Bu sezon 3 dizinin fişi çekildi serüveni sona eriyor! Rüzgar tersine döndü yerlerine başkaları gelecek

Bazı diziler bu sezonun sonlarında ekranlardaki macerasına son verecek. Aras Bulut İynemli, Necip Memili ve Erkan Kolçak Köstendil gibi pek çok ünlü ismin kadrosunda yer aldığı Çukur dizisi ekranlara bu yıl veda ediyor. Aynı zamanda bu sezonda Masumlar Apartmanı ve Gönül Dağı gibi flaş işlere imzasını atan TRT 1 hiç beklenmedik bir kararla 2 dizisi için final kararı aldı. TRT 1'de ekran macerasına veda edecek diziler arasında Tövbeler Olsun ve Payitaht Abdülhamid yer alıyor. Bu diziler yerine TRT'nin yayınlanmaya hazırlandığı yeni diziler gelecek. Gözler şimdi dizilerin final bölümlerinin nasıl olacağına çevrildi.

TRT 1'DE İKİ DİZİ VEDA EDİYOR

TRT 1, iki dizinin birden ekran yolculuğuna son veriyor. Barbaros dizisinin hazırlıkları sürüyor ama henüz çekimler başlamadı. Başka projeler de geliyor. Hal böyle olunca performansı düşen ya da ömrünü tamamlayan diziler bir bir veda edecek.