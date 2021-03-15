Masterchef Mehmet Yalçınkaya 'Çin işkencesi gibiydi' dedi tek tek itiraf etti! Meğer perde arkasında neler varmış neler... Mehmet Yalçınkaya'nın bu itirafları çok konuşulacak cinsten... Masterchef Türkiye'nin sevilen jürisi Mehmet Yalçınkaya, hayatına dair itiraflarda bulundu. Şimdilerde Masterchef sonrası gelen şöhretin tadını çıkaran Mehmet Yalçınkaya bugünler de hiç kolay gelmemiş. Masterchef Mehmet Yalçınkaya'nın itirafları sizi çok şaşırtacak. İşte detaylar...
Mehmet Yalçınkaya aşçıların ana üssü Bolu'da geçen çocukluğunun sofralarını, 11 yaşında çırak olarak girdiği kamyoncu lokantasını, Süreyya Lokantası'nda kasalarca küçük 'çimçim karides' ayıklarken kurduğu hayalleri, Katar Emiri'ne hazırladığı yemekleri ve onu bugünlere getiren serüvenlerini anlattı.
''EVDE GENELDE ANNEM YEMEK PİŞİRİRDİ''
1974 senesinde aşçılarıyla meşhur Bolu'nun Yenigüney köyünde, çiftçi bir baba ve ev hanımı annenin üç çocuğundan biri olarak dünyaya gelen Yalçınkaya geçmişle ilgili "Ailem hayvancılıkla uğraşıyordu; koyunlarımız, sığırlarımız, arazilerimiz vardı. Evde genelde annem yemek pişirirdi ama babaannem de çok yetenekliydi. Mönüyü de o belirlerdi." dedi.
Evlerinde kedibatmaz yapıldığını Yalçınkaya "Hamur işleri çok olurdu. Mesela İtalyan mutfağındaki 'gnocci'ye benzer bir yemek olan 'kedibatmaz' yapılırdı. Bir suyun içinde hamur kırılır, parça parça alınır. Sonra üzerine yöresel keş peynirimiz konulurdu. Tereyağ ile kızartılırdı." sözleriyle anlattı.
Sofralarındaki ürünlerle ilgili Yalçınkaya "Sofrada ekşi mayalı ekmek, tarhana ve patates de mutlaka olurdu. Yapımı saatler süren 'soğanlama', mantar ve cevizden yapılan börekler ve hoşaf… Bunlar da Batı Karadeniz'e özgü, geleneksel halk mutfağının olmazsa olmazlarıydı." dedi.
''MUTFAĞA GİRMEK ÇOCUKLUK HAYALİM DEĞİLDİ''
Geçmişte mutfakla ilgisinin olmadığını belirten Yalçınkaya "Çok bir ilgim yoktu açıkçası… Uzaktan bakardım. Mutfağa girmek çocukluk hayalim değildi. Evde yapılan yemekler de daha ziyade günü kurtarmaya yönelikti. Biz orta halli bir aileydik ama sofralar Anadolu mütevaziliği sınırları içinde kurulurdu." diye konuştu.
Kiler mutfağından bahseden Yalçınkaya "Geleneksel kiler mutfağı; ne varsa o pişerdi. Haftanın belli günleri belli ritüellere göre et, tavuk pişirilirdi. Özel günler dışında kilerde ne varsa onlarla sofralar kurulurdu. Köy konaklarında kurulan bayram sofraları çok değerliydi." ifadelerini kullandı.
Çocukluğundaki sofralardan Yalçınkaya "Çocukluğumdan aklımda kalan bu sofraları çok arıyorum. Çocuklar ceplerine kaşıklarını koyup herkesin evinden getirdikleriyle kurulan bu sofralara giderdi. Maalesef şu an bu kültürü kaybettik. Kandillerde, özel günlerde lokma dökülürdü. Düğünlerde kazan kazan düğün yemeği pişerdi." sözleriyle bahsetti.