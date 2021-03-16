Ekranların ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam eleme konseyi ve iletişim oyunu heyecanı peşi sıra yaşandı. Konsey öncesinde ünlüler ve gönüllüler takımı arasında kıyasıyla bir yarış yaşandı. Ardından ada konseyinde eleme için bir araya gelindi. Peki, Survivor kim elendi? Bu hafta adadan kim gitti? 16 Mart Survivor iletişim oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta kim elendi sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Ada konseyi neticesinde Survivor olma hayallerine veda eden isim Acun Ilıcalı tarafından birazdan açıklanacak.

İşte iletişim oyununu kazanan takım;