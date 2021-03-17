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    • 17.03.2021 07:20
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    • 17.03.2021 07:20
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    kimdir, kaç yaşında? ile Murat Akdoğan'ın aşk yaşadıkları doğru mu?

    Özel hayatıyla magazin gündeminin odak noktası haline gelen 'in adı bu kez ile aşk dedikodularına karıştı. İddialara göre, ile dizisinde rol alan Hande Erçel'in Murat Akdoğan ile bir aydır gözlerden uzak aşk yaşadığı belirtiliyor. Bu dedikodu, "Hande'nin hayatında 'tan sonra ikinci Murat dönemi" yorumlarına neden oldu. Peki, , kaç yaşında? , instagram adresi ne? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Murat Akdoğan kimdir, kaç yaşında?

    Hande Erçel oyunculuk yeteneği ve aşk hayatıyla gündeme geliyor. Murat Dalkılıç ile üç yıllık aşkını Temmuz 2020'de sonlandıran güzel oyuncunun adı rol arkadaşı Kerem Bürsin ile anılıyordu. 27 yaşındaki güzel ile aynı dizide rol aldığı Kerem Bürsin'in aşk yaşadığını konuşulurken; ikili, söz konusu iddiaları her defasında "Çok iyi arkadaşız" diyerek yalanlamıştı. Son günlerde Hande Erçel'in Murat Akdoğan ile aşk yaşadığı iddia edildi. Peki ama Murat Akdoğan kimdir, kaç yaşında?

    MURAT AKDOĞAN KİMDİR?

    Oyuncu Hande Erçel'in sevgilisi olduğu düşünülen Murat Can Akdoğan, Ethica, Estethica Hastaneleri, Ethica Sigorta ve MYC İnşaat'ın bağlı olduğu MYC Partners'ın Yönetim Kurulu Başkanı olan Murat Akdoğan'ın oğludur.

    1985 yılında doğan Murat Akdoğan 36 yaşında genç bir iş adamı. Çapkın olduğu konuşulan Akdoğan'ın daha önce de adı Sinem Kobal ile anılırken ikilinin bir aydır gözlerden uzak bir birlikteliği olduğu konuşuluyor.

    HANDE ERÇEL KİMDİR?

    24 Kasım 1993 yılında doğan Hande Erçel aslen Bandırmalıdır. 26 yaşında olan güzel yıldız 1.73 m ve 57 kilodur. Yay burcu olan Hande Erçel hala Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde eğitimini sürdürüyor.

        2012 yılında Azerbaycan'da yapılan bir güzellik yarışmasında ikinci olan Hande Erçel şöhret basamaklarını bu yarışmayla tırmandı. Oyunculuk serüvenine 2013 yılında yayınlanan Tatar Ramazan ve Çalıkuşu dizileriyle başlayan Erçel, Kanal D ekranlarına gelen Güneş Kızları dizisindeki Selin karakteriyle tanındı. Hande Erçel dizileri arasında ise; Aşk Laftan Anlamaz, Siyah İnci, Halka, Azize ve Sen Çal Kapımı projeleri yerini aldı.
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