İlker Mataracı kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Prof. Dr. İlker Mataracı hayatını kaybetti!

İlker Mataracı kimdir kaç yaşındaydı nereli? Dr. İlker Mataracı hayatını kaybetti ve Mataracı'nın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. İlker Mataracı, 15 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Mataracı odasında baygın bulunmuş ve yoğun bakıma kaldırılmıştı.

İLKER MATARACI NEDEN ÖLDÜ?

Prof. Dr. Mataracı, 1 Mart günü yaptığı ameliyat sonrası arkadaşlarına rahatsız olduğunu belirterek odasına çekilmiş, bir hemşireyi yanına çağırarak damar yolu açtırarak serum taktırmıştı. Bir süre telefonla ulaşılamayınca güvenlik görevlileri eşliğinde odasına girilen Mataracı, baygın bulunmuştu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Mataracı, 15 gün süren yaşam savaşını bu gece 03.00 sıralarında kaybetti.