Fenomen diziye olay olacak transfer gerçekleşti. 11 yıl sonra yine yan yana geldiler ve bu kare Ezel günlerini akıllara getirdi. Menajerimi Ara dizisine katılan konuk oyuncular izleyicileri heyecanlandırıyor. Bugüne kadar pek çok ünlü ismi kadrosunda konuk olarak ağırlayan diziye son olarak Payitaht Abdülhamid dizisinde hemşire Zeynep karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sedef Avcı dahil oluyor. Son olarak bir markanın reklam yüzü olan Sedef Avcı'nın konuk olarak dizinin kadrosuna katılması sosyal medyada Ezel'in Kerpeten Ali'si (Barış Falay) ile Bahar'ı (Sedef Avcı) tekrar yan yana geliyor yorumlarının sıkça yapılmasına neden oldu. Ezel hayranları konu hakkında pek çok paylaşım yaptı.

SEDEF AVCI MENAJERİMİ ARA DİZİSİNDE!

Son olarak Payitaht Abdülhamid'de Zeynep karakterine hayat veren ve ardından bir markanın reklam yüzü olan Sedef Avcı'nın konuk olarak dizinin kadrosuna katıldı.