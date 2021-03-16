Fahriye Evcen'in dekolteli pozu 'sen de mi Fahriye?' dedirtti! Photoshop kurbanı oldu kapı yamulttu

Fahriye Evcen'in dekolteli pozu 'sen de mi Fahriye?' dedirtti! Photoshop kurbanı olan Fahriye Evcen, kapı yamulttu. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile 2017 yılında nikah masasına otura oyuncu Fahriye Evcen, Nisan 2019'da oğlu Karan'ı kucağına aldıktan sonra ekranlara ara verdi. Son dönemde sosyal medyayı daha aktif kullanan Evcen, son pozuyla gündeme bomba gibi düştü. Doğum kilolarından kurtulan ve güzelliğiyle sık sık gündeme gelen Fahriye Evcen'in dekolteli bodysi ile verdiği pozda 'kapı' detayını gören sosyal medya kullanıcıları, 'Sen de mi Fahriye?','Fahriye de olsan o kapı yamulacak' gibi yorumlar yaptı.

16.03.2021 09:02 - Son Güncelleme: 16.03.2021 09:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





