Şafak Pekdemir aslında erkek mi 'bana Şafak Bey derler!' Yasak Elma'nın Zehra'sının başı bununla belada... Magazin dünyası böylesi bir iddiayı daha önce ne gördü ne de duydu. Yasak Elma'da, Zehra karakterine hayat veren ünlü oyuncu Şafak Pekdemir, kalın sesi nedeniyle erkek olduğu ve cinsiyet değiştirdiği iddialarıyla gündeme geldi. Tabi bu iddialar çığ gibi büyümeye başlayınca daha önce de bu tür iddialarla karşı karşıya kalan Şafak Pekdemir'in eski açıklamaları gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...
Yasak Elma'nın Zehra'sı Şafak Pekdemir, kalın ses tonu nedeniyle yeniden erkek olduğu ve cinsiyet değiştirdiği iddialarıyla gündem oldu.
Sosyal medyada kalın sesi nedeniyle sık sık gündem olan ünlü oyuncu, özellikle hakkında bilgi sahibi olmayan izleyicilerin sıklıkla merak ettiği konu olan 'erkek olduğu ve cinsiyet değiştirdiği' iddialarına yıllar önce yanıt vermişti.