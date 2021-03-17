Çarşamba günlerinin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'da heyecan dolu gelişmeler yaşanmayacak devam edecek. Kara Şaman Togay'ın gelmesiyle Cerkutay'ın yaptıkları ise herkesi şaşırtacak. Peki, Kuruluş Osman Cerkutay kimdir? Cergutay hain mi, tarihte var mı? Çağrı Şensoy kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? İşte merak edilenler...
CERKUTAY KİMDİR? TARİHTE VAR MI?
Kuruluş Osman dizisinde Çağrı Şensoy'un canlandırdığı Cerkutay'ın tarihte yer alıp almadığına dair bir bilgi bulunmuyor.
İşte Cerkutay'ı canlandıran Çağrı Şensoy'un hayatına dair bilgiler;
ÇAĞRI ŞENSOY KİMDİR?
17 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise hayatı boyunca İstanbul'da yetişmiştir. Ardından yine İstanbul'dan ayrılmayıp İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünden mezun olan başarılı oyuncu, İngilizce ve Almanca konuşma konusunda oldukça iyi.
Daha önce pek çok oyunda rol alan oyuncu, ilk dizisi olan Ölüm Çiçekleri adlı televizyon dizisinde adından söz ettirmeyi başarmıştır. Daha önce Kavak Yelleri, Mazi Kalbimde Yaradır, Çakıl Taşları, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi oldukça bilindik dizilerde de rol almıştır.