Ümit Güner kimdir? Ümit Güner günün en çok aranılan isimlerinden biri oldu. Ünlü sanatçı Zerrin Özer, kendisine tecavüz eden kişinin ismini katıldığı bir Youtube programında açıkladı. Özer, "Abim dediğim Ümit Güner'in tecavüzüne uğradım" dedi. Özer'in bu açıklamasının ardından isim benzerliği nedeniyle konuya Güner Ümit de dahil oldu. Fakat bahsi geçen kişi şovmen Güner Ümit değil, Ümit Güner.
ÜMİT GÜNER ZERRİN ÖZER OLAYI NEDİR?
Bir YouTube kanalına konuk olan Zerrin Özer, abi dediği kişinin tecavüzüne uğradığını anlattı.
Yıllar önce Ümit Güner isimli bir yapımcının tecavüze uğradığını anlatan usta sanatçı, "Adam geçenlerde vefat etmiş. Ölünün arkasından konuşulmaz ama ne söyleyeyim hakkımı helal etmiyorum. Kıymetli ailesi ismin açıklanmasına bir şey demesin. Çünkü ilk defa siz ismini verdiniz" ifadelerini kullandı.
Yaşadıklarını anlatan Özer, sözlerine şöyle devam etti:
"ÜSTÜMDE 180 KİLO ADAM"
"Öyle bir şey var ki, genç kızsınız ve aileniz muhafazakar olduğu için böyle bir şeye çok önem veriyor. Türkiye böyleydi o zaman. Şimdi ki gibi artık böyle iğrenç bir hale gelmemişti. Bir gün bu olay başıma bu olay gelmiş, dayak yiye yiye, yumruk yiye yiye. Üstümde 180 kilo bir adam. Bağırıyorum, ben onu hayatımda en yakın abim biliyorum. Ben o zaman başkasına aşığım ve bir tek ona anlatabiliyorum."