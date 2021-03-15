Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 14 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı fenomen yarışma yine izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Çok önemli olan ikinci dokunulmazlığı hangi taraf aldı ve gitmesi yönünde kimin ismini verdi? Survivor son bölümü izlemeyi kaçıranlar için detaylar haberimizde yer alıyor.
SURVİVOR 14 MART DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Geçtiğimiz hafta iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden gönüllüler Öykü Uysal'ı adadan göndermek zorunda kalmıştı. İki takım yeni bir dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya gelmiş ve ilkinde kaybeden yine gönüllüler olmuştu. İkinci dokunulmazlık oyununda iki takım da başa baş skor yakaladı. Oyunun son dakikalarına doğru ünlüler 9 - 7 skor ile önde gidiyor. Haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanan ise Batuhan'ın sayısı ile ünlüler takımı.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?
Cumartesi akşamı yapılan ilk dokunulmazlık oyunu sonrası kaybeden gönüllüler takımı oldu. Gergin geçen konseyde gönüllüler takımından bir isim ilk eleme adayı olarak yazıldı. En ok oyun alan Aleyna Çalışkan ilk aday oldu.14 Mart Survivor 2021 ikinci dokunulmazlık oyununun kaybedeni gönüllüler oldu. Böylelikle ikinci eleme adayı da bu takımdan çıktı. En çok adı çıkan ve ikinci gitme adayı olan da Hanzade olarak açıklandı.