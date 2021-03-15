İlker Mataracı kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Prof. Dr. İlker Mataracı hayatını kaybetti!

İlker Mataracı kimdir kaç yaşındaydı nereli? Dr. İlker Mataracı hayatını kaybetti ve Mataracı'nın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. İlker Mataracı, 15 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Mataracı odasında baygın bulunmuş ve yoğun bakıma kaldırılmıştı.
İLKER MATARACI NEDEN ÖLDÜ?
Prof. Dr. Mataracı, 1 Mart günü yaptığı ameliyat sonrası arkadaşlarına rahatsız olduğunu belirterek odasına çekilmiş, bir hemşireyi yanına çağırarak damar yolu açtırarak serum taktırmıştı. Bir süre telefonla ulaşılamayınca güvenlik görevlileri eşliğinde odasına girilen Mataracı, baygın bulunmuştu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Mataracı, 15 gün süren yaşam savaşını bu gece 03.00 sıralarında kaybetti.
İLKER MATARACI KİMDİR?
İlker Mataracı, 1974 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Eğitimin, 1997 yılında KTÜ Tıp Fakültesinde tamamladı. 2003 yılında Kartal Koşuyolu EAH'de uzmanlık tamamladı.
Uzmanlık Alanları
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
Çalıştığı Merkezler
1997-1998 Güneysu Merkez Sağlık Ocağı Rize
1998-2003 Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2004-2005 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ankara Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği
2010- > SBÜ Ahi Evren Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Trabzon
Bilimsel Yayın Sayısı
24 Uluslararası dergilerde makale
85 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiri
37 Ulusal dergilerde yayınlanan makale
110 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri
Vaka Deneyimi
Koroner Bypass Cerrahisi
Kalp Kapak Cerrahisi
Aort diseksiyonu Cerrahisi
Kalp Kapak Tamiri
Periferik Arter Hast. Cerrahisi
Varis Cerrahisi
Üyesi Olduğu Dernekler
Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Derneği 2000
Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği 2009
Uluslararası Travma Ve Acil Cerrahi Derneği 2010
Fleboloji Derneği 2008