Pazar akşamları Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Menajerimi Ara dizisinde yaşanan gelişmeler ve her bölüm diziye konuk olarak ünlü oyuncular izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Bugüne kadar onlarca ünlü ismi kadrosunda ağırlayan ünlü diziyle ilgili final kararı alındığı konuşulmaya başlandı. Ortaya atılan iddialara göre, Menajerimi Ara dizisinin yeni sezon için onay alamadığı ve gelecek sezon ekranlarda yer almayacağı söylentiler arasındaki yerini aldı. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken şimdi dizinin hayranları yapılacak açıklamayı bekliyor.

FİNAL Mİ YAPIYOR?

Kulislerde son konuşulan iddialara göre Menajerimi Ara dizisinin yeni sezon onayı alamadığı iddia ediliyor. Ay Yapım imzalı dizinin gelecek sezon ekranlarda olup olmayacağı konusunda heyecan sürüyor.