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    • 13.03.2021 21:27
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    • 13.03.2021 21:27
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    Acun Ilıcalı açıkladı! 2021 partisi ne zaman? tarihi belli oldu!

    Acun Ilıcalı açıkladı ve partisi tarihi belli oldu. 2021 ne zaman sorusuna programın izleyicileri yanıt arıyor. Survivor yarışmasında tüm heyecan devam ediyor. Adada Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasında kıran kırana bir mücadele yaşanıyor. Birleşme partisiyle birlikte yarışmada heyecan yeni bir boyuta ulaşıyor. Peki, ne zaman?

    takvim.com.tr
    Acun Ilıcalı açıkladı! 2021 Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor birleşme partisi tarihi belli oldu!

    2021 Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor'da birleşme partisinin ne zaman olacağına ilişkin tarih bilgisi Acun Ilıcalı tarafından verildi. Ünlü yapımcı Ilıcalı merakla beklenen partiyle ilgili tarih verdi. Birleşme partisine gidecek ilk isimler de belli oldu.

    SURVIVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

    Ünlüler takımında Barış Özbek toplanan acil durum konseyinde rahatsızlığı nedeniyle adaya veda etmişti. Bir oyun esnasında sunucu Murat Ceylan'a da sert çıkan Çağrı ise kararını verdi ve yoluna devam etme kararı aldı.

    Survivor birleşme partisinin 27-28 Mart tarihinde olacağı belirtildi.

    SURVIVOR BİRLEŞME PARTİSİ KİMLER GİDECEK?

    Steven ve Aleyna sembol oyununu kazanarak Survivor birleşme partisine gitmeye hak kazanan isimler oldu.

        SURVIVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Ödül oyunu mücadelesinde ünlüler ve gönüllüler takımı parkurda yerlerini aldı. Oyun öncesi ödül sandviç, yanında kızarmış patates yiyecek olarak açıklandı. Parkura bir atıcı, bir atıcıya topu verecek kişi, mekanizmayı çekecek iki kişi ile birlikte 4 kişi oyuna çıktı.

        Zorlu anların ardından Batuhan, Poyraz'dan önce üç basket atışı yaparak skoru 10-6 yaptı. Batuhan'ın atışı ile ödülü kazanan takım ünlüler oldu.

        Survivor Türkiye'de sembol final oyunu heyecan dolu anları ekranlara getirdi. 8 hafta boyunda sembolü kazanan yarışmacılar, sembol finali oyununda yer alma şansını kazandı. Kadınlarda finale ünlülerden Merve 1 canla, Aleyna Kalaycıoğlu 2 canla kaldı. Erkekler takımında ise ünlülerden İsmail 1 canla, Gönüllülerden Steven 2 canla kaldı. Öte yandan yarışmacılara ön eleme turunda bir can olarak kaydedildi.

        Kıyasıya rekabetin sonunda birleşme partisine kalanlar, erkeklerde Steven, kadınlarda Aleyna Kalaycıoğlu oldu. Yarışmacılar böylece iki haftalık dokunulmazlık aldı. İki yarışmacı üçer isim seçti. Aleyna Kalaycıoğlu'nun seçtiği isimler Ayşe, Reşat ve Aleyna Çalışkan olurken Steven, Yunus Emre, Berkay ve Poyraz'ı yanına aldı. Böylece yarışmacılar makarna salatası ödülüne de kavuştu.
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