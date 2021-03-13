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    • Magazin
    • 13.03.2021 16:29
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    • 13.03.2021 16:29
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    Fenomen diziye olay olacak transfer! günlerini akıllara getirdi! 11 yıl sonra yine yan yana...

    dizisine konuk oluyor. TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan dizisinde rol alan ünlü oyuncu Sedef Avcı, Menajerimi Ara dizisiyle tekrar adından söz ettirecek. Bugüne kadar pek çok ünlü ismin konuk olduğu diziye Sedef Avcı da konuk oluyor. Ünlü oyuncunun konuk olarak kadroya katılmasının ardından izleyicilerin aklına 'deki Bahar ve Kerpeten Ali karakterleri geldi. Sosyal medyada dizinin sıkı takipçileri konu hakkında pek çok paylaşım yaptı. Şimdi izleyiciler pazar günü yayınlanacakMenajerimi Ara dizisinde yaşanacak gelişmeleri heyecanla bekliyor.

    takvim.com.tr
    Fenomen diziye olay olacak transfer!

    Fenomen diziye olay olacak transfer gerçekleşti. 11 yıl sonra yine yan yana geldiler ve bu kare Ezel günlerini akıllara getirdi. Menajerimi Ara dizisine katılan konuk oyuncular izleyicileri heyecanlandırıyor. Bugüne kadar pek çok ünlü ismi kadrosunda konuk olarak ağırlayan diziye son olarak Payitaht Abdülhamid dizisinde hemşire Zeynep karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sedef Avcı dahil oluyor. Son olarak bir markanın reklam yüzü olan Sedef Avcı'nın konuk olarak dizinin kadrosuna katılması sosyal medyada Ezel'in Kerpeten Ali'si (Barış Falay) ile Bahar'ı (Sedef Avcı) tekrar yan yana geliyor yorumlarının sıkça yapılmasına neden oldu. Ezel hayranları konu hakkında pek çok paylaşım yaptı.

    SEDEF AVCI MENAJERİMİ ARA DİZİSİNDE!

    Son olarak Payitaht Abdülhamid'de Zeynep karakterine hayat veren ve ardından bir markanın reklam yüzü olan Sedef Avcı'nın konuk olarak dizinin kadrosuna katıldı.

    KERPETEN ALİ VE BAHAR

    Sedef Avcı'nın konuk olarak dizinin kadrosuna katılmasıyla sosyal medyada Ezel'in Kerpeten Ali'si (Barış Falay) ile Bahar'ı (Sedef Avcı) tekrar yan yana geliyor yorumları sıkça yapıldı.

    SEDEF AVCI KİMDİR?

    Sedef Avcı 22 Ocak 1982 tarihinde dünyaya geldi. Kanal D'de yayınlanan Menekşe ile Halil ve Ezel adlı dizilerdeki rolleriyle tanınmaktadır.

        Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi bölümü mezunu olan Sedef Avcı, Gaye Sökmen Ajansı'na bağlı olarak mankenlik yapmıştır.

        1997 Elite Model Look birincisidir. Model ve oyuncu Kıvanç Kasabalı ile evlidir.

        MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        Dicle'nin Ömer'le görüşmesi işleri daha çok karıştırırken Barış'ın verdiği tepki Ömer'le karakola düşmelerine sebep olur.

            Serkan tazminat meselesi için herkesi sıkıştırmaya devam ederken Kıraç'ın öne sürdüğü fikir menajerleri ve asistanları yeni bir maceraya sürükler.

            Menajerler ve asistanlar ikinci bir Gökçe Bahadır bulmak için şehrin dört bir yanını gezmek zorunda kalırlar.

            Kıraç, oyuncusunun sette partneriyle yaşadığı krizi çözmeye çalışır. Dicle, Barış için bir adım atarken, karşısında Barış'ın annesi Ayla'yı bulur.
                Haberler Magazin Fenomen diziye olay olacak transfer! Ezel günlerini akıllara getirdi! 11 yıl sonra yine yan yana...