SURVIVOR HANZADE HASTALIĞI NEDİR?

Hanzade Ofluoğlu geçirdiği ağır hastalık ile ilgili konuştu. Bir dönem obsesif kompülsif bozukluk ile mücadele eden Hanzade, 2,5 yılda normale dönebildiğini anlattı.

Takıntı-zorlantı bozukluğu olarak da adlandırılan obsesif kompulsif bozukluk; kişinin tekrarlayıcı, rahatsız edici, kaygı verici, utandırıcı, korkutucu düşünceler, şüpheler, mantık dışı isteklerle mücadele ettiği; tüm bu olumsuzlukları kontrol edebilmek için, sıkıntısını bir nebze de olsa azaltmak için tekrarlayıcı bazı davranışları veya zihinsel uğraşları yerine getirdiği bir psikiyatrik bozukluktur.