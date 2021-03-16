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    • 16.03.2021 18:19
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    EDHO 186. bölüm canlı izle! ATV dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle

    ATV ekranlarında fırtınalar estirmeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 186. bölümüyle izleyicisini ağırlıyor. Yeni bölümde Hızır Çakırbeyli'nin aklanmak için içerde verdiği mücadelenin en büyük destekçisi eşi Ceylan Çakırbeyli oldu. Eşinin de yardımıyla özgürlüğüne kavuşan Hızır Çakırbeyli, kendisine kurulan kumpasla birlikte harekete geçti. Özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'ın yanına giden Hızır Çakırbeyli, vereceği mücadelede onu dimdik ayakta görmek istedi. İşte ATV dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle seçeneği

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. bölüm izle!

    Salı akşamları büyük bir heyecanla takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 186. bölümü yine nefesleri kesecek. Dizide bu hafta Hızır Çakırbeyli ile verdiği mücadelede cephe cephe kaybeden Tuncay, ele geçiremediği masayı yok etmek için plan yapar. Selman Korkmaz ve Demir'le işbirliği yapan Tuncay, bağlı olduğu şebekenin adına tüm masayı yok etmesi için İshak'a talimat verdi. İşte EDHO 186. bölüm canlı izle seçeneği...

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 186. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    "Aslanlar bazen ölü numarası yapar, çakalları boğmak için"

    Hızır Çakırbeyli'nin aklanmak için içerde verdiği mücadelenin en büyük destekçisi eşi Ceylan Çakırbeyli olur. Eşinin de yardımıyla özgürlüğüne kavuşan Hızır Çakırbeyli, kendisine kurulan kumpasla birlikte harekete geçer.

    Özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'ın yanına giden Hızır Çakırbeyli, vereceği mücadelede onu dimdik ayakta görmek ister.

    Amcasının aksine kendi planlarını yapmaya başlayan Alpaslan Çakırbeyli ise Pınar'ın yardımıyla iyileşmeye başlar ve bunu herkesten saklar.

        Hızır Çakırbeyli ile verdiği mücadelede cephe cephe kaybeden Tuncay, ele geçiremediği masayı yok etmek için plan yapar. Selman Korkmaz ve Demir'le işbirliği yapan Tuncay, bağlı olduğu şebekenin adına tüm masayı yok etmesi için İshak'a talimat verir.

        İtibarı için her şeyi yapmaya hazır olan İdris Reis, kardeşi Demir'in Tuncay'la yaptığı plandan habersizdir. Abisinden gizli hareket eden Demir ise Façalı ailesinin içinde olan Selçuk üstünden oyun kurar. Demir'in kurduğu oyunu fark eden Behzat Façalı'nın hareketi ise ağır olur.
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