Senarist bir çırpıda üzerini çizdi sanıldı! O sahnede herkesin ağzı açık kaldı! Meğer efsane planı sonrası...

Senarist bir çırpıda üzerini çizdi sanıldı! O sahnede ağzı açık kaldı! Meğer efsane planı sonrası gerçekler birer birer ortaya çıkmaya başladı. Ramo'da geçen hafta yaşanan gelişmeler "Acaba neler oluyor?" dedirtti. Öldürdüğü Yıldırım'ı karşısında zanneden Ramo, Kudret'in "Bana öyle hayalet gibi bakmayın. Ben Yıldırım değilim. Benim adım Kudret namı diğer Kaptan. Rahmetli Yıldırım'ın ikiz kardeşiyim. Ayrıca diğer iki büyük patrondan biriyim." sözleri karşısına hayrete düştü. Kaptan Kudret o sırada mekanda bulunan kişilerin şaşkınlığı içerisinde onlara yaşamak için tek seçenek sundu. Yaşanan heyecan dolu gelişmeler sonrası izleyiciler gelecek hafta yaşanacak olayları heyecanla bekliyor.

NEFES KESEN KARŞILAŞMA

Ramo, Korkut'la iş birliği yaptığı için Mazhar'a öfkelidir. Mazhar'ın ölen patronlardan biri olan Yıldırım'ın yerine geçmek istediğini de öğrenince de bunu yeni tanışacağı patrona söylemeyi düşünür. Karşısında öldürmüş olduğu Yıldırım'ı görünce ise hayatının şokunu yaşar.