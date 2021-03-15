SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?



Cumartesi akşamı yapılan ilk dokunulmazlık oyunu sonrası kaybeden gönüllüler takımı oldu. Gergin geçen konseyde gönüllüler takımından bir isim ilk eleme adayı olarak yazıldı. En ok oyun alan Aleyna Çalışkan ilk aday oldu.14 Mart Survivor 2021 ikinci dokunulmazlık oyununun kaybedeni gönüllüler oldu. Böylelikle ikinci eleme adayı da bu takımdan çıktı. En çok adı çıkan ve ikinci gitme adayı olan da Hanzade olarak açıklandı.