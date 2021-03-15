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    • Magazin
    • 15.03.2021 09:28
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    • 15.03.2021 09:28
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    Dün akşamdan bu yana ? Sorusunun yanıtı merakla araştırılanlar arasında yer aldı. TV8’in fenomen yarışmasında yine heyecan dolu bir dokunulmazlık mücadelesi vardı, Ünlüler ve Gönüllüler takımları en iyi performanslarını sergiledi. Peki kazanan taraf hangisi oldu? Kaybeden takım içlerinden birinin ismini adadan gitmesi yönünde söylemek zorunda kaldı. Peki ? İşte de yaşananlar…

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    Survivor ikinci eleme adayı kim oldu?

    Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 14 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı fenomen yarışma yine izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Çok önemli olan ikinci dokunulmazlığı hangi taraf aldı ve gitmesi yönünde kimin ismini verdi? Survivor son bölümü izlemeyi kaçıranlar için detaylar haberimizde yer alıyor.

    SURVİVOR 14 MART DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Geçtiğimiz hafta iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden gönüllüler Öykü Uysal'ı adadan göndermek zorunda kalmıştı. İki takım yeni bir dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya gelmiş ve ilkinde kaybeden yine gönüllüler olmuştu. İkinci dokunulmazlık oyununda iki takım da başa baş skor yakaladı. Oyunun son dakikalarına doğru ünlüler 9 - 7 skor ile önde gidiyor. Haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanan ise Batuhan'ın sayısı ile ünlüler takımı.

    SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

    Cumartesi akşamı yapılan ilk dokunulmazlık oyunu sonrası kaybeden gönüllüler takımı oldu. Gergin geçen konseyde gönüllüler takımından bir isim ilk eleme adayı olarak yazıldı. En ok oyun alan Aleyna Çalışkan ilk aday oldu.14 Mart Survivor 2021 ikinci dokunulmazlık oyununun kaybedeni gönüllüler oldu. Böylelikle ikinci eleme adayı da bu takımdan çıktı. En çok adı çıkan ve ikinci gitme adayı olan da Hanzade olarak açıklandı.

        BİL BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2021'de ilk Bil Bakalım mücadelesi yapıldı. Oyunda birbirinden farklı ve zorlayıcı soruları yarışmacıların bilmesi beklendi. En çok bilen takım 1000 pesonun sahibi olacak. Ardından birçok lezzetli yemek için açık artırma oyunu gerçekleşecek. Ancak 14 Mart Survivor Bil Bakalım oyununda ünlüler takımı önde giderken, ödül için kıran kırana rekabet oldu. Oyunun kazananı ise gönüllüler oldu.

        SURVİVOR HANZADE KİMDİR?

        Survivor Hanzade 1988 yılında İstanbul'da doğmuştur. Tam adı Hanzade Durmuş Ofluoğlu olan Survivor Hanzade aslen İzmirli'dir. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okuyan Hanzade Survivor, Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur.

        Var mısın? Yok musun yarışmasında tüm Türkiye onu tanıdı. Yarışmanın sonlarına doğru Acun Ilıcalı'nın teklifi ile Acun Medya bünyesinde çalışmaya başladı. 2010 yılında Acun Medya tarafından hazırlanan "Yok Böyle Dans" programı sunuculuğu yaptı. Survivor yarışmaların sunuculuğu yaptı. O Ses Türkiye programında görev aldı. Hanzade Durmuş, 2005 yılından beri üniversiteden tanıştığı Saygun Ofluoğlu ile 2010 yılında evlendi.
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        Haberler Magazin Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 14 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?