Acun Ilıcalı açıkladı! 2021 Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor birleşme partisi tarihi belli oldu!

SURVIVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ödül oyunu mücadelesinde ünlüler ve gönüllüler takımı parkurda yerlerini aldı. Oyun öncesi ödül sandviç, yanında kızarmış patates yiyecek olarak açıklandı. Parkura bir atıcı, bir atıcıya topu verecek kişi, mekanizmayı çekecek iki kişi ile birlikte 4 kişi oyuna çıktı.

Zorlu anların ardından Batuhan, Poyraz'dan önce üç basket atışı yaparak skoru 10-6 yaptı. Batuhan'ın atışı ile ödülü kazanan takım ünlüler oldu.