Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 15.03.2021 13:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.03.2021 13:37
    ABONE OL

    dönecek mi? Fenomen dizi için bomba iddia! Necati Şaşmaz'dan şaşırtan açıklama...

    dizisinin yeniden başlaması hakkında sosyal medyada sık sık yeni iddialar ortaya atılıyor. Merakla beklenen dizi hakkında dizinin takipçilerinin dikkatini çeken bir iddia çıktı. 'un başlayabileceği yönündeki haberler gündeme oturdu. Dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz'dan merak uyandıran bir açıklama gelmişti. Şaşmaz yaptığı açıklamada "Global anlamda da Myanmar'dan Afganistan'dan Makedonya'ya hatta Amerika'ya uzanan hikayeler olacak" ifadelerini kullanmıştı.

    takvim.com.tr
    Fenomen dizi için bomba iddia! Kurtlar Vadisi dönecek mi? Necati Şaşmaz'dan şaşırtan açıklama...

    Kurtlar Vadisi Kaos'un başlayacağı ve bir kanalla anlaştığı iddiaları dizinin takipçilerinde merak uyandırdı. Sosyal medyada sık sık Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden başlayabileceğine ilişkin iddialar ortaya atılıyor. Son iddiaya göre ise dizinin yapımcılarının bir kanalla anlaşma sağladığı ve dizinin yakında başlayabileceği belirtiliyor. Dizide yer alan isimlerden Necati Şaşmaz, dizinin geleceği hakkında geçtiğimiz günlerde ipucu vermişti.

    Kurtlar Vadisi Kaos olarak devam edileceği konuşulan dizi hakkında arka arkaya iddialar ortaya atıldı. Cast çalışmalarının tamamlanması beklenen dizide sürpriz bir gelişme yaşandı.

    Polat Alemdar karakteri ile hafızalara kazınan Necati Şaşmaz'ın Kurtlar Vadisi Kaos için bir kanalla anlaşma sağladığı iddia edildi.

        Show TV ile anlaşma imzaladığı konuşulan dizi için kanal yönetiminden yalanlama gelirken şimdide Star TV ile anlaşma imzaladığı iddia edildi.

        Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi Kaos'un yeni bölümleri için şunları söylemişti:

        ''Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız.''

        ''Kaos durumlarında elimizden neler alınır, nelere karşı savaşmamız gerekir, nelerden muzdarip olabiliriz. Bunları hikayemizde anlatmaya çalışacağız.''

            ''Yakın coğrafyamızda, körfez olsun, bu civardaki ülkelerde, siyasi ve coğrafi denklemde bizler nerede olacağız, nasıl duracağız, neler yapabiliriz.''

            ''Bunları irdeleyecek hikayelerimiz olacak. Global anlamda da Myanmar'dan Afganistan'dan Makedonya'ya hatta Amerika'ya uzanan hikayeler olacak diye şimdiden müjde verebilirim.''

            Öte yandan dizide 'Savcı Leyla'yı canlandıran Çiğdem Batur, Instagram'da takipçileriyle yaptığı sohbette, 'Kurtlar Vadisi Kaos'la ekrana dönecek misin?' sorusuna, 'Bu konudaki her haberde adım var, fakat doğruluk payı yok' diye yanıt vermişti.

                'Kim Milyoner Olmak İster?' ekrana ara verince de yarışmanın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun da dizinin kadrosuna dahil olduğu iddia edilmişti.

                İmirzalıoğlu, 'Arkadaşlar teklif geldiğini ben de gazetelerden okudum. Oyunculuğu bırakmadım. Teklif gelirse bakarız' demişti.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Haberler Magazin Kurtlar Vadisi dönecek mi? Fenomen dizi için bomba iddia! Necati Şaşmaz'dan şaşırtan açıklama...