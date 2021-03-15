Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı? 15 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl şekillendi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanmaya başladı. Yepyeni bir hafta başladı ve gerginlikler de eksik olmadı. Aysun ve Dudu arasında tartışma yaşandı. Heyecan dolu dakikaların yanı sıra rekabet de üst düzeydeydi. Peki bugünün birinciliğini hak eden yarışmacı hangisi oldu? Gelinim Mutfakta'yı izlemeyi kaçıranlar için yaşananları haberimizde derledik.
15 MART PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Günün birincisi Dudu oldu ve çeyrek altını kaptı.
Aysun:19
Hilal:11
Ayten:14
Dudu:19
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Haftanın en düşük puanını alan gelin Zeynep oldu ve yarışmaya veda ederken duygusal anlar yaşandı.
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Haftanın birincisi Dudu oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.