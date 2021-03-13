Her bölümüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Star TV ekranlarının fenomen dizisi Sefirin Kızı'nın final yapacağı iddiaları son günlerde çok konuşuluyor. Özellikle son dönemlerde Sefirin Kızı'nda ayrılık çanları aralıksız çalıyor. Neslihan Atagül, Uraz Kaygılaroğlu derken Sefirin Kızı'nda bir ayrılık daha yaşandı. Tuba Büyüküstün'ün gelişiyle yeni bir dönem başladı. Dizinin dikkat çeken isimleri arasında yer alan Bülent Şakrak, Gözde Çığacı ve Özlem Çakar Yalçınkaya'nın peş peşe ayrılması dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak ortaya daha bomba bir iddia atıldı. Kulislerde dizinin final yapacağı iddialar arasında yer alıyor.

PEŞ PEŞE AYRILIKLAR

Neslihan Atagül, Uraz Kaygılaroğlu derken Sefirin Kızı'nda peş peşe ayrılıklar yaşandı. Neslihan Atagül'ün vedası ve Tuba Büyüküstün'ün gelişi her şeyi değiştirdi.