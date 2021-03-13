Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 13.03.2021 16:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.03.2021 16:52
    ABONE OL

    Survivor'ın istenmeyen kadını 'nun gezmediği yarışma yok! Hastalığı araştırılan Hanzade eşiyle de yarışmış

    'in en çok konuşulan ismi 33 yaşındaki yarışmacı . takımında yarışan Hanzade Ofluoğlu performansı değil yer aldığı polemiklerle adından söz ettiriyor. Survivor parkurlarında bir türlü kendisinden bekleneni veremeyen Hanzade Ofluoğlu buna zıt olarak büyük bir sms potansiyeline sahip. Aslında Hanzade Ofluoğlu'nu pek çoğumuz Survivor 2021 öncesinden tanıyoruz. Hayatlarımızda ilk olarak ? adlı yarışmayla giren Hanzade Ofluoğlu sonrasında sunucu olarak kariyerine devam etti. SaygunOfluoğlu'yla evli olan Hanzade Ofluoğlu hakkındaki bu gerçek ise herkesi şaşırttı. Meğer Hanzade yarışma yarışam gezmiş. Bakın nasıl.

    Survivor'ın istenmeyen kadını Hanzade Ofluoğlu'nun gezmediği yarışma yok!

    Survivor'ın istenmeyen kadını Hanzade Ofluoğlu'nun gezmediği yarışma yok! Hastalığı araştırılan Hanzade eşiyle de yarışmış... 14 sezondur yayın hayatına devam Survivor'ın yine adından sıkça söz ettiriyor. Bu yıl reytinglerde büyük bir düşüş yaşadığı bilinen Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri Hanzade Ofluoğlu. Beklenen performansı veremeyen, eleme potalarının vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Hanzade Ofluoğlu hakkında bakın ortaya neler çıktı neler...

    Bu sene Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler Takımında yer alan Hanzade araştırılıyor.

    1988 İzmir doğumlu Hanzade Durmuş Ofluoğlu'nu ilk olarak tanıdığımı yer 'Var Mısın Yok Musun?' oldu. Hanzade daha önce Var mısın? Yok musun? yarışmasında 39 bin TL kazandı.

        Sonrasında Acun Medya'nın sunucularından biri olan Hanzade Ofluoğlu Yok Böyle Dans ve şu an yarışmacısı olduğu Survivor'ın sunucuları arasında yer aldı.

        Bir dönem TV 8 ekranlarında sunuculuk yapan Hanzade Ofluoğlu 2 yıl boyunca hastalığıyla uğraştı.

        SURVIVOR HANZADE HASTALIĞI NEDİR?

        Hanzade Ofluoğlu geçirdiği ağır hastalık ile ilgili konuştu. Bir dönem obsesif kompülsif bozukluk ile mücadele eden Hanzade, 2,5 yılda normale dönebildiğini anlattı.

        Takıntı-zorlantı bozukluğu olarak da adlandırılan obsesif kompulsif bozukluk; kişinin tekrarlayıcı, rahatsız edici, kaygı verici, utandırıcı, korkutucu düşünceler, şüpheler, mantık dışı isteklerle mücadele ettiği; tüm bu olumsuzlukları kontrol edebilmek için, sıkıntısını bir nebze de olsa azaltmak için tekrarlayıcı bazı davranışları veya zihinsel uğraşları yerine getirdiği bir psikiyatrik bozukluktur.

            ARABA İÇİN DE YARIŞMIŞ

            Hanzade adeta bir ekran müdavimi. Hanzade Ofluoğlu ve eşi Saygun Ofluoğlu'nun bir dönem Yaparsın Aşkım adlı televizyon programda yer aldığı ortaya çıktı.

            Peki pek çok yarışmada yer alan ve şu an Survivor 2021 kadrosunda yer alan Hanzade Ofluoğlu kim? Eşi Saygun kim?

            Survivor Hanzade kimdir?

            Survivor Hanzade 1988 yılında İstanbul'da doğmuştur. Tam adı Hanzade Durmuş Ofluoğlu olan Survivor Hanzade aslen İzmirli'dir. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okuyan Hanzade Survivor, Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur.

            Var mısın? Yok musun yarışmasında tüm Türkiye onu tanıdı. Yarışmanın sonlarına doğru Acun Ilıcalı'nın teklifi ile Acun Medya bünyesinde çalışmaya başladı.

                2010 yılında Acun Medya tarafından hazırlanan "Yok Böyle Dans" programı sunuculuğu yaptı. Survivor yarışmaların sunuculuğu yaptı. O Ses Türkiye programında görev aldı.

                Hanzade Durmuş, 2005 yılından beri üniversiteden tanıştığı Saygun Ofluoğlu ile 2010 yılında evlendi.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Haberler Magazin Survivor'ın istenmeyen kadını Hanzade Ofluoğlu'nun gezmediği yarışma yok! Hastalığı araştırılan Hanzade eşiyle de yarışmış