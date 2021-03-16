Hande Erçel'in çoktan pabucunu dama attı herkes güzelliğine hayran! 'Tam bir güzellik abidesi'... Şu sıralar sosyal medyada ve ekranlarda Erçel kardeşler fırtınalar estiriyor. Dizi ve reklam projeleriyle adından söz ettiren oyuncu Hande Erçel magazin sayfalarını süsleyedursun, ablası Gamze Erçel de sosyal medyanın tozunu attırıyor. 3 milyonu aşkın takipçisiyle sosyal medya fenomeni olan Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel paylaştığı son fotoğrafla yine adından söz ettirdi.
Oyuncu Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel, bir paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 3 milyondan fazla takipçili sosyal medya hesabından, 'geçen hafta Pera'da çekildi' notuyla paylaştığı fotoğraflarla takipçileri arasından 'güzellik abidesi' gibi yorumlar geldi. Yakın bir arkadaşı tarafından çektirdiği pozlarını, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Gamze Erçel, yoğun ilgi gördü.
Gönderisine, takipçilerinden beğeni yağdı. Nisan 2019'da eşi Caner Yıldırım'la nikah masasına oturan oyuncu Gamze Erçel, aynı yıl bebeğini kucağına aldı.