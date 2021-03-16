Altı sezondur milyonlarca izleyicisini ekran başına kilitlemeye devam eden ve bu sezon kadrosuna pek çok ünlü ismi kadrosuna katan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu akşam yaşanan olaylar herkesi şaşırttı. Demir barışma bahanesiyle tüm masa üyelerini balıkçıya yemeğe çağırıp hepsini orada toplayarak onları öldürmeye çalıştı. Hain planları suya düşen Demir her şeyi inkar etmeye çalışsa da Behzat ve İlyas tarafından ele geçirilen oğlu Uğur'un ölümü karşısında büyük bir şok yaşadı. Bölümün ekranlarda sona ermesiyle birlikte EDHO 187. bölüm fragmanı için izleyiciler ATV ekranlarına odaklandı. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İşte bölümün en çok konuşulan sahnesi...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Aslanlar bazen ölü numarası yapar, çakalları boğmak için"

Hızır Çakırbeyli'nin aklanmak için içerde verdiği mücadelenin en büyük destekçisi eşi Ceylan Çakırbeyli olur.