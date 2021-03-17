Doğa Rutkay, Bi' Başka'da, konservatuvar sınavına girdiği dönemde duayen oyuncu Müşfik Kenter ile yaşadığı komik anıyı da anlattı. Sahnede Çehov'un Martı oyununun Nina tiradını oynadığını belirten Rutkay, "Tiradı oynadıktan sonra Müşfik Hoca ayağa kalktı, yavaş yavaş sahneye doğru gelmeye başladı ve elini bana doğru uzatıyordu. 'İnanamıyorum, koskoca Müşfik Kenter sahneye kadar beni tebrik etmeye geliyor' dedim. 17 yaşındayım. "Ay hocam estağfurullah" deyip elimi uzattım ben de. Şöyle baktı 'Şapşal, giriş kâğıdını ver' dedi. Ben kâğıdı vermeden çıkıp oynamışım. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü" dedi
Pandemide neler yaptınız? Kimileri "Bu süreç bana çok şey kattı" diyor, kimileri "Psikolojim çok bozuldu" diyor. Siz hangi gruptasınız?
Pandeminin ilk zamanları ben de herkes gibi denizden çıkmış balığa döndüm. "Bu gerçek mi?" dedim. Filmlerde şahit olduğumuz o süregelen kaoslar bizde de mi olacak? Adım adım haberleri seyrederek, Twitter'dan takip ederek o sürece girdik. Tabii biz oyuncular, televizyon ve eğlence sektöründeki kişiler olarak belki bir nebze daha şanslıydık. Çünkü aktif hayatın içinde çalışmaya devam ettik. Benim çok canlı yayınlarım oldu. Çalışma köşemde hep bir şeyler ürettim, insanlarla buluştum. Dolayısıyla benim için çok acı çekerek geçmedi bu süreç. Çok vaktim oldu. Bol bol kitap okudum, çocuklarımla ilgilendim. Onları doya doya yaşama şansım oldu. Evde bilfiil annelik yapabilme, ev kadını olabilme şansım oldu. Bir şeyleri değerlendirirken kötü tarafları olduğu kadar iyi taraflarına da tutunmaya çalışan bir insanım. Daha pozitif, daha iyiliğe, iyi duygulara tutunan bir insanım. Onun da Pandemide faydasını gördüm. Kendime, çocuklarıma ve aileme daha hâkim olabildiğim ve daha her şeyi kontrol edebildiğim, her anı yaşayabildiğim bir dönemdi aslında benim için.
"GÜLDÜR GÜLDÜR, BENİM İÇİN YAPILMIŞ BİR PROJE GİBİ"
Uzun yıllardır devam eden tempolu bir projede, Güldür Güldür'de yer alıyorsunuz. Aynı işin içinde uzun bir süre yer almanın avantajları/dezavantajları nedir?
Kimi oyuncular yorulabiliyor, tükenmişlik sendromuna girebiliyor. Haklı olarak aynı karakterde devam etmekten sıkılabiliyorlar. Oyuncu sürekli yeni bir şeyler, kendinden bir şeyler çıkarmak ister. Ama Güldür Güldür söz konusu olunca böyle bir itirazınız olamaz. 8 senelik projede her hafta yeni bir tip yeni bir hikâye okuyoruz, yeni bir rol oynuyoruz. Güldür Güldür sanki benim için yapılmış bir proje gibi. Dolayısıyla izleyicimiz "Artık gidin şu ekrandan" demeden sanırım Güldür Güldür bitmeyecek gibi duruyor :) 9. sezonuna girdik. 2013'de başlamıştık. O günden bugüne neler olmuş arada. Hayatımda neler değişmiş. Nişanlanmışım, evlenmişim, çocuk sahibi olmuşum. Ve hep hayatımda Güldür Güldür varmış. Ben bir tiyatro sanatçısıyım, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunuyum. En iyi bildiğim şey tiyatro ve sunuculuk. Eğer siz bir işe sadece bir gelir kapısı (ki haklı bir sebep yine), başka iş yok mantığıyla baktığınız zaman o iş farklı şekillenir. Ama sen o işe ait olduğunu o işin de sana ait olduğunu hissedersen o iş farklı şekillenir. Ben bütün işlerimi çok severek yapıyorum. Koşa koşa gidiyorum.