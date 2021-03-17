Yayınlandığı günlerde fırtınalar estirmeye devam eden Kuruluş Osman bu akşam 50. bölümüyle izleyicisini ağırlıyor. Dizide bu hafta Osman Bey, Dündar Bey'in kendine temize çıkarmasının ardından obadaki haini bulmak için yeni yollar ararken; Cerkutay'ın beklenmedik ihaneti herkesi şaşkına çevirdi. Malhun Hatun, intikam almak isterken bir kez daha Togay'ın eline düştü. İşte Kuruluş Osman 50. bölüm canlı izle ve son bölüm izle linkleri...

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KURULUŞ OSMAN 50. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

NİKOLA, FLATYOS'UN İNTİKAMI İÇİN YEMİN EDİYOR

Kara Şaman Togay'ın, Malhun Hatun'u yaralayarak Osman Bey'e meydan okumasının ardından; Konstantiniyye'den yeni birliklerle dönen Nikola, Flatyos'un intikamını almak için yemin eder. Flatyos'un anısını yaşatmak için savaşçı kimliğine bürünen ve gladyatör kostümü giyen Nikola, Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik aracılığıyla Togay'la bir araya gelir. İkili ittifak kararı alırken hedefine Söğüt'ü koyar!