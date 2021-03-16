Pazar akşamları Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Menajerimi Ara dizisinde yaşanan gelişmeler ve her bölüm diziye konuk olarak ünlü oyuncular izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Bugüne kadar onlarca ünlü ismi kadrosunda ağırlayan ünlü diziyle ilgili final kararı alındığı konuşulmaya başlandı. Ortaya atılan iddialara göre, Menajerimi Ara dizisinin yeni sezon için onay alamadığı ve gelecek sezon ekranlarda yer almayacağı söylentiler arasındaki yerini aldı. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken şimdi dizinin hayranları yapılacak açıklamayı bekliyor.
FİNAL Mİ YAPIYOR?
Kulislerde son konuşulan iddialara göre Menajerimi Ara dizisinin yeni sezon onayı alamadığı iddia ediliyor. Ay Yapım imzalı dizinin gelecek sezon ekranlarda olup olmayacağı konusunda heyecan sürüyor.
ÖZGE BORAK MENAJERİMİ ARA'DA!
Özge Borak, dizinin 30'uncu bölümünden itibaren oyuncu kadrosuna dahil olacak ve 'Ceyda' karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.
SEDEF AVCI MENAJERİMİ ARA DİZİSİNDE!
Son olarak Payitaht Abdülhamid'de Zeynep karakterine hayat veren ve ardından bir markanın reklam yüzü olan Sedef Avcı'nın konuk olarak dizinin kadrosuna katıldı.