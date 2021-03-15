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    • Magazin
    • 15.03.2021 12:15
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    • 15.03.2021 12:15
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    aslında erkek mi 'bana Şafak Bey derler!' 'nın Zehra'sının başı bununla belada

    Böylesi bir iddia daha önce ne duyuldu ne de görüldü... 32 yaşındaki oyuncu  hakkında öyle bir iddia ortaya atıldı ki izleyici dondu kaldı. O iddia ise Şafak Pekdemir'in erkek olduğu yönünde. Şu sıralar adlı dizide Zehra karakterine hayat veren Şafak Pekdemir'in ses tonunun bu denli kalın olması hep merak konusuydu. Şafak Pekdemir'in kalın ses tonu yeniden 'erkek olduğu ve cinsiyet değiştirdiği' iddialarını gündeme getirdi. Peki Yasak Elma Zehra cinsiyet mi değiştirdi? İşte kendi ağzından açıklama.

    Şafak Pekdemir aslında erkek mi bir de böylesi eksikti!

    Şafak Pekdemir aslında erkek mi 'bana Şafak Bey derler!' Yasak Elma'nın Zehra'sının başı bununla belada... Magazin dünyası böylesi bir iddiayı daha önce ne gördü ne de duydu. Yasak Elma'da, Zehra karakterine hayat veren ünlü oyuncu Şafak Pekdemir, kalın sesi nedeniyle erkek olduğu ve cinsiyet değiştirdiği iddialarıyla gündeme geldi. Tabi bu iddialar çığ gibi büyümeye başlayınca daha önce de bu tür iddialarla karşı karşıya kalan Şafak Pekdemir'in eski açıklamaları gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

    Yasak Elma'nın Zehra'sı Şafak Pekdemir, kalın ses tonu nedeniyle yeniden erkek olduğu ve cinsiyet değiştirdiği iddialarıyla gündem oldu.

    Sosyal medyada kalın sesi nedeniyle sık sık gündem olan ünlü oyuncu, özellikle hakkında bilgi sahibi olmayan izleyicilerin sıklıkla merak ettiği konu olan 'erkek olduğu ve cinsiyet değiştirdiği' iddialarına yıllar önce yanıt vermişti.

        Pekdemir, "Sesimin kalın olmasını küçükken dert ederdim ama şimdi seviyorum. Taksi durağını aradığımda, 'Tamam Şafak Bey' diyorlar" açıklamasında bulunmuş, sesiyle barışık olduğunu söylemişti.

        ŞAFAK PEKDEMİR KİM?

        Şafak Pekdemir, 19 Haziran 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Oyunculuk bölümünden mezun oldu.

        Kameralar karşısına ilk kez Türk Malı adlı dizi ile geçen Şafak Pekdemir, 2011 yılında başrolünü Selin Demiratar, Serkan Altunorak, İsmail Hacıoğlu'nun paylaştığı "Şüphe" dizisinde "Aslı Demircan" karakterini canlandırdı.

            Ardından Leyla ile Mecnun, İncir Reçeli 2, Asla Vazgeçmem, Deli Aşk gibi yapımlarda aldı.

            2017 yılının aralık ayında avukat Burak Mengü ile hayatını birleştiren Şafak Pekdemir, şimdilerde Yasak Elma dizisinde Zehra karakterine hayat vermektedir.

            Şafak Pekdemir, 1.74 metre boyunda, 57 kilo ve İkizler burcudur.
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