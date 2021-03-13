Acun Ilıcalı açıkladı! 2021 Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor birleşme partisi tarihi belli oldu!

2021 Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor'da birleşme partisinin ne zaman olacağına ilişkin tarih bilgisi Acun Ilıcalı tarafından verildi. Ünlü yapımcı Ilıcalı merakla beklenen partiyle ilgili tarih verdi. Birleşme partisine gidecek ilk isimler de belli oldu.
SURVIVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?
Ünlüler takımında Barış Özbek toplanan acil durum konseyinde rahatsızlığı nedeniyle adaya veda etmişti. Bir oyun esnasında sunucu Murat Ceylan'a da sert çıkan Çağrı ise kararını verdi ve yoluna devam etme kararı aldı.
Survivor birleşme partisinin 27-28 Mart tarihinde olacağı belirtildi.
SURVIVOR BİRLEŞME PARTİSİ KİMLER GİDECEK?
Steven ve Aleyna sembol oyununu kazanarak Survivor birleşme partisine gitmeye hak kazanan isimler oldu.