Senarist bir çırpıda üzerini çizdi sanıldı! O sahnede herkesin ağzı açık kaldı! Meğer efsane planı sonrası...

Senarist bir çırpıda üzerini çizdi sanıldı! O sahnede ağzı açık kaldı! Meğer efsane planı sonrası gerçekler birer birer ortaya çıkmaya başladı. Ramo'da geçen hafta yaşanan gelişmeler "Acaba neler oluyor?" dedirtti. Öldürdüğü Yıldırım'ı karşısında zanneden Ramo, Kudret'in "Bana öyle hayalet gibi bakmayın. Ben Yıldırım değilim. Benim adım Kudret namı diğer Kaptan. Rahmetli Yıldırım'ın ikiz kardeşiyim. Ayrıca diğer iki büyük patrondan biriyim." sözleri karşısına hayrete düştü. Kaptan Kudret o sırada mekanda bulunan kişilerin şaşkınlığı içerisinde onlara yaşamak için tek seçenek sundu. Yaşanan heyecan dolu gelişmeler sonrası izleyiciler gelecek hafta yaşanacak olayları heyecanla bekliyor.
NEFES KESEN KARŞILAŞMA
Ramo, Korkut'la iş birliği yaptığı için Mazhar'a öfkelidir. Mazhar'ın ölen patronlardan biri olan Yıldırım'ın yerine geçmek istediğini de öğrenince de bunu yeni tanışacağı patrona söylemeyi düşünür. Karşısında öldürmüş olduğu Yıldırım'ı görünce ise hayatının şokunu yaşar.
Diğer yandan Şerif'in de Ramo'yla ilgili bazı planları vardır. Ramo, Mazhar'la olan düşmanlığını devam ettirecek midir? Yoksa diğer patronların yüzünü görüp nihai hedefine ulaşabilecek midir? Bütün bunları öğrenebilmenin tek bir yolu vardır; oyuna dahil olmak. Hem de sonunu düşünmeden.
Ramo bütün bunlarla savaşırken Sibel de aile ile uğraşıyordur. Hasan, Çiçek'in kendisine baba demesini unutamıyordur. Yaşadıklarını Afet'e nasıl anlatacağını düşünürken Sibel olaya dahil olur ve Hasan'ın gerçeklerle yüzleşmesi gerektiğini söyler.
RAMO YILDIRIM'I ÖLDÜRMÜŞTÜ
Büyük savaşın fitili ateşlendi. Ramo hem Sibel'i kurtarmayı başardı, hem de finalde büyük patron Yıldırım'ı öldürdü. Ramo'nun "Kıyamet kopacak!" sözleri ise bundan sonra olacakların mesajını verdi. Ramo, Doğu ile birlikte Yıldırım'ın evini bastı. Yıldırım'a, Mazhar'ı aratarak Sibel'i bırakmasını istedi.