Mesele çok müsebbibi ortada yok şeklinde tarif edilen olayların ardından İlyas'ı bir türlü yıkamayan Tuncay ve İshak yeni bir plan için kolları sıvadı. Düşmanlarının planları teker teker boşa çıkaran İlyas hem ailesini hem de dostlarını yaptığı planlar sayesinde ayakta tutarken İshak'ı vurması ise haftaya damgasını vuran olaylardan oldu. Yaman planlarını harekete geçirmek için mücadele etse de Selman'ın Demir'le görüşürken yakalanması fitili ateşledi. İlyas hem Yaman'ı hem de Selman'ı karşısına alıp masanın lideri olarak "İhanet sayarsam Selman'ın kafasına sıkar, gelir sana başsağlığı dilerim" dedi. Dizinin sıkı takipçileri şimdi EDHO 186. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İşte İlyas'ın Korkmazlara gözdağı verdiği sahne...

SELMAN YAKALANIYOR

Ağabeyi içeride olan İlyas tüm düşmanlarını teker teker tufaya düşürdü. Demir'in Yaman'ın kardeşi Selman'la görüştüğünün haberini alan İlyas, Tufan'a onu getirmesi yönünde talimat verdi.