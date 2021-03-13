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    • Magazin
    • 13.03.2021 17:57
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    • 13.03.2021 22:09
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    Kimsesiz Yaşar Eşkıya'ya geri gelecek mi? Ani ayrılıklar isyan bayrağını çektirdi! Duyan sinirden saç baş yoluyor

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da büyük iz bırakan 'in diziye dönmesi izleyiciler tarafından isteniyor. Ramo dizisinde ardı ardına 9 karakterinin ipinin çekilmesi heyecanı artırdı ve Olgun Şimşek'in ayrılığı ise olay oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Olgun Şimşek dönüyor iddiaları dizinin sıkı takipçileri heyecanlandırdı. Kimsesiz Yaşar karakteriyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 3. sezonunda çok konuşulan Olgun Şimşek'in Ramo'dan ayrılmasıyla sosyal medyada izleyiciler Kimsesiz Doğan geldi Yaşar da gelsin diye ısrar ediyor. İzleyiciler Olgun Şimşek'in canlandırdığı Kimsesiz Yaşar'ın diziye dahil olarak hem dostu İlyas ile hem de onu yetiştiren Kimsesiz Doğan ile yan yana gelmesini istiyor.

    takvim.com.tr
    Olgun Şimşek EDHO'ya dönecek mi?

    Olgun Şimşek Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a dönecek mi sorusu son haftaların en merak edilen sorularından birisi olarak dizinin sıkı takipçilerinin aklında yer ediniyor. İddialar özellikle ünlü oyuncunun Ramo'dan ayrılmasıyla birlikte alevlendi. Ramo dizisinde son haftalarda Olgun Şimşek dahil 8 ismin peş peşe vedası izleyicilere saç baş yoldurdu. Olgun Şimşek'in Ramo'dan ayrılması EDHO izleyicileri heyecana neden oldu. Ünlü ismin Ramo'dan ayrılmasıyla birlikte geri dönüyor söylentileri tekrar gündeme geldi. Senaryoya göre yurt dışında olan Kimsesiz Yaşar karakterine dair sosyal medyada "Kimsesiz Baba" geri dönsün yorumları yapılıyor. Özellikle Yaşar'ı yetiştiren ve ona o adı veren Kimsesiz Doğan karakteriyle Ali Sürmeli'nin kadroya dahil olması bu isteklerin artmasına neden oldu.

    OLGUN ŞİMŞEK EDHO'YA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

    Kimsesiz Yaşar karakteriyle izleyicilerin gönlüne taht kuran Olgun Şimşek'in diziye geri dönmesi isteniyor.

    Ancak konu hakkında henüz ünlü oyuncudan da, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayıncı kuruluşundan da bir açıklama gelmedi.

    OLGUN ŞİMŞEK'TEN KİMSESİZ YAŞAR AÇIKLAMASI

    Geçen yıl İbrahim Tatlıses'in İbo Show'a konuk olan Olgun Şimşek'e "Kimsesiz Yaşar, ben hala öyle olarak biliyorum seni. Daha Cihangir beyefendiye geçmedim" dedi.

        Bunun üzerine 49 yaşındaki ünlü oyuncu "Kimsesiz Yaşar artık öldü gitti. Gerçi ölmedi. Güzel çalışma oldu. Ama bitti artık o. Şimdi Cihangir Bey artık." şeklinde cevap verdi.

        RAMO'DA BİTİRİLEN KARAKTERLER

        Köksal (Mehmet Akif Özdemir): Ramo'nun akıl hocası. Cihangir'in eski dostu. Doğu'nun babası. Hastalığından dolayı ölür. (12-34)
        Yıldırım (Nişan Şirinyan/Attila Olgaç): İstanbul'u yöneten üç büyük patrondan biri. Doğu tarafından ilaç verilerek öldürüldü. (29-33)
        Cevdet (Gökmen Kasabalı): Ramo'nun adamı. Korkut'un adamları tarafından öldürülür. (21-31)

        Nadia (Gözde Kaya): Vasilinin eşi. Mazhar tarafından öldürülür. (23-28)
        Cihangir (Olgun Şimşek): Ramo'nun babasının asıl katili ve İstanbul'da tüm kirli işleri yöneten iş adamı. Ramo tarafından öldürülür. (12-28)
        Ahsen (Pelin Körmükçü): Cihangir'in eşi. Nadia tarafından öldürülür. (12-28)
        Neriman (Leyla Kader İlhan): Doğan ve Şahin'in annesi. İzmir'e taşınır. (1-27)
        Yavuz (Yiğit Özşener): Cihangir'in yardımcısı. Ramo'nun gizli destekçisi. Ramo tarafından öldürülür. (1-26)

            OLGUN ŞİMŞEK KİMDİR?

            Olgun Şimşek, 1971 yılında Bursa ilinin Büyükorhan ilçesine bağlı bir köy olan Yenice'de doğmuştur. Bingöllü ilkokul öğretmeni bir baba ile Bursalı bir annenin çocuğudur. Bir kız kardeşi var. Çocukluğu Yenice köyü ve babasının tayin olduğu Afyon Dinar, Alpaslan köyünde geçmiştir. Liseye Adapazarı Harbiye Öğretmen Lisesi'nde yatılı olarak başladı ve bir sene orada okudu.

            İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 1993 yılında sinema hayatına başladı. Olgun Şimşek, tiyatroya Yılmaz Erdoğan-Demet Akbağ Tiyatrosu'nda sahnelenen Otogargara adlı oyunda rol alarak başladı.

            Televizyonda İbo Show'da İbrahim Tatlıses'in pişekarı 'Güçlü' tiplemesiyle tanındı. Yılmaz Erdoğan'ın televizyonda yayınlanan Bir Demet Tiyatro'sunda 'Kudret' tiplemesiyle de popüler oldu. Televizyon dizileri Sihirli Ceket, Yedi Numara, Beşik Kertmesi ve Alacakaranlık'ta rol aldı.

                2012 yılında Türkiye Ekonomi Bankası reklam filmlerinde oynadı. Daha önce Şebnem Sönmez ile 1994 yılında evlenen ve 2000 yılında boşanan Olgun Şimşek ikinci evliliğini 19 Kasım 2011 tarihinde Zeynep Kocabeyoğlu ile yaptı.

                Ödülleri

                1999 - Ankara Film Festivali, "Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu" Ödülü, Karışık Pizza
                2004 - Antalya Altın Portakal Film Festivali, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura
                2004 - Sinema Yazarları Derneği Türk Sineması Ödülleri, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura

                2004 - Orhon Murat Arıburnu Ödülleri, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura
                2005 - Adana Altın Koza Film Festivali, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura
                2005 - Ankara Film Festivali, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura
                2005 - Uluslararası İstanbul Film Festivali, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura
                2012 - Antalya Televizyon Ödülleri, "Komedi Dizisi En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yalan Dünya

                    Filmleri ve Dizileri

                    2020 Ramo
                    2017-2018 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
                    2012 - Gözetleme Kulesi
                    2012 - Yalan Dünya
                    2009-2010 - Kapalı Çarşı
                    2005 - Beyaz Gelincik
                    2005 - Kapıları Açmak
                    2003 - Yazı Tura
                    2003 - Alacakaranlık
                    2002 - Beşik Kertmesi

                    2001 - Yeşil Işık
                    2000 - Yedi Numara
                    1998 - Karışık Pizza
                    1998 - Dış Kapının Mandalları
                    1997 - Bir Demet Tiyatro
                    1996 - Sihirli Ceket
                    1995 - Yer Çekimli Aşklar
                    1994 - Aziz Ahmet
                    1994 - Gülşen Abi
                    1993 - Tersine Dünya
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                    Haberler Magazin Kimsesiz Yaşar Eşkıya'ya geri gelecek mi? Ani ayrılıklar isyan bayrağını çektirdi! Duyan sinirden saç baş yoluyor