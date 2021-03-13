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    • Magazin
    • 13.03.2021 17:11
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    • 13.03.2021 17:11
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    Final söylentileriyle çalkalanıyor! 'de macerası bitiyor sözleri arşa çıktı! Sezon sonu...

    Heyecan yüklü sahneleriyle 'de yayınlandığı saatler anbean takip edilen dizisiyle ilgili izleyicilerin dikkatini çekecek bir iddia ortaya atıldı. Sefirin Kızı dizisinde ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor. 'ün hastalığı nedeniyle yerini 'e bıraktığı Sefirin Kızı dizisiyle ilgili ortaya dikkat çeken bir iddia atıldı. Bülent Şakrak, Gözde Çığacı ve Özlem Çakar Yalçınkaya'nın geçtiğimiz hafta Sefirin Kızı'na veda etmesi izleyicilerin dikkatini çeken gelişmelerden olmuştu. Üstüne bir de final iddialarını konuşulması herkes de büyük şaşkınlık yaratmış durumda.

    O dizi için final iddiaları güçlendi!

    Her bölümüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Star TV ekranlarının fenomen dizisi Sefirin Kızı'nın final yapacağı iddiaları son günlerde çok konuşuluyor. Özellikle son dönemlerde Sefirin Kızı'nda ayrılık çanları aralıksız çalıyor. Neslihan Atagül, Uraz Kaygılaroğlu derken Sefirin Kızı'nda bir ayrılık daha yaşandı. Tuba Büyüküstün'ün gelişiyle yeni bir dönem başladı. Dizinin dikkat çeken isimleri arasında yer alan Bülent Şakrak, Gözde Çığacı ve Özlem Çakar Yalçınkaya'nın peş peşe ayrılması dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak ortaya daha bomba bir iddia atıldı. Kulislerde dizinin final yapacağı iddialar arasında yer alıyor.

    PEŞ PEŞE AYRILIKLAR

    Neslihan Atagül, Uraz Kaygılaroğlu derken Sefirin Kızı'nda peş peşe ayrılıklar yaşandı. Neslihan Atagül'ün vedası ve Tuba Büyüküstün'ün gelişi her şeyi değiştirdi.

    Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı'nda köklü bir değişiklik yaşanıyor. Neslihan Atagül'ün hastalığı nedeniyle diziden ayrılmasının ardından başlayan değişim yeni bir ayrılıkla devam ediyor.

    Atagül'ün yerine Tuba Büyüküstün'ün gelmesi diziyi bambaşka bir hikayeye taşıdı. Senaryoda değişiklikler yapıldı. Bazı isimler diziye veda etti.

        Sefirin Kızı'nda esen ayrılık rüzgarları etkisini dindirmedi. Son olarak ise dizide Kahraman Boz karakterini canlandıran Bülent Şakrak, diziye veda etti.

        FİNAL YAPACAK İDDİASI

        Başrollerini Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'ün paylaştığı dizi, kısa zamanda yaşadığı kadro daralması ile gündeme düştü.

        Şakrak'ın ayrılığı ile dizinin yakın zamanda final yapacağı iddiası akıllara gelirken, dizinin sevenleri 3. ayrılık haberi karşısında şaşkınlık yaşadı.

            SEFİRİN KIZI DİZİSİNDEN AYRILAN OYUNCULAR

            Özlem Çakar Yalçınkaya - Refika Işıklı, 1-41
            Gözde Çığacı - Ceylan, 17-40
            Bülent Şakrak - Kahraman Boz, 12-40
            Uraz Kaygılaroğlu - Gediz Işıklı, 1-37

            Zerrin Sümer - Feride Efeoğlu, 26-36
            Neslihan Atagül - Nare Çelebi , 1-36
            Nilüfer Kılıçarslan - Atike Yılmaz, 1-35

            Tülin Yazkan - Menekşe Yılmaz, 1-35
            Duygu Karaca - Eşe, 1,34
            Deniz Işın - Dr. Sahra Yalçın, 27-34
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            Haberler Magazin Final söylentileriyle çalkalanıyor! Star TV'de macerası bitiyor sözleri arşa çıktı! Sezon sonu...