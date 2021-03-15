Şafak Pekdemir aslında erkek mi 'bana Şafak Bey derler!' Yasak Elma'nın Zehra'sının başı bununla belada... Magazin dünyası böylesi bir iddiayı daha önce ne gördü ne de duydu. Yasak Elma'da, Zehra karakterine hayat veren ünlü oyuncu Şafak Pekdemir, kalın sesi nedeniyle erkek olduğu ve cinsiyet değiştirdiği iddialarıyla gündeme geldi. Tabi bu iddialar çığ gibi büyümeye başlayınca daha önce de bu tür iddialarla karşı karşıya kalan Şafak Pekdemir'in eski açıklamaları gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...