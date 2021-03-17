Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 17.03.2021 19:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.03.2021 19:41
    ABONE OL

    50. bölüm canlı izle! ATV dizisi

    Her hafta çarşamba akşamları heyecanın dorukta olduğu 'ın 50. bölümü yine nefesleri kesecek. Yeni bölümde Kara Şaman Togay’ın, Malhun Hatun’u yaralayarak Osman Bey’e meydan okumasının ardından; Konstantiniyye’den yeni birliklerle dönen Nikola, Flatyos’un intikamını almak için yemin eder. Flatyos’un anısını yaşatmak için savaşçı kimliğine bürünen ve gladyatör kostümü giyen Nikola, Papa’nın ajanları Süleyman ve Melik aracılığıyla Togay’la bir araya geldi. İşte seçeneği...

    Kuruluş Osman 50. bölüm izle!

    Yayınlandığı günlerde fırtınalar estirmeye devam eden Kuruluş Osman bu akşam 50. bölümüyle izleyicisini ağırlıyor. Dizide bu hafta Osman Bey, Dündar Bey'in kendine temize çıkarmasının ardından obadaki haini bulmak için yeni yollar ararken; Cerkutay'ın beklenmedik ihaneti herkesi şaşkına çevirdi. Malhun Hatun, intikam almak isterken bir kez daha Togay'ın eline düştü. İşte Kuruluş Osman 50. bölüm canlı izle ve son bölüm izle linkleri...

    ATV CANLI YAYIN İLE KURULUŞ OSMAN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    KURULUŞ OSMAN 50. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    NİKOLA, FLATYOS'UN İNTİKAMI İÇİN YEMİN EDİYOR

    Kara Şaman Togay'ın, Malhun Hatun'u yaralayarak Osman Bey'e meydan okumasının ardından; Konstantiniyye'den yeni birliklerle dönen Nikola, Flatyos'un intikamını almak için yemin eder. Flatyos'un anısını yaşatmak için savaşçı kimliğine bürünen ve gladyatör kostümü giyen Nikola, Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik aracılığıyla Togay'la bir araya gelir. İkili ittifak kararı alırken hedefine Söğüt'ü koyar!

    OSMAN BEY HERKESİ ŞAŞIRTIYOR

    Osman Bey, Dündar Bey'in kendine temize çıkarmasının ardından obadaki haini bulmak için yeni yollar ararken; Cerkutay'ın beklenmedik ihaneti herkesi şaşkına çevirir.

    Malhun Hatun, intikam almak isterken bir kez daha Togay'ın eline düşer. Osman Bey ise kendisine kurulan ittifaka karşılık zekice planıyla herkesi ters köşeye yatıracaktır.

        BİZANS-MOĞOL İTTİFAKI DENGELERİ NASIL DEĞİŞTİRECEK?

        Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakına karşı nasıl bir strateji geliştirecek? Nikola ve Togay'ın anlaşması uç bölgesinin kaderini nasıl değiştirecek?

        Konstantiniyye'den yeni birliklerle dönen Nikola'nın asıl planı ne? Noyan'ın oğlu olduğu ortaya çıkan Kara Şaman Togay, Osman Bey'i alt edebilmek için ne yapacak?

        Kendini temize çıkaran Dündar Bey'in posta oturmak için planı ne? Togay'ın eline düşen Malhun Hatun'un akıbeti ne olacak? Cerkutay'ın ihanetinin arkasında ne var? Osman Bey, Türk obalarını birleştirme hedefinde başarılı olabilecek mi?
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Magazin Kuruluş Osman 50. bölüm canlı izle! ATV dizisi Kuruluş Osman son bölüm izle