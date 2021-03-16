Perşembe günleri adeta heyecanın doruklara tırmandığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yeni gelişmeler herkesi şaşırtacak. Son bölümde Demir'in yokluğunda halledilmesi gereken vergi işleri için imzaları atan Züleyha, bu arada Yamanların mal varlıklarında yapılan değişiklikleri öğrendi. Demir, Leyla ve Adnan için pek çok değişiklik yapmıştı. İşini bitiren Züleyha eve gitmek için odasından çıkar. Ancak sonra kendisinden kimse haber alamadı. Bölümden sonra birbirinden dikkat çeken gelişmelerin ardı sıra yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova 88. bölüm fragmanı ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Demir ve Ümit yeni hayatlarına hazır
DEMİR YENİ BİR HAYATIN EŞİĞİNDE! ÜMİT İLE YEPYENİ BİR BAŞLANGICA HAZIR!
Ümit, boşanma kararına çok sevinir ama sevindiğini belli etmemek için Demir'in fikrini sorgulamasını ister. Demir ise heyecanlı ve mutludur.
Çocukların ve Züleyha'nın nerede yaşayacağını, Ümit ve kendisinin evinin nerede olacağına dair planlar yapar. Çukurova'ya döndüğünde yeni ve büyük bir aşka yelken açmış olacaktır. Bu süreçte evi aramak hiç aklına gelmez.
GAZETE İLANI ADANA'NIN DİLİNDE!
Demir'in, babasına iftira atanı karşısına çıkmaya çağırdığı gazete ilanı, tüm şehrin ilk konusu haline gelir. Her köşede bu konuşulurken, hastanede de bu ilan gündemdedir.