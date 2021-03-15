Mehmet Yalçınkaya aşçıların ana üssü Bolu'da geçen çocukluğunun sofralarını, 11 yaşında çırak olarak girdiği kamyoncu lokantasını, Süreyya Lokantası'nda kasalarca küçük 'çimçim karides' ayıklarken kurduğu hayalleri, Katar Emiri'ne hazırladığı yemekleri ve onu bugünlere getiren serüvenlerini anlattı.

''EVDE GENELDE ANNEM YEMEK PİŞİRİRDİ''

1974 senesinde aşçılarıyla meşhur Bolu'nun Yenigüney köyünde, çiftçi bir baba ve ev hanımı annenin üç çocuğundan biri olarak dünyaya gelen Yalçınkaya geçmişle ilgili "Ailem hayvancılıkla uğraşıyordu; koyunlarımız, sığırlarımız, arazilerimiz vardı. Evde genelde annem yemek pişirirdi ama babaannem de çok yetenekliydi. Mönüyü de o belirlerdi." dedi.

Evlerinde kedibatmaz yapıldığını Yalçınkaya "Hamur işleri çok olurdu. Mesela İtalyan mutfağındaki 'gnocci'ye benzer bir yemek olan 'kedibatmaz' yapılırdı. Bir suyun içinde hamur kırılır, parça parça alınır. Sonra üzerine yöresel keş peynirimiz konulurdu. Tereyağ ile kızartılırdı." sözleriyle anlattı.

Sofralarındaki ürünlerle ilgili Yalçınkaya "Sofrada ekşi mayalı ekmek, tarhana ve patates de mutlaka olurdu. Yapımı saatler süren 'soğanlama', mantar ve cevizden yapılan börekler ve hoşaf… Bunlar da Batı Karadeniz'e özgü, geleneksel halk mutfağının olmazsa olmazlarıydı." dedi.