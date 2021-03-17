Hande Erçel oyunculuk yeteneği ve aşk hayatıyla gündeme geliyor. Murat Dalkılıç ile üç yıllık aşkını Temmuz 2020'de sonlandıran güzel oyuncunun adı rol arkadaşı Kerem Bürsin ile anılıyordu. 27 yaşındaki güzel ile aynı dizide rol aldığı Kerem Bürsin'in aşk yaşadığını konuşulurken; ikili, söz konusu iddiaları her defasında "Çok iyi arkadaşız" diyerek yalanlamıştı. Son günlerde Hande Erçel'in Murat Akdoğan ile aşk yaşadığı iddia edildi. Peki ama Murat Akdoğan kimdir, kaç yaşında?
MURAT AKDOĞAN KİMDİR?
Oyuncu Hande Erçel'in sevgilisi olduğu düşünülen Murat Can Akdoğan, Ethica, Estethica Hastaneleri, Ethica Sigorta ve MYC İnşaat'ın bağlı olduğu MYC Partners'ın Yönetim Kurulu Başkanı olan Murat Akdoğan'ın oğludur.
1985 yılında doğan Murat Akdoğan 36 yaşında genç bir iş adamı. Çapkın olduğu konuşulan Akdoğan'ın daha önce de adı Sinem Kobal ile anılırken ikilinin bir aydır gözlerden uzak bir birlikteliği olduğu konuşuluyor.
HANDE ERÇEL KİMDİR?
24 Kasım 1993 yılında doğan Hande Erçel aslen Bandırmalıdır. 26 yaşında olan güzel yıldız 1.73 m ve 57 kilodur. Yay burcu olan Hande Erçel hala Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde eğitimini sürdürüyor.