Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 16 Mart Gelinim Mutfakta puanlaması belli oldu mu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulananlar arasında yer alıyor. Yeni haftaya yeni yarışmacı ile devam eden yarışmada yine heyecan dolu anlar yaşandı. Her gün heyecanla takip edilen Gelinim Mutfakta'yı izlemeyi kaçıranlar için yaşanan gelişmeleri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
16 MART SALI GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Günün birincisi Ayten oldu ve çeyrek altını kaptı
Aysun:19
Hilal:11
Ayten:23
Dudu:9
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Haftanın en düşük puanını alan gelin Zeynep oldu ve yarışmaya veda ederken duygusal anlar yaşandı.
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Haftanın birincisi Dudu oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.
GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?
Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.