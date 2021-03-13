Her hafta duygu yüklü sahneleriyle milyonları ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakteriyle Uğur Güneş'in performansı herkes tarafından takdir ediliyordu. Ancak ünlü oyuncunun diziye vedası şaşırtan olaylardan birisi oldu. Uğur Güneş yeni dizisiyle yeniden çok konuşulan isimlerden birisi olacak. Uğur Güneş, ATV'nin çok izlenilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakteriyle milyonların gönlüne taht kurmuştu. Yılmaz karakterinin diziye veda etmesi ise izleyicileri son derece üzmüştü. Ünlü oyuncu Uğur Güneş gelecek aylarda yeni dizisiyle izleyici karşısına çıkacak. Çekimleri Zonguldak'ta yapılacak Kanunsuz Topraklar isimli dizide Gülfem'i kimi canlandıracağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Uğur Güneş şimdiden merak edilen dizide Davut karakterine hayat vereceği gelen bilgilerden birisi olarak karşımıza çıktı.
DAVUT OLARAK DÖNÜYOR
Kanunsuz Topraklar isimli dizide Gülfem'i kimi canlandıracağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Uğur Güneş dizide Davut karakterine hayat verecek.
UĞUR GÜNEŞ KİMDİR?
Uğur Güneş, 13 Ocak 1987 tarihinde Ankara'da doğdu. Aslen Ankaralı olan Güneş'in bir erkek ve bir kız kardeşi vardır.
Çocukluğu Ankara'da geçen yakışıklı oyuncu lise yıllarında bir arkadaşının sayesinde Ankara Sanat Tiyatrosu ile tanıştı ve oyunculuk dünyasına adım attı. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra oyunculuk üzerinde dersler aldı.