EDHO 186. bölüm canlı izle! ATV dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle

Salı akşamları büyük bir heyecanla takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 186. bölümü yine nefesleri kesecek. Dizide bu hafta Hızır Çakırbeyli ile verdiği mücadelede cephe cephe kaybeden Tuncay, ele geçiremediği masayı yok etmek için plan yapar. Selman Korkmaz ve Demir'le işbirliği yapan Tuncay, bağlı olduğu şebekenin adına tüm masayı yok etmesi için İshak'a talimat verdi. İşte EDHO 186. bölüm canlı izle seçeneği...

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 186. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Aslanlar bazen ölü numarası yapar, çakalları boğmak için"

Hızır Çakırbeyli'nin aklanmak için içerde verdiği mücadelenin en büyük destekçisi eşi Ceylan Çakırbeyli olur. Eşinin de yardımıyla özgürlüğüne kavuşan Hızır Çakırbeyli, kendisine kurulan kumpasla birlikte harekete geçer.