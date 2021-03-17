1985 yılında doğan Murat Akdoğan 36 yaşında genç bir iş adamı. Çapkın olduğu konuşulan Akdoğan'ın daha önce de adı Sinem Kobal ile anılırken ikilinin bir aydır gözlerden uzak bir birlikteliği olduğu konuşuluyor.

HANDE ERÇEL KİMDİR?

24 Kasım 1993 yılında doğan Hande Erçel aslen Bandırmalıdır. 26 yaşında olan güzel yıldız 1.73 m ve 57 kilodur. Yay burcu olan Hande Erçel hala Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde eğitimini sürdürüyor.