Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 16.03.2021 21:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.03.2021 21:55
    ABONE OL

    Seyircisini isyan ettiriyor ipleri kopardı! Yeni sezon onayı için planlar sarpa saracak! Eylül sonrası meğer...

    Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman ve Ahsen Eroğlu'nun başrollerinde yer aldığı dizisinin final yapıp yapmayacağı hayranlarının merak ettiği konulardan birisi olarak son dönemlerde karşımıza çıkıyordu. Kulislerde son konuşulan iddialara göre Menajerimi Ara dizisinin yeni sezon onayı alamadığı iddia ediliyor. Ay Yapım imzalı dizinin gelecek sezon ekranlarda olup olmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Konu hakkında gözler 'den ve dizinin yapımcı şirketi Ay Yapım'dan yapılacak açıklamaya çevrildi.

    O dizi için şok karar! Fişi çekiliyor

    Pazar akşamları Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Menajerimi Ara dizisinde yaşanan gelişmeler ve her bölüm diziye konuk olarak ünlü oyuncular izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Bugüne kadar onlarca ünlü ismi kadrosunda ağırlayan ünlü diziyle ilgili final kararı alındığı konuşulmaya başlandı. Ortaya atılan iddialara göre, Menajerimi Ara dizisinin yeni sezon için onay alamadığı ve gelecek sezon ekranlarda yer almayacağı söylentiler arasındaki yerini aldı. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken şimdi dizinin hayranları yapılacak açıklamayı bekliyor.

    FİNAL Mİ YAPIYOR?

    Kulislerde son konuşulan iddialara göre Menajerimi Ara dizisinin yeni sezon onayı alamadığı iddia ediliyor. Ay Yapım imzalı dizinin gelecek sezon ekranlarda olup olmayacağı konusunda heyecan sürüyor.

    ÖZGE BORAK MENAJERİMİ ARA'DA!

    Özge Borak, dizinin 30'uncu bölümünden itibaren oyuncu kadrosuna dahil olacak ve 'Ceyda' karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.

    SEDEF AVCI MENAJERİMİ ARA DİZİSİNDE!

    Son olarak Payitaht Abdülhamid'de Zeynep karakterine hayat veren ve ardından bir markanın reklam yüzü olan Sedef Avcı'nın konuk olarak dizinin kadrosuna katıldı.

        KERPETEN ALİ VE BAHAR

        Sedef Avcı'nın konuk olarak dizinin kadrosuna katılmasıyla sosyal medyada Ezel'in Kerpeten Ali'si (Barış Falay) ile Bahar'ı (Sedef Avcı) tekrar yan yana geliyor yorumları sıkça yapıldı.

        MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        Dicle ve Barış yeni bir proje için deneme çekimlerine gittiklerinde aynı rol için Ömer'in de orada olduğunu görürler. Bu durum, Barış'ı sinirlendirirken Dicle'yi zor durumda bırakır.

        Çınar, oyuncusu Sedef Avcı'yı yeni bir film projesi için ikna etmeye çalışır ancak Sedef'i komedyenlik sevdasından vazgeçirmek düşündüğü kadar kolay olmaz.

            Üst üste yaşanan gergin olaylardan sonra moral vermek için Barış'ı görmeye giden Dicle, Ayla'dan hiç beklemediği bir tepki alır. Peride, Beren için ilginç bir adım atarken Feris ve Serkan ilişkisinde sürpriz bir gelişme yaşanır.

            Dicle ve Kıraç, yazar Cahide'nin kitabının film hakları için karşı karşıya gelirken Dicle'nin yaptığı hamle Kıraç'ı şaşırtır. Gizli saklı olan bütün sırların ortaya dökülmesi ise ajanstaki bütün taşları yerinden oynatır.

            Dicle'nin Ömer'le görüşmesi işleri daha çok karıştırırken Barış'ın verdiği tepki Ömer'le karakola düşmelerine sebep olur.
                Haberler Magazin Seyircisini isyan ettiriyor Star TV ipleri kopardı! Yeni sezon onayı için planlar sarpa saracak! Eylül sonrası meğer...