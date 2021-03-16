GELİNİM MUTFAKTA DUDU KİMDİR?

Yörük kızı olduğunu dile getiren Dudu, genç yaşı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Evlilik öncesi yaşadıklarını anlattığında ise stüdyo buz kesiyor. Haftanın ilk gününde Dudu, "Sakız" ismindeki keçisini Seda Sayan'a bakması için hediye ediyor. Seda Sayan, gelen bu hediyeyi şaşkınlıkla karşılıyor. Gelinim Mutfakta Dudu 18 yaşından olduğunu söyledi.

Dudu'nun şuan eşi olan beyefendi, başkasıyla sözlü iken konuştuğunu söylemesi ise bütün stüdyoyu şaşırttı. Bu açıklamasından sonra söylediği sözler ise en az bu açıklaması kadar dikkat çekti. Eşinin önceki sözlüsünü sevmediği için onunla konuştuğunu ve sonrasında ise bu durumun evliliğe gittiğini söyledi. Keçisi, Sakız ile programa katılan Dudu gelinin kaynanası Nuray hanım ise bir hayli iddialı olduklarının belirterek kazanmaya geldik dedi.