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    • Magazin
    • 16.03.2021 23:53
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    • 16.03.2021 23:58
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    Kumpası elinde patladı defterini dürüyor! : Lamı cimi yok alemden silecek

    Efsanesiyle adından sürekli söz ettiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu akşam Çakırbeyli ve Façalıların düşmanlarının planları tek tek bozuldu. Demir, Hızır Çakırbeyli ve dostlarıyla barış yapma bahanesiyle bir balıkçıda yemek ayarlayarak onları İshak aracılığıyla öldürmeye çalıştı. Ancak İshak'ın saldırısı başarısız olurken barışma yemeğine gitmeyen İlyas ve Behzat'ı öldürmeyi planlayan Uğur ise ikisini öldürmeye çalışırken tuzağa düştü. Ardından Behzat, Demir ve İdris'in mekanının önünde Uğur'u öldürdü. Bölümün ekranlarda son bulmasıyla birlikte nda yaşanacak gelişmeler merak ediliyor.

    takvim.com.tr
    EDHO 187. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Altı sezondur milyonlarca izleyicisini ekran başına kilitlemeye devam eden ve bu sezon kadrosuna pek çok ünlü ismi kadrosuna katan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu akşam yaşanan olaylar herkesi şaşırttı. Demir barışma bahanesiyle tüm masa üyelerini balıkçıya yemeğe çağırıp hepsini orada toplayarak onları öldürmeye çalıştı. Hain planları suya düşen Demir her şeyi inkar etmeye çalışsa da Behzat ve İlyas tarafından ele geçirilen oğlu Uğur'un ölümü karşısında büyük bir şok yaşadı. Bölümün ekranlarda sona ermesiyle birlikte EDHO 187. bölüm fragmanı için izleyiciler ATV ekranlarına odaklandı. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İşte bölümün en çok konuşulan sahnesi...

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    "Aslanlar bazen ölü numarası yapar, çakalları boğmak için"

    Hızır Çakırbeyli'nin aklanmak için içerde verdiği mücadelenin en büyük destekçisi eşi Ceylan Çakırbeyli olur.

    Eşinin de yardımıyla özgürlüğüne kavuşan Hızır Çakırbeyli, kendisine kurulan kumpasla birlikte harekete geçer.

    Özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'ın yanına giden Hızır Çakırbeyli, vereceği mücadelede onu dimdik ayakta görmek ister.

        Amcasının aksine kendi planlarını yapmaya başlayan Alpaslan Çakırbeyli ise Pınar'ın yardımıyla iyileşmeye başlar ve bunu herkesten saklar.

        Hızır Çakırbeyli ile verdiği mücadelede cephe cephe kaybeden Tuncay, ele geçiremediği masayı yok etmek için plan yapar.

        Selman Korkmaz ve Demir'le işbirliği yapan Tuncay, bağlı olduğu şebekenin adına tüm masayı yok etmesi için İshak'a talimat verir.

            İtibarı için her şeyi yapmaya hazır olan İdris Reis, kardeşi Demir'in Tuncay'la yaptığı plandan habersizdir.

            Abisinden gizli hareket eden Demir ise Façalı ailesinin içinde olan Selçuk üstünden oyun kurar. Demir'in kurduğu oyunu fark eden Behzat Façalı'nın hareketi ise ağır olur.
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            Haberler Magazin Kumpası elinde patladı defterini dürüyor! EDHO 187. bölüm fragmanı: Lamı cimi yok alemden silecek