiyonluk mücadelesi veren ünlüler ve gönüllüler takımları Acun Ilıcalı hakemliğinde iletişim ödülü oyununda ter döktü. Zorlu parkurlarda kıran kırana mücadele veren ünlüler ve gönüllüler takımları skor bazında eşitlik getiren bir performans grafiği çizdi.

    Birbirini kovalayan skorlar sonunda 9-9'luk beraberlikle oyunun son safhasına gelindi. Bayrak yarışı formatında yapılan oyunda ünlüler takımından İsmail - Merve ile gönüllüler takımından Steven - Ayşe arasında zorlu yarış başladı.

    Çamur havuzu bulunan parkurda ilk olarak kadınlar mücadeleye start verdi.Parkurda Ayşe'ye göre daha hızlı davranan Merve bayrağa ilk ulaşan isim oldu ve ünlüler takımında İsmail bu avantajla, parkura Steven'dan önce başladı. Ayşe'nin de bayrağa ulaşmasıyla birlikte Steven hızla parkur sonunda yer alan atış masasına ulaşmaya çalıştı. Parkur sonunda İsmail'i yakalamayı başaran Steven, atışlarda İsmail'e yenildi ve iletişim ödülünü kazanan takım ünlüler takımı oldu.

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Parkurda canla başla mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımı, bu hafta da dokunulmazlık mücadelesinde tüm kozlarını oynadı. Bu noktada Survivor eleme adayları; Aleyna Çalışkan, Ayşe, Hanzade ve Yunus Emre olmuştu. Noter huzurunda gerçekleşen elemede SMS sıralaması sonrası adaya veda eden isim milli güreşçi Reşit Karabacak'ın oğlu Yunus Emre oldu.

        Uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021 son bölümde kıran kırana geçen bir iletişim ödülüne sahne oldu. Yarışmada çamur dolu havuzların içerisinden geçmeyi gerektiren parkurlarda mücadele eden yarışmacılar zaman zaman zor anlar yaşadı. Diğer taraftan bugün Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan eleme konseyinde eleme potasında bulunan gönüllüler takımı yarışmacıları Hanzade Ofluoğlu ve Aleyna Çalışkan'ın yanına, 10. Hafta SMS birincisi Ayşe tarafından seçilen Yunus Emre'de eklendi. Eleme potasındaki 3 isimden en düşük SMS oyuna sahip olan yarışmacı bu hafta elenerek adaya veda eden isim oldu.

        SURVİVOR YUNUS EMRE KİMDİR?

        Survivor Gönüllüler kadrosunda yer alan Yunus Emre Karabacak, 11.02.1990 tarihinde Erzurum'da doğdu. Bursa'da yaşayan Yunus Emre, 20 senedir güreş yaptığını belirtti. Yıldızlar gençler Türkiye'de dereceleri olan Yunus Emre Karabacak'ın ayrıca Kırkpınar'da 3 kere dereceye girmiş.

        SURVIVOR SMS SIRALAMASI

        Gönüllüler takımı

        10 - Steven
        9 - Aleyna
        8 - Yunus Emre
        7 - Berkay
        6 - Reşat
        5 - Hanzade
        4 - Aleyna Ç.
        3 - Dora
        2 -Poyraz
        1 - Ayşe
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        Haberler Magazin Survivor kim elendi? 16 Mart Survivor iletişim ödülünü hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi?