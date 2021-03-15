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    • 15.03.2021 13:58
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    • 15.03.2021 13:59
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    kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Prof. Dr. İlker Mataracı hayatını kaybetti!

    kimdir kaç yaşındaydı nereli? Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Cerrahi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Dr. İlker Mataracı odasında baygın halde bulunmuştu. Mataracı'dan kötü haber geldi ve hayatını kaybetti. Peki ?

    takvim.com.tr
    İlker Mataracı kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Prof. Dr. İlker Mataracı hayatını kaybetti!

    İlker Mataracı kimdir kaç yaşındaydı nereli? Dr. İlker Mataracı hayatını kaybetti ve Mataracı'nın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. İlker Mataracı, 15 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Mataracı odasında baygın bulunmuş ve yoğun bakıma kaldırılmıştı.

    İLKER MATARACI NEDEN ÖLDÜ?

    Prof. Dr. Mataracı, 1 Mart günü yaptığı ameliyat sonrası arkadaşlarına rahatsız olduğunu belirterek odasına çekilmiş, bir hemşireyi yanına çağırarak damar yolu açtırarak serum taktırmıştı. Bir süre telefonla ulaşılamayınca güvenlik görevlileri eşliğinde odasına girilen Mataracı, baygın bulunmuştu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Mataracı, 15 gün süren yaşam savaşını bu gece 03.00 sıralarında kaybetti.

    İLKER MATARACI KİMDİR?

    İlker Mataracı, 1974 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Eğitimin, 1997 yılında KTÜ Tıp Fakültesinde tamamladı. 2003 yılında Kartal Koşuyolu EAH'de uzmanlık tamamladı.

    Uzmanlık Alanları
    Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

    Çalıştığı Merkezler
    1997-1998 Güneysu Merkez Sağlık Ocağı Rize
    1998-2003 Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi
    2004-2005 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ankara Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği
    2010- > SBÜ Ahi Evren Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Trabzon

    Bilimsel Yayın Sayısı
    24 Uluslararası dergilerde makale
    85 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiri
    37 Ulusal dergilerde yayınlanan makale
    110 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri

    Vaka Deneyimi
    Koroner Bypass Cerrahisi
    Kalp Kapak Cerrahisi
    Aort diseksiyonu Cerrahisi
    Kalp Kapak Tamiri
    Periferik Arter Hast. Cerrahisi
    Varis Cerrahisi

    Üyesi Olduğu Dernekler
    Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Derneği 2000
    Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği 2009
    Uluslararası Travma Ve Acil Cerrahi Derneği 2010
    Fleboloji Derneği 2008
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    Haberler Magazin İlker Mataracı kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Prof. Dr. İlker Mataracı hayatını kaybetti!