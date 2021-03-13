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    • Magazin
    • 13.03.2021 14:16
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    • 13.03.2021 14:16
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    Bu sezon 3 dizinin fişi çekildi serüveni sona eriyor! Rüzgar tersine döndü yerlerine başkaları gelecek

    Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte final kararları ardı ardına alınmaya devam ediyor. TRT 1 gelecek sezon projeleri için 2 dizisi için final kararı aldı. 4 sezondur izleyicisini ekran başına kilitleyen ve Show TV'de hız kesmeden devam eden dizisi için karar verildi. Aras Bulut İynemli, Necip Memili ve Erkan Kolçak Köstendil gibi pek çok ünlü ismin kadrosunda yer aldığı dizinin veda edeceği oyuncusu tarafından doğrulandı. Aliço karakterine hayat veren Rıza Kocaoğlu final iddiaları karşısında "Son 13 bölümü çekiyoruz. Yeni bir diziymiş gibi bir senaryo değişimine başladık. Hepimiz keyifliyiz, heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

    Bu sezon 3 dizinin fişi çekildi! Ayrılığa adım adım...

    Bazı diziler bu sezonun sonlarında ekranlardaki macerasına son verecek. Aras Bulut İynemli, Necip Memili ve Erkan Kolçak Köstendil gibi pek çok ünlü ismin kadrosunda yer aldığı Çukur dizisi ekranlara bu yıl veda ediyor. Aynı zamanda bu sezonda Masumlar Apartmanı ve Gönül Dağı gibi flaş işlere imzasını atan TRT 1 hiç beklenmedik bir kararla 2 dizisi için final kararı aldı. TRT 1'de ekran macerasına veda edecek diziler arasında Tövbeler Olsun ve Payitaht Abdülhamid yer alıyor. Bu diziler yerine TRT'nin yayınlanmaya hazırlandığı yeni diziler gelecek. Gözler şimdi dizilerin final bölümlerinin nasıl olacağına çevrildi.

    TRT 1'DE İKİ DİZİ VEDA EDİYOR

    TRT 1, iki dizinin birden ekran yolculuğuna son veriyor. Barbaros dizisinin hazırlıkları sürüyor ama henüz çekimler başlamadı. Başka projeler de geliyor. Hal böyle olunca performansı düşen ya da ömrünü tamamlayan diziler bir bir veda edecek.

    Komedi dizisi Tövbeler Olsun, 32. bölümde final yapacak. Dizinin geriye 5 bölümü kaldı. 28. bölümü yarın yayınlanacak olan komedi dizisinin 32. bölümde final yapması yönünde karar alındı.

    TRT1 ekranlarında final yapması yönünde karar alınan bir başka dizi ise 5. sezonu süren Payitaht Abdülhamid oldu. Bülent İnal'ın başrollerinde yer aldığı dizinin son aylarda düşen reytingleri dikkatleri çekiyordu.

        Dört yıldır cuma akşamlarına damga vuran dizinin 155 bölüme tamamlanması planlanıyor.

        Şimdi gelelim başka final yapacak bir diziye daha...

        ÇUKUR FİNAL YAPIYOR

        Pazartesi günleri izleyicisini ekran başına kilitlemeye devam eden Çukur dizisinin final yapacağı söylentileri izleyicilerin kafasını karıştırmıştı. Özellikle kulislerde dizinin ekranlara veda edeceği iddiaları bomba etkisi yaratmıştı. Konu hakkında dizinin dikkat çeken isimlerinden birisi olan Aliço rolündeki Rıza Kocaoğlu açıklama yaptı.

        Rıza Kocaoğlu son 13 bölümü çektiklerini ifade ederek yeni bir diziymiş gibi senaryo değişimine başladıklarını söyledi. Dizinin Aliço'su olarak bilinen Rıza Kocaoğlu, dizinin ne zaman sona ereceğini resmen açıkladı.

            Rıza Kocaoğlu tarafından yapılan açıklamalarda, "Kısmetse bu sezon sonunda diziyi bitireceğiz. Son 13 bölümü çekiyoruz. Yeni bir diziymiş gibi bir senaryo değişimine başladık. Hepimiz keyifliyiz, heyecanlıyız." ifadeleri kullanıldı.

            Yapılan bu açıklama, 23 Ekim 2017'de ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkan dizinin, 3-4 ay sonra final yapacağı anlamına geliyor.

            ÇUKUR 128. BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK

            Çukur oyuncuları, daha öncelerde yaptıkları bir canlı yayın sırasında, dizinin 125. bölümde sona ereceğini açıklamışlardı.

                Yapılan açıklamalara göre Show TV'nin sevilen dizisi, mayıs ayı itibarıyla final yapmış olacak.

                13 bölümü haftalık olarak yerleştirdiğimizde dizinin 10 Mayıs'ta, yani Ramazan Bayramı'ndan önce bitebileceğini ifade edebiliriz.
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                Haberler Magazin Bu sezon 3 dizinin fişi çekildi serüveni sona eriyor! Rüzgar tersine döndü yerlerine başkaları gelecek