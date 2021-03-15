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    • 15.03.2021 15:15
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    • 15.03.2021 15:15
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    'yu herkes öldü biliyordu meğer namaz kılıp intihar etmiş! Nükhet Duru gamlı baykuş çıktı herkesten sakladığı oğlu...

    , 'in programına konuk olunca evlilikleri ve çocukları merak konusu oldu. 66 yaşındaki yılların eskitemediği usta sanatçı 1970'lerden bugünlere seslendirdiği şarkıları ile sanat camiasının değerli isimleri arasında yer aldı. Kariyerine solistlik yaparak başlayan ünlü sanatçı yüzlerce şarkı, gerçekleştirmiş olduğu binlerce konserle Türkiye'de popüler kültürün en uzun soluklu isimlerinden oldu. Başarılı kariyerine rağmen Nükhet Duru tam olarak bir gamlı baykuş. Öyle şeyler yaşamış ki adeta bir dizi-film senaryosu gibi.

    Nükhet Duru gamlı baykuş çıktı namaz kılıp intihar etti!

    Nükhet Duru'yu herkes öldü biliyordu meğer namaz kılıp intihar etmiş! Nükhet Duru gamlı baykuş çıktı herkesten sakladığı oğlu...Yılların eskitemediği isimlerden biri olan Nükhet Duru'nun hayatı duyanları şaşırttı. Gözlerden uzak yaşayan bir oğlu olduğu ortaya çıkan 66 yaşındaki usta sanatçı Nükhet Duru oldukça ağır bir hayat yaşamış. 13 yaşında kadar annesinin öldü bildiği Nükhet Duru bir keresinde de namaz kılıp intihat etmiş. Nükhet Duru'nun anlattıkları sizi çok şaşırtacak.

    Türkiye onu Nükhet Duru olarak tanısa da 19 Mayıs 1954'te dünyaya geldiğinde annesi Güzide Hanım ve babası Kemal Bey ona Müberra Nükhet adını verdiler. Soyadları Duru'dur ama nüfus memuru yanlışlıkla 'Durum' yazar. Bu yanlışlık Müberra Nükhet daha küçükken düzeltilir. Müberra ismi daha bir süre nüfus kağıdında kalır. Ta ki bu küçük kız 'Nükhet Duru' adıyla meşhur oluncaya kadar. Müberra ismi resmi işlemlerde sorun çıkarınca nüfus kağıdından da çıkarılır.

    BABASI KUMARA VE KADINLARA DÜŞKÜNDÜ
    Nükhet Duru 11 yaşındayken anne babası ayrılır. Mahkeme Nükhet'in velayetini babasına verir. Ve Nükhet işte o gün büyür. Bundan sonra küçük kızın hayatında dramlar başlar. Nükhet Duru bir röportajında o günleri şöyle anlatır: -"Babam Alarko'nun ilk kurulumlarını yapan yüksek elektrik mühendisiydi. Çok zeki biriydi. Ama hayatından içki, kumar, kadın hiç eksik olmadı. Annem onu terk edince, ben kaldım mı babamla baş başa! Annemi cezalandırmak için beni ona göstermiyordu. Sadece okula gidip gelebiliyordum, bir çeşit ev hapsindeydim. Annem de hastanelere düşüyor, beni arayıp bulamıyor diye. Çok sonradan öğrendim ki babam ona 'Kızın trafik kazasında öldü' demiş."

    NAMAZ KILIP İNTİHAR ETMİŞ
    Annesi Güzide Hanım, Nükhet 13 yaşına gelinceye kadar kızını öldü bilmiş. Ta ki Nükhet babası Ankara'da olduğu bir sırada intihara teşebbüs edinceye kadar. Nükhet Duru o günü şöyle anlatır:
    -"Kararımı verdim; abdest aldım, namazımı kıldım, annemin beyaz geceliğini giydim, bakire olarak rabbime kavuşacaktım. Hep 'Sakın kibritin ucunu ağzına sokma, zehirlenirsin' diye tembih ederlerdi. Kibritlerin ucunu suda erittim, suyun tadı çok kötüydü, karnım açtı, o suyla bulgur pilavı yapıp yedim. Üstüne de bir sürü ilaç içtim.

    -Karşı komşu kapıyı açık görüp içeri girmiş, bir bakmış yerde ölü vaziyetteyim. Apar topar hastaneye götürmüşler. Hastane, 'Bu ölmüş, yapılacak bir şey yok' diye almak istememiş. Komşum doktora; 'Kız bu konuda kararlı, evinde namazını bile kılmış, seccadesi açıktı. Bu yüzden ölse bile temiz gidecek, midesini yıkayacaksın' demiş."

        ANNESİ GÖRÜNCE BAYILIR
        Nükhet Duru üç gün komada kalır. Hayata dönmüştür ama o intihar girişimi yüzünden hayatı boyunca karaciğer ve böbrek rahatsızlığı çeker. Babası, "İntihar edip beni nasıl rezil edersin!" diye kızar ve Alman Lisesi'nden kaydını aldırıp Nükhet'i Kandilli Kız Lisesi'ne yazdırır. Nükhet hastaneden çıktıktan sonra komşularına "Madem hayatımı kurtardınız, bir de yardım edin, annemi bulayım" der. Meğer annesi de boşandığı eşi Kemal Bey'den kaçmak için sürekli ev değiştiriyormuş. Annesini bir komşu sayesinde bulur, Güzide Hanım kızını karşısında görünce bayılır.

        14 YAŞINDA SAHNEDE 15 YAŞINDA GAZİNODA
        Nükhet Duru o günden sonra annesi ile yaşamaya başlar. Hatta babası bulmasın diye sürekli ev değiştirirler. Öyle süslüdür ki; daha 3 yaşında kulaklarında annesinin küpeleri, elinde ise çantasıyla fotoğraf çektirmiştir. O yaşlarda tükenmez kalemle makyaj yapar. Aslında tam bir sahne insanıdır. Okulda şarkılar söyler, onu dinlemeyip derse giren kızlarla kavga bile eder. Evde şarkılar söyler.

        Komşunun oğlu, "Bizim bir orkestramız var, 35 lira versek solistimiz olur musun?" deyince kendisini Florya Deniz Kulübü'nde bulur. 14 yaşındadır. Ünlülerin menajeri Zeki Tükel orada Nükhet'i dinler ve çok beğenir. 15 yaşında Bebek Belediye Gazinosu'nun kadrosuna aldırır. Babası o sıralar İngiltere'dedir. Nükhet Duru, Gülizar'da sahneye çıkarken babasının kulağına gider ve gazinoyu bastırır.

        6 AY FELÇLİ OLDU
        Nükhet Duru'nun dramı bitmez; 18 yaşında MS hastalığına yakalanır. Altı ay felç yatar. Bütün birikimini tedaviye harcar. Sonunda atlatır. Sıkıntılı zamanlarında onu hafifçe yoklasa da sağlığına kavuşur. Nükhet Duru'nun en büyük isteği plak yapmaktır. O yıllarda söz yazarı ve yapımcı Mehmet Teoman'ın yanına bir genç kız yaklaşır. "Ben de Tanju Okan'ın Kadınım şarkısı gibi güçlü bir şarkı istiyorum; bana yazar mısın?" der. Mehmet Teoman genç kızın bu cesur tavrından etkilenir ve o an onunla çalışmaya karar verir.

        Nükhet Duru, şöhret basamaklarını tırmanırken söz yazarı, yapımcı Mehmet Teoman'la yaşadığı aşk da onun müzik çalışmalarına damga vurur. Mehmet Teoman'la nişanlandığında 18 yaşındadır. Ayrıldıklarında ise 24. Nükhet Duru bir süre sonra Eurovision Şarkı Yarışması'na birlikte katıldığı Modern Folk Üçlüsü'nden Doğan Canku ile aşk yaşamaya başlar. Nişanlanırlar. Ancak her iki ilişkisi de evlilikle sonuçlanmaz.

            NÜKHET DURU'NUN İLK EŞİ DİKRAN MASİS
            Nükhet Duru ilk evliliğini 1987 yılında Dikran Masis'le yapar. Bu evlilikten oğlu Cem dünyaya gelir. Sahneye ara veren Nükhet Duru, oğlu Cem'in bebekliğinin doya doya tadını çıkartmayı seçer. Ama Nükhet Duru ve Dikran Masis evliliği 3.5 yılda sona erer ve ünlü sanatçı 1991 yılında boşanır.

            Nükhet Duru ikinci evliliğini 1995'te Özalp Birol'la yapar. Bu evlilik de ancak 4 yıl sürer. 1999 yılında boşanan Nükhet Duru bir daha nikah masasına oturmadı. Nükhet Duru'nun ikinci evliliğinden çocuğu olmadı. Tek çocuğu Cem Masis ilk eşinden.

            MEDYADAN SAKLADIĞI OĞLU CEM MASİS
            Nükhet Duru'nun oğlu Cem Masis medyadan uzak bir isim. 30 yaşında olan Cem Masis babası ile çalışıyor. Ünlü sanatçı oğlunu medyadan sakladığını belirterek şöyle diyor:
            -Oğlumla ilgili çok konuşmuyorum. Hayat boyu onu medyadan sakladım. Onun benim şöhretimi taşıması gerekmiyor çünkü. Bazı arkadaşları, Nükhet Duru'nun oğlu olduğunu bile bilmez. Buna hiç ihtiyaç duymadı. Şahsiyeti çok güçlü bir çocuk. Ona çok aşığım. Ama bu aşkla onu asla rahatsız etmem.

            Nükhet Duru ilk eşi olan Dikran Masis ile dost kalmayı başarmış. Oğlu Cem'in babası olan Dikran Masis şimdilerde evli ve bir çocuğu var. Nükhet Duru eski kocası ile hala görüştüklerini belirtip, "Hatta yeni bebeklerine çok düşkünüm. Bana fotoğraflarını gönderiyorlar sürekli. Dikran'ın ilk eşiyle de görüşüyorum. En sevdiğim arkadaşım o benim. Adı Ceyn.' diyor.

                NÜKHET DURU'NUN ESTETİKLERİ
                66 yaşında olan Nükhet Duru, yaşlanmayan sanatçılardan biri. Elbette bunda estetiklerin de rolü var. Yüzüne botoks dışında bir şey yaptırmamış. Estetikleriyle ilgili şunları söylüyor:
                -Medikal estetiği kullanırım ve kullanacağım da! Sezaryenle başladım, göğüsle bitirdim. Yüzümde hiçbir estetik operasyon yok. Alnıma 2 yılda bir botoks yaptırıyorum. Yapı olarak kırışan bir cildim yok. Rahmetli annemin de öyleydi. Elim çabuk benim. Kendi saçlarımı boyarım. Arkadaşlarıma röfle bile yaparım. Dikiş, nakış bilirim, örgü örerim, takı yaparım.

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