Kurtlar Vadisi Kaos'un başlayacağı ve bir kanalla anlaştığı iddiaları dizinin takipçilerinde merak uyandırdı. Sosyal medyada sık sık Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden başlayabileceğine ilişkin iddialar ortaya atılıyor. Son iddiaya göre ise dizinin yapımcılarının bir kanalla anlaşma sağladığı ve dizinin yakında başlayabileceği belirtiliyor. Dizide yer alan isimlerden Necati Şaşmaz, dizinin geleceği hakkında geçtiğimiz günlerde ipucu vermişti.
Kurtlar Vadisi Kaos olarak devam edileceği konuşulan dizi hakkında arka arkaya iddialar ortaya atıldı. Cast çalışmalarının tamamlanması beklenen dizide sürpriz bir gelişme yaşandı.
Polat Alemdar karakteri ile hafızalara kazınan Necati Şaşmaz'ın Kurtlar Vadisi Kaos için bir kanalla anlaşma sağladığı iddia edildi.