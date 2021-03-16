Hande Erçel'in çoktan pabucunu dama attı herkes güzelliğine hayran! 'Tam bir güzellik abidesi'... Şu sıralar sosyal medyada ve ekranlarda Erçel kardeşler fırtınalar estiriyor. Dizi ve reklam projeleriyle adından söz ettiren oyuncu Hande Erçel magazin sayfalarını süsleyedursun, ablası Gamze Erçel de sosyal medyanın tozunu attırıyor. 3 milyonu aşkın takipçisiyle sosyal medya fenomeni olan Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel paylaştığı son fotoğrafla yine adından söz ettirdi.