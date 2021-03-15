Türkiye onu Nükhet Duru olarak tanısa da 19 Mayıs 1954'te dünyaya geldiğinde annesi Güzide Hanım ve babası Kemal Bey ona Müberra Nükhet adını verdiler. Soyadları Duru'dur ama nüfus memuru yanlışlıkla 'Durum' yazar. Bu yanlışlık Müberra Nükhet daha küçükken düzeltilir. Müberra ismi daha bir süre nüfus kağıdında kalır. Ta ki bu küçük kız 'Nükhet Duru' adıyla meşhur oluncaya kadar. Müberra ismi resmi işlemlerde sorun çıkarınca nüfus kağıdından da çıkarılır.

BABASI KUMARA VE KADINLARA DÜŞKÜNDÜ

Nükhet Duru 11 yaşındayken anne babası ayrılır. Mahkeme Nükhet'in velayetini babasına verir. Ve Nükhet işte o gün büyür. Bundan sonra küçük kızın hayatında dramlar başlar. Nükhet Duru bir röportajında o günleri şöyle anlatır: -"Babam Alarko'nun ilk kurulumlarını yapan yüksek elektrik mühendisiydi. Çok zeki biriydi. Ama hayatından içki, kumar, kadın hiç eksik olmadı. Annem onu terk edince, ben kaldım mı babamla baş başa! Annemi cezalandırmak için beni ona göstermiyordu. Sadece okula gidip gelebiliyordum, bir çeşit ev hapsindeydim. Annem de hastanelere düşüyor, beni arayıp bulamıyor diye. Çok sonradan öğrendim ki babam ona 'Kızın trafik kazasında öldü' demiş."