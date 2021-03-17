GÜNER ÜMİT KİMDİR?

Zerrin Özer, kendisine tecavüz eden kişinin ismini katıldığı bir Youtube programında açıkladı. Ünlü sanatçı "Abim dediğim Ümit Güner'in tecavüzüne uğradım" dedi. Özer'in bu açıklamasının ardından isim benzerliği nedeniyle konuya Güner Ümit de dahil oldu.

Güner Ümit, (d. 1945, Eskişehir), televizyon ekranlarında 1990'lı yıllarda TRT, Star TV, Kanal 6, Kanal D ve Atv ekranlarında gösterilen yarışma programı Turnike 'yi sunmuş, ayrıca dublaj sanatçısı olarak da yerli ve yabancı filmlerin seslendirmesinde yer almıştır.