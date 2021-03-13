13 Mart İbo Show konukları kimdir? Bu hafta İbo Show'a katılan isimler kimler?

13 Mart İbo Show konukları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İbo Show'a katılan isimlerin kim olacağı programın izleyicileri tarafından araştırılıyor. Star TV'de yayınlanan ve Cumartesi günü ekranlara gelen programda birbirinden yıldız isimler konuk olacak. 13 Mart İbo Show konukları arasında Nükhet Duru, Berkay, Suzan Kardeş ve Volkan Severcan bulunuyor.
İBO SHOW KONUKLARI 13 MART!
Her cumartesi akşamı izleyicisiyle buluşan İbo Show, 16. yeni bölümüyle 13 Mart akşamı ekrana gelecek.
Eğlenceli programın bu haftaki konukları ise Berkay, Nükhet Duru, Suzan Kardeş ve Volkan Severcan olacak.
İBO SHOW FİNAL Mİ YAPACAK?
Star TV'nin cumartesi akşamları yayınlanan eğlence programı, aynı gün izleyici karşısına çıkan rakipleri, Gönül Dağı, Kardeşlerim, Kuzey Yıldızı gibi güçlü yapımlar nedeniyle reytinglerde 8. sıraya kadar geriledi.
Programın, final yapacağı konuşulmaya başlandı. Konuyla ilgili İbrahim Tatlıses'ten ve kanal yönetimin henüz açıklama gelmedi.