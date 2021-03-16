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    • 16.03.2021 17:44
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    • 16.03.2021 17:44
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    'in çoktan pabucunu dama attı herkes güzelliğine hayran! 'Tam bir güzellik abidesi'

    27 yaşındaki ünlü oyuncu son dönemin en popüler isimlerinden biri. Rol arkadaşı Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddia edilen Hande Erçel bir yandan da hem sosyal medyada hem de reklamlarıyla şu sıralar oldukça revaçta. Ancak öyle bir isim var ki Hande Erçel'i gölgede bırakıyor. O da sosyal medya fenomeni kardeşi Yıldırım. 'l mutlu bir evlilik sürdüren Gamze Erçel diğer bir yandan da sevimli kızı Mavi'yle de sık sık paylaşımlar yapıyor. Gamze Erçel yine sosyal medya hesabından paylaştığı bir gönderiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

    Hande Erçel'in çoktan pabucunu dama attı

    Hande Erçel'in çoktan pabucunu dama attı herkes güzelliğine hayran! 'Tam bir güzellik abidesi'... Şu sıralar sosyal medyada ve ekranlarda Erçel kardeşler fırtınalar estiriyor. Dizi ve reklam projeleriyle adından söz ettiren oyuncu Hande Erçel magazin sayfalarını süsleyedursun, ablası Gamze Erçel de sosyal medyanın tozunu attırıyor. 3 milyonu aşkın takipçisiyle sosyal medya fenomeni olan Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel paylaştığı son fotoğrafla yine adından söz ettirdi.

    Oyuncu Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel, bir paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 3 milyondan fazla takipçili sosyal medya hesabından, 'geçen hafta Pera'da çekildi' notuyla paylaştığı fotoğraflarla takipçileri arasından 'güzellik abidesi' gibi yorumlar geldi. Yakın bir arkadaşı tarafından çektirdiği pozlarını, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Gamze Erçel, yoğun ilgi gördü.

    Gönderisine, takipçilerinden beğeni yağdı. Nisan 2019'da eşi Caner Yıldırım'la nikah masasına oturan oyuncu Gamze Erçel, aynı yıl bebeğini kucağına aldı.

        Geçtiğimiz yıl annesini kanserden kaybeden Gamze Erçel, kızına annesinin adını, Aylin Mavi ismini verdi. Attığı her paylaşımla ilgi odağında olmayı başaran Gamze Erçel, 11 aylık kızıyla attığı gönderilerle de beğeni yağmuruna tutuluyor.

        Ünlü oyuncunun ablası, 29 yaşındaki, Gamze Erçel, doğumdan sonra fiziğine dikkat ettiğini paylaşımlarıyla gösteriyor. Takipçilerinin büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan Gamze Erçel'in her paylaşımının altına, ''kısa süre önce doğum yapmana rağmen hala fiziğinle dikkat çekebiliyorsun'' gibi yorumlar geliyor.

        Annelik deneyimlerini takipçileriyle paylaşan ve attığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine toplayan Gamze Erçel, takipçilerinin 'adeta güzellik abidesi' gibi yorumları karşısında çok mutlu olduğunu belirtti.

            Gamze Erçel'in son paylaşımına, ünlülerden de yoğun ilgi ve beğeni geldi. Erçel, binlerce beğeni alan fotoğrafının geçtiğimiz hafta Pera'da çekildiğini ve Zeynep Tosun imzalı bir takım giydiğinin notunu düştü.

            GAMZE ERÇEL KİMDİR?

            Genç oyuncu, 1992 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünden mezun oldu. Uzun yıllardır moda tasarımı ve çizimleri yapan Gamze Erçel'in erkek gömleği tasarımları bulunuyor.

            Şimdilerde ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, kardeşi gibi oyunculuk yapmaktadır. 2012 yılında katıldığı Miss Face Of Cinema adlı yarışmada 'Sinema Güzeli' seçilmiştir.

                2019 yılının Nisan ayında reklamcı eşi Caner Yıldırım'la nikah masasına oturan Gamze Erçel'in, vefat eden annesi Aylin Erçel'in adını verdiği, Aylin Mavi adında bir kızı vardır.

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