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    • Magazin
    • 16.03.2021 20:30
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    • 16.03.2021 20:30
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    Pimi çekti bıçak kemiğe dayanıyor! 88. bölüm fragmanı: Arsızlığın kitabını yazacak

    Perşembe günleri reyting sıralamasının zirvesine taht kuran dizisinin 88. bölüm fragmanında heyecan dolu gelişmeler ardı sıra yaşandı. Geçen hafta yayınlanan bölümde Ümit, boşanma kararına çok sevinir ama sevindiğini belli etmemek için Demir'in fikrini sorgulamasını istedi. Demir ise heyecanlı ve mutluydu. Çocukların ve Züleyha'nın nerede yaşayacağını, Ümit ve kendisinin evinin nerede olacağına dair planlar yaptı. Çukurova'ya döndüğünde yeni ve büyük bir aşka yelken açmış olacaktı. Heyecan dolu gelişmelerin yaşandığı ve Fekeli'nin sürprizlerle karşılaştığı yayınlandı.

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova 88. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Perşembe günleri adeta heyecanın doruklara tırmandığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yeni gelişmeler herkesi şaşırtacak. Son bölümde Demir'in yokluğunda halledilmesi gereken vergi işleri için imzaları atan Züleyha, bu arada Yamanların mal varlıklarında yapılan değişiklikleri öğrendi. Demir, Leyla ve Adnan için pek çok değişiklik yapmıştı. İşini bitiren Züleyha eve gitmek için odasından çıkar. Ancak sonra kendisinden kimse haber alamadı. Bölümden sonra birbirinden dikkat çeken gelişmelerin ardı sıra yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova 88. bölüm fragmanı ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Demir ve Ümit yeni hayatlarına hazır

    DEMİR YENİ BİR HAYATIN EŞİĞİNDE! ÜMİT İLE YEPYENİ BİR BAŞLANGICA HAZIR!

    Ümit, boşanma kararına çok sevinir ama sevindiğini belli etmemek için Demir'in fikrini sorgulamasını ister. Demir ise heyecanlı ve mutludur.

    Çocukların ve Züleyha'nın nerede yaşayacağını, Ümit ve kendisinin evinin nerede olacağına dair planlar yapar. Çukurova'ya döndüğünde yeni ve büyük bir aşka yelken açmış olacaktır. Bu süreçte evi aramak hiç aklına gelmez.

    GAZETE İLANI ADANA'NIN DİLİNDE!

    Demir'in, babasına iftira atanı karşısına çıkmaya çağırdığı gazete ilanı, tüm şehrin ilk konusu haline gelir. Her köşede bu konuşulurken, hastanede de bu ilan gündemdedir.

        İlanı gören Bahtiyar, Fikret'i aramaya başlar. Çünkü onun bildiği hikaye ile bu gazete ilanı aynı değildir. O sırada, ilanı gören Şermin de koşarak konağa gidecektir.

        ZÜLEYHA VE SEVDA İSTANBUL'DAN GERÇEKLERLE DÖNER

        İstanbul'da gerçekleri araştıran Züleyha, Adnan Yaman'ın bu kadar acımasız olabileceğine inanmamaktadır. Mektupları yazan her kimse, bazı şeyler yerine oturmamaktadır.

        Sevda ise ne olursa olsun, bir çocuğu ortada bırakabilmiş bir adamı sevdiğine çok üzgündür. Öğrendiklerinin ağırlığı ile daha fazla İstanbul'da kalmadan Adana'ya dönerler.

            Döner dönmez de Züleyha'yı acilen şirkete çağırırlar. Demir'in ne zaman döneceğini bilemediklerinden Züleyha'dan birkaç imza atmasını isterler.

            ZÜLEYHA NEREDE? BAŞINA NE GELDİ?

            Demir'in yokluğunda halledilmesi gereken vergi işleri için imzaları atan Züleyha, bu arada Yamanların mal varlıklarında yapılan değişiklikleri öğrenir. Demir, Leyla ve Adnan için pek çok değişiklik yapmıştır. İşini bitiren Züleyha eve gitmek için odasından çıkar. Ancak sonra kendisinden kimse haber alamaz!

            ÇUKUROVA HANIMAĞA'SINI ARIYOR!

            Akşam olup Züleyha eve dönmeyince, Saniye ve Sevda korkmaya başlar. Şermin'in de dahil olmasıyla, ne yapacaklarına karar verirler. Şermin, Demir'i bulmaya çalışırken, Sevda ve Saniye Fekeli'den yardım isteyecektir.

                Şermin, Demir'i ararken, çok önemli başka bir bilgiye ulaşır. Tüm Adanalılar da, çevre illere kadar her yerde, her taşın altında her köşede hanımağalarını aramaya başlar. Ancak Züleyha'dan da arabasından da tek bir iz yoktur! Tüm bunlar olup biterken, Demir ve Ümit Çukurova'ya dönerler! Bu arada Fekeli de Fikret'in yokluğundan şüphelenip onun peşine düşer.
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