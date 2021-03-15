Nükhet Duru'yu herkes öldü biliyordu meğer namaz kılıp intihar etmiş! Nükhet Duru gamlı baykuş çıktı herkesten sakladığı oğlu...Yılların eskitemediği isimlerden biri olan Nükhet Duru'nun hayatı duyanları şaşırttı. Gözlerden uzak yaşayan bir oğlu olduğu ortaya çıkan 66 yaşındaki usta sanatçı Nükhet Duru oldukça ağır bir hayat yaşamış. 13 yaşında kadar annesinin öldü bildiği Nükhet Duru bir keresinde de namaz kılıp intihat etmiş. Nükhet Duru'nun anlattıkları sizi çok şaşırtacak.
Türkiye onu Nükhet Duru olarak tanısa da 19 Mayıs 1954'te dünyaya geldiğinde annesi Güzide Hanım ve babası Kemal Bey ona Müberra Nükhet adını verdiler. Soyadları Duru'dur ama nüfus memuru yanlışlıkla 'Durum' yazar. Bu yanlışlık Müberra Nükhet daha küçükken düzeltilir. Müberra ismi daha bir süre nüfus kağıdında kalır. Ta ki bu küçük kız 'Nükhet Duru' adıyla meşhur oluncaya kadar. Müberra ismi resmi işlemlerde sorun çıkarınca nüfus kağıdından da çıkarılır.
BABASI KUMARA VE KADINLARA DÜŞKÜNDÜ
Nükhet Duru 11 yaşındayken anne babası ayrılır. Mahkeme Nükhet'in velayetini babasına verir. Ve Nükhet işte o gün büyür. Bundan sonra küçük kızın hayatında dramlar başlar. Nükhet Duru bir röportajında o günleri şöyle anlatır: -"Babam Alarko'nun ilk kurulumlarını yapan yüksek elektrik mühendisiydi. Çok zeki biriydi. Ama hayatından içki, kumar, kadın hiç eksik olmadı. Annem onu terk edince, ben kaldım mı babamla baş başa! Annemi cezalandırmak için beni ona göstermiyordu. Sadece okula gidip gelebiliyordum, bir çeşit ev hapsindeydim. Annem de hastanelere düşüyor, beni arayıp bulamıyor diye. Çok sonradan öğrendim ki babam ona 'Kızın trafik kazasında öldü' demiş."
NAMAZ KILIP İNTİHAR ETMİŞ
Annesi Güzide Hanım, Nükhet 13 yaşına gelinceye kadar kızını öldü bilmiş. Ta ki Nükhet babası Ankara'da olduğu bir sırada intihara teşebbüs edinceye kadar. Nükhet Duru o günü şöyle anlatır:
-"Kararımı verdim; abdest aldım, namazımı kıldım, annemin beyaz geceliğini giydim, bakire olarak rabbime kavuşacaktım. Hep 'Sakın kibritin ucunu ağzına sokma, zehirlenirsin' diye tembih ederlerdi. Kibritlerin ucunu suda erittim, suyun tadı çok kötüydü, karnım açtı, o suyla bulgur pilavı yapıp yedim. Üstüne de bir sürü ilaç içtim.
-Karşı komşu kapıyı açık görüp içeri girmiş, bir bakmış yerde ölü vaziyetteyim. Apar topar hastaneye götürmüşler. Hastane, 'Bu ölmüş, yapılacak bir şey yok' diye almak istememiş. Komşum doktora; 'Kız bu konuda kararlı, evinde namazını bile kılmış, seccadesi açıktı. Bu yüzden ölse bile temiz gidecek, midesini yıkayacaksın' demiş."