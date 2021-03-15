GELİNİM MUTFAKTA HİLAL KİMDİR?

Gelinim Mutfakta yarışmasının bu haftaki yeni gelini olan Hilal Özdemir 3 yıllık evli ve 1,5 yaşında bir çocuk annesi. Balıkesir'de yaşıyor. Hilal ve kaynanası Dilek hanım yarışmaya oldukça iddialı bir giriş yaptılar ve tüm altınları kazanacaklarını düşünüyorlar. Yarışmanın gelinleri ise Hilal'in heyecanlı tavırlarından dolayı onları kolay lokma olarak gördü ve bu hafta eleneceklerini düşünüyorlar.