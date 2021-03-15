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    • Magazin
    • 15.03.2021 16:05
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    • 15.03.2021 16:05
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    ? nasıl şekillendi?

    Yeni haftanın ilk gününde ? Kanal D’de hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan yarışmasında Cuma günü yapılan elemenin ardından şaşırtıcı bir yarışmacı veda etti. Yeni haftaya yeni yarışmacı ile başlayan Gelinim Mutfakta’da yine rekabet dolu anlar vardı, Seda Sayan ve kayınvalideler yemekleri tadarak puanlarını açıkladı. Peki bugün en yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi olan yarışmacı hangisi oldu? İşte Gelinim Mutfakta’da yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı?

    Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı? 15 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl şekillendi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanmaya başladı. Yepyeni bir hafta başladı ve gerginlikler de eksik olmadı. Aysun ve Dudu arasında tartışma yaşandı. Heyecan dolu dakikaların yanı sıra rekabet de üst düzeydeydi. Peki bugünün birinciliğini hak eden yarışmacı hangisi oldu? Gelinim Mutfakta'yı izlemeyi kaçıranlar için yaşananları haberimizde derledik.

    15 MART PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Günün birincisi Dudu oldu ve çeyrek altını kaptı.

    Aysun:19

    Hilal:11

    Ayten:14

    Dudu:19

    GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

    Haftanın en düşük puanını alan gelin Zeynep oldu ve yarışmaya veda ederken duygusal anlar yaşandı.

    GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Haftanın birincisi Dudu oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.

        GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?

        Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.

        GELİNİM MUTFAKTA HİLAL KİMDİR?

        Gelinim Mutfakta yarışmasının bu haftaki yeni gelini olan Hilal Özdemir 3 yıllık evli ve 1,5 yaşında bir çocuk annesi. Balıkesir'de yaşıyor. Hilal ve kaynanası Dilek hanım yarışmaya oldukça iddialı bir giriş yaptılar ve tüm altınları kazanacaklarını düşünüyorlar. Yarışmanın gelinleri ise Hilal'in heyecanlı tavırlarından dolayı onları kolay lokma olarak gördü ve bu hafta eleneceklerini düşünüyorlar.

        GELİNİM MUTFAKTA AYSUN KİMDİR?

        1996 doğumlu olan ve aslen Sakaryalı olan Aysun Kuşatan, üniversitede eğitim görüyor. 5 yıldır evli olan Aysun Kuşatan'ın 4 yaşında bir erkek çocuğu vardır.

        İstanbul Pendik'ten yarışmaya katılan Aysun Kuşatan, pratik, çözümcü ve hırslı biri olduğunu söylüyor. Yarışmada kayınvalidesi Nurten hanımla beraber altınları toplamak için yarışan Aysun Kuşatan, daha evvel Zuhal Topal'la Sofrada programına da katılarak kamera önü deneyimi yaşamıştı.Aysun Kuşatan, @aysunkusatan adında bir Instagram hesabı kullanıyor.
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        Haberler Magazin Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı? 15 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl şekillendi?