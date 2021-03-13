Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı? 13 Mart Kim Milyoner Olmak İster neden yok? ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster programının ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Programın yeni bölümleri için meraklı bekleyiş sürüyor. Peki, 13 Mart Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER BU AKŞAM VAR MI?
Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER HAKKINDA!
Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor!
Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halukarda sizin oluyor.
12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.
Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?