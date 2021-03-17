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    • 17.03.2021 19:22
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    • 17.03.2021 19:22
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    ? Cergutay hain mi, tarihte var mı? kimdir, nereli ve kaç yaşındadır?

    ATV ekranlarında çarşamba günlerine damgasını vurmaya devam eden 'da bu akşam heyecan dolu gelişmeler yaşanacak. Cerkutay'ın yaptıkları ise izleyicileri çok şaşırtacak. Özellikle Gence Bey'i hançerlemesi şok etkisi yaratacak. Peki, Kuruluş Osman ? Cergutay hain mi, tarihte var mı? kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? İşte detaylar...

    Kuruluş Osman Cerkutay kimdir?

    Çarşamba günlerinin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'da heyecan dolu gelişmeler yaşanmayacak devam edecek. Kara Şaman Togay'ın gelmesiyle Cerkutay'ın yaptıkları ise herkesi şaşırtacak. Peki, Kuruluş Osman Cerkutay kimdir? Cergutay hain mi, tarihte var mı? Çağrı Şensoy kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? İşte merak edilenler...

    CERKUTAY KİMDİR? TARİHTE VAR MI?

    Kuruluş Osman dizisinde Çağrı Şensoy'un canlandırdığı Cerkutay'ın tarihte yer alıp almadığına dair bir bilgi bulunmuyor.

    İşte Cerkutay'ı canlandıran Çağrı Şensoy'un hayatına dair bilgiler;

    ÇAĞRI ŞENSOY KİMDİR?

    17 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise hayatı boyunca İstanbul'da yetişmiştir. Ardından yine İstanbul'dan ayrılmayıp İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünden mezun olan başarılı oyuncu, İngilizce ve Almanca konuşma konusunda oldukça iyi.

    Daha önce pek çok oyunda rol alan oyuncu, ilk dizisi olan Ölüm Çiçekleri adlı televizyon dizisinde adından söz ettirmeyi başarmıştır. Daha önce Kavak Yelleri, Mazi Kalbimde Yaradır, Çakıl Taşları, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi oldukça bilindik dizilerde de rol almıştır.

        50.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        NİKOLA, FLATYOS'UN İNTİKAMI İÇİN YEMİN EDİYOR

        Kara Şaman Togay'ın, Malhun Hatun'u yaralayarak Osman Bey'e meydan okumasının ardından; Konstantiniyye'den yeni birliklerle dönen Nikola, Flatyos'un intikamını almak için yemin eder. Flatyos'un anısını yaşatmak için savaşçı kimliğine bürünen ve gladyatör kostümü giyen Nikola, Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik aracılığıyla Togay'la bir araya gelir. İkili ittifak kararı alırken hedefine Söğüt'ü koyar!

        OSMAN BEY HERKESİ ŞAŞIRTIYOR

        Osman Bey, Dündar Bey'in kendine temize çıkarmasının ardından obadaki haini bulmak için yeni yollar ararken; Cerkutay'ın beklenmedik ihaneti herkesi şaşkına çevirir. Malhun Hatun, intikam almak isterken bir kez daha Togay'ın eline düşer. Osman Bey ise kendisine kurulan ittifaka karşılık zekice planıyla herkesi ters köşeye yatıracaktır.

        BİZANS-MOĞOL İTTİFAKI DENGELERİ NASIL DEĞİŞTİRECEK?

        Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakına karşı nasıl bir strateji geliştirecek? Nikola ve Togay'ın anlaşması uç bölgesinin kaderini nasıl değiştirecek? Konstantiniyye'den yeni birliklerle dönen Nikola'nın asıl planı ne?

            Noyan'ın oğlu olduğu ortaya çıkan Kara Şaman Togay, Osman Bey'i alt edebilmek için ne yapacak? Kendini temize çıkaran Dündar Bey'in posta oturmak için planı ne?

            Togay'ın eline düşen Malhun Hatun'un akıbeti ne olacak? Cerkutay'ın ihanetinin arkasında ne var? Osman Bey, Türk obalarını birleştirme hedefinde başarılı olabilecek mi?
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            Haberler Magazin Kuruluş Osman Cerkutay kimdir? Cergutay hain mi, tarihte var mı? Çağrı Şensoy kimdir, nereli ve kaç yaşındadır?