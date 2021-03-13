13 Mart İbo Show konukları kimdir? Bu hafta İbo Show'a katılan isimler kimler?

13 Mart İbo Show konukları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İbo Show'a katılan isimlerin kim olacağı programın izleyicileri tarafından araştırılıyor. Star TV'de yayınlanan ve Cumartesi günü ekranlara gelen programda birbirinden yıldız isimler konuk olacak. 13 Mart İbo Show konukları arasında Nükhet Duru, Berkay, Suzan Kardeş ve Volkan Severcan bulunuyor.