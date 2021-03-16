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Fahriye Evcen'in dekolteli pozu 'sen de mi Fahriye?' dedirtti! Photoshop kurbanı oldu kapı yamulttu

Fahriye Evcen'in dekolteli pozu 'sen de mi Fahriye?' dedirtti! Photoshop kurbanı olan Fahriye Evcen, kapı yamulttu. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile 2017 yılında nikah masasına otura oyuncu Fahriye Evcen, Nisan 2019'da oğlu Karan'ı kucağına aldıktan sonra ekranlara ara verdi. Son dönemde sosyal medyayı daha aktif kullanan Evcen, son pozuyla gündeme bomba gibi düştü. Doğum kilolarından kurtulan ve güzelliğiyle sık sık gündeme gelen Fahriye Evcen'in dekolteli bodysi ile verdiği pozda 'kapı' detayını gören sosyal medya kullanıcıları, 'Sen de mi Fahriye?','Fahriye de olsan o kapı yamulacak' gibi yorumlar yaptı.

16.03.2021 09:02 - Son Güncelleme: 16.03.2021 09:20
Fahriye Evcen'in dekolteli pozu 'sen de mi Fahriye?' dedirtti! Photoshop kurbanı oldu kapı yamulttu

"SEN DE Mİ FAHRİYE?"

Fahriye Evcen'in dekolteli pozu 'sen de mi Fahriye?' dedirtti! Güzel oyuncu Fahriye Evcen'de 'Photoshop kurbanı ünlüler' kervanına katıldı. Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan ve vaktini oğluyla birlikte evinde geçiren Fahriye Evcen, Instagram'dan art arda 3 fotoğraf paylaştı.

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Fahriye Evcen'in dekolteli pozu 'sen de mi Fahriye?' dedirtti! Photoshop kurbanı oldu kapı yamulttu

Güzelliği ile göz kamaştıran ünlü oyuncu, fotoğraflarını kullanıcılarının beğenisine sunarken, fotoğrafındaki photoshop detayı ise dikkatli hayranlarının gözünden kaçmadı.

Fahriye Evcen'in dekolteli pozu 'sen de mi Fahriye?' dedirtti! Photoshop kurbanı oldu kapı yamulttu

"FAHRİYE EVCEN DE OLSAN O KAPI YAMULACAK"

Photoshop yapayım derken kapıyı yamultan Evcen'e, kullanıcılar, "Fahriye Evcen de olsan o kapı yamulacak", "Daha profesyonel olmalısın", "Yapma be kadın", "O da yapıyorsa biz ne yapalım", "Sen de mi Fahriye?" şeklinde yorum yapmaktan kendilerini alamadı.

Fahriye Evcen'in dekolteli pozu 'sen de mi Fahriye?' dedirtti! Photoshop kurbanı oldu kapı yamulttu

Adeta sosyal medyanın diline düşen güzel oyuncu, eleştiri de alsa yine de pozlarıyla kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte Fahriye Evcen'in yamulttuğu kapı ve photoshop kurbanı ünlüler...

Fahriye Evcen'in dekolteli pozu 'sen de mi Fahriye?' dedirtti! Photoshop kurbanı oldu kapı yamulttu

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