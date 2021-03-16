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    • Magazin
    • 16.03.2021 15:22
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    • 16.03.2021 16:20
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    Yeni haftanın ikinci gününde ? Sorusunun yanıtı merakla araştırılmaya başlandı. Kanal D’de hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan ve heyecanla ilgilenen fenomen yarışmasında günün puanları nasıl şekillendi? ? Yine rekabetin üst düzeyde olduğu yarışmada eğlenceli anlar da eksik olmadı. Günün en iyi tabağını yaparak birinci olan isim çeyrek altını kaptı. İşte ’da yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

    Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 16 Mart Gelinim Mutfakta puanlaması belli oldu mu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulananlar arasında yer alıyor. Yeni haftaya yeni yarışmacı ile devam eden yarışmada yine heyecan dolu anlar yaşandı. Her gün heyecanla takip edilen Gelinim Mutfakta'yı izlemeyi kaçıranlar için yaşanan gelişmeleri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

    16 MART SALI GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Günün birincisi Ayten oldu ve çeyrek altını kaptı

    Aysun:19

    Hilal:11

    Ayten:23

    Dudu:9

    GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

    Haftanın en düşük puanını alan gelin Zeynep oldu ve yarışmaya veda ederken duygusal anlar yaşandı.

    GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Haftanın birincisi Dudu oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.

    GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?

    Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.

        GELİNİM MUTFAKTA DUDU KİMDİR?

        Yörük kızı olduğunu dile getiren Dudu, genç yaşı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Evlilik öncesi yaşadıklarını anlattığında ise stüdyo buz kesiyor. Haftanın ilk gününde Dudu, "Sakız" ismindeki keçisini Seda Sayan'a bakması için hediye ediyor. Seda Sayan, gelen bu hediyeyi şaşkınlıkla karşılıyor. Gelinim Mutfakta Dudu 18 yaşından olduğunu söyledi.

        Dudu'nun şuan eşi olan beyefendi, başkasıyla sözlü iken konuştuğunu söylemesi ise bütün stüdyoyu şaşırttı. Bu açıklamasından sonra söylediği sözler ise en az bu açıklaması kadar dikkat çekti. Eşinin önceki sözlüsünü sevmediği için onunla konuştuğunu ve sonrasında ise bu durumun evliliğe gittiğini söyledi. Keçisi, Sakız ile programa katılan Dudu gelinin kaynanası Nuray hanım ise bir hayli iddialı olduklarının belirterek kazanmaya geldik dedi.

        GELİNİM MUTFAKTA AYTEN KİMDİR?

        Gelinim Mutfakta Ayten soyadı izleyenler tarafından merak ediliyor. Gelinim Mutfakta Ayten'in tam adı: Ayten Hatamova Gürüf'tür. 17 Şubat günü yayınlanan programda Ayten tüm kayınvalidelerden 5 puan alarak rekor kırdı ve sosyal medyada merak edildi! Ayten Hatamova Gürüf evlidir ve bir kızı vardır. Kayınvalidesi Neriman Gürüf'tür. Ayten Hatamova Gürüf'ün bir ayakkabı butiği vardır. Ayten Hatamova Gürüf, aslen Azeri kökenlidir.
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        Haberler Magazin Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 16 Mart Gelinim Mutfakta puanlaması belli oldu mu?