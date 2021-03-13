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    • Magazin
    • 13.03.2021 15:28
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    • 13.03.2021 15:28
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    Daha şimdiden sükse yaratıyor! bitti sırada Davut var! Çukurova'nın efsanesi dönüşüyle büyük ses getirecek

    'da unutulmaz bir karakterle adından söz ettiren 'in dizden ayrılığı herkesi şaşırtmıştı. Bu veda son haftaların en çok konuşulan olaylarından birisi oldu. Uğur Güneş'in hayat verdiği karakterinin vedası ve yeni karakterlerin diziye katılmasıyla Çukurova'da yeni bir dönem başladı. Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş ise gelecek aylarda Kanunsuz Topraklar dizisiyle izleyici karşısına çıkacak. Çekimleri Zonguldak'ta yapılacak olan dizide Uğur Güneş Davut karakterini canlandıracak. Ayrıca Güneş'in partneri olan Gülfem'i hangi oyuncunun oynayacağı ise izleyicilerin kafasında bir soru işareti olarak kaldı.

    takvim.com.tr
    Çukurova'nın efsanesi dönüşüyle büyük ses getirecek

    Her hafta duygu yüklü sahneleriyle milyonları ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakteriyle Uğur Güneş'in performansı herkes tarafından takdir ediliyordu. Ancak ünlü oyuncunun diziye vedası şaşırtan olaylardan birisi oldu. Uğur Güneş yeni dizisiyle yeniden çok konuşulan isimlerden birisi olacak. Uğur Güneş, ATV'nin çok izlenilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakteriyle milyonların gönlüne taht kurmuştu. Yılmaz karakterinin diziye veda etmesi ise izleyicileri son derece üzmüştü. Ünlü oyuncu Uğur Güneş gelecek aylarda yeni dizisiyle izleyici karşısına çıkacak. Çekimleri Zonguldak'ta yapılacak Kanunsuz Topraklar isimli dizide Gülfem'i kimi canlandıracağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Uğur Güneş şimdiden merak edilen dizide Davut karakterine hayat vereceği gelen bilgilerden birisi olarak karşımıza çıktı.

    DAVUT OLARAK DÖNÜYOR

    Kanunsuz Topraklar isimli dizide Gülfem'i kimi canlandıracağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Uğur Güneş dizide Davut karakterine hayat verecek.

    UĞUR GÜNEŞ KİMDİR?

    Uğur Güneş, 13 Ocak 1987 tarihinde Ankara'da doğdu. Aslen Ankaralı olan Güneş'in bir erkek ve bir kız kardeşi vardır.

    Çocukluğu Ankara'da geçen yakışıklı oyuncu lise yıllarında bir arkadaşının sayesinde Ankara Sanat Tiyatrosu ile tanıştı ve oyunculuk dünyasına adım attı. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra oyunculuk üzerinde dersler aldı.

        Ankara Üniversitesi Oyunculuk Bölümünden mezun olan Uğur Güneş ilk olarak 2011 senesinde Yeniden Başla isimli dizide deneyim sahibi oldu.

        Uğur Güneş daha sonra oyunculuk hayatını "Benim İçin Üzülme" isimli diziyle devam etti. Uğur Güneş 2 sezon boyunca bu dizi içerisinde adını çokça kez duyurdu.

        Daha sonra İstanbul'a yerleşerek 2011 yılında Yeniden Başla adlı dizide Eray karakterini canlandırarak televizyon ekranlarında yer almaya başladı. Diriliş Ertuğrul adlı dizide Tuğtekin karakterindeki performansıyla göz doldurdu.

            2014 senesinde başlayan dizi ilk sezonundan itibaren çok fazla rağbet gördü. Uğur Güneş aynı sene içerisinde Urfalıyam Ezelden ve İsimsizler dizileri çerisinde de yer aldı.

            2017 yılında yayınlanan İsimsizler adlı dizide Kaymakam Fatih karakteri ile oyunculuktaki başarısını perçinleyen Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde mert, dürüst ve sözünün eri bir adam olan Yılmaz Akkaya karakterine hayat verdi. 31 yaşındaki Uğur Güneş 1.81 metre boyunda 75 kilo ve Oğlak burcudur.

            UĞUR GÜNEŞ'İN ROL ALDIĞI DİZİLER

            Bir Zamanlar Çukurova (Yılmaz Akkaya) – 2018

            İsimsizler (Kaymakam Fatih) – 2017

            Urfalıyam Ezelden (Çetin) – 2014
                Haberler Magazin Daha şimdiden sükse yaratıyor! Yılmaz bitti sırada Davut var! Çukurova'nın efsanesi dönüşüyle büyük ses getirecek