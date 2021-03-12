Survivor birleşme partisi ne zaman? 11 Mart Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Survivor TV8 akşam kuşağında yayınlanıyor ve her heyecan dolu bölümüyle izleyicileri ekrana kilitliyor. Dünkü oyun daha da önem taşıyordu ve birleşme partisine katılacaklar ön eleme ile belirlendi. Peki Survivor 2021 birleşme partisi ne zaman olacak? Işte tüm bilgiler…
11 MART SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Tüm yarışmacılar için fırsat olan ödül oyunları kaldığı yerden sürüyor. Elemenin ardından ilk ödül oyunu için ünlüler ve gönüllüler ilk kez parkura çıktı. Sunucu Murat Ceylan ise uzun zamandır beklenen ödülü duyurdu. Günün ödülü, tavuk sandviç, yanında patates kızartması ile kola olacak.
Günün sembol oyunu da ünlüler veya gönüllülerden dörder kişiye güzel bir yemek ödülü sunacak. Haftanın sembol mücadelesinin ödülü ise makarna salatası oldu. TV8'in popüler yarışması Survivor'da perşembe akşamı ödül heyecanı ekrana yansıdı. Ünlüler ve gönüllüler yemek için karşı karşıya geldi. Bir süredir kazanmaya aç olan ünlülerin rakibi ise kazanmaya alışmış gönüllüler. Yanı sıra kıran kırana yarışın başlangıcında ilk 5 sayıyı alan ünlüler takımı tadım hakkı kazandı. Oyun 10 - 6 skorla ünlüler takımının oldu.
SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Yarışmacılar haftanın sembol oyununa çıktı. Murat Ceylan, oyun öncesi sembol finaline dair önemli bir kaç detayı paylaştı. Sembol oyununun finaline gideceklerin sadece daha önce sembol kazananlar olduğunu belirtti. Ayrıca ön elemede kazananlar birleşme partisine direkt gidecek ve 2 hafta dokunulmaz olacak. Ünlülerden Merve ve gönüllülerden Aleyna finale kaldı. Erkeklerde ise İsmail ve Steven rakip oldu. 11 Mart sembolü kazananlardan ilki Steven oldu ve birleşme partisine gitmeye hak kazanan ilk isim seçildi. Aleyna Kalaycıoğlu da kadınlarda kazanan oldu.