Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 12.03.2021 12:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.03.2021 12:18
    ABONE OL

    ? ?

    Fenomen yarışmayı yakından takip edenler ? Sorusunun yanıtını merakla araştırır oldu. TV8 akşam kuşağında yayınlanan ve ilgiyle izlenen yarışmada dün akşam nefes kesen bir mücadele yaşandı ve sembol oyunu için canla başla yarışanlardan hangileri şanslı oldu ve Survivor birleşme partisine direkt katılma şansını elde etti? ? Sorusunun cevabını ve izlemeyi kaçıranlar için dün akşamki son bölümde yaşananları haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    Survivor birleşme partisi ne zaman?

    Survivor birleşme partisi ne zaman? 11 Mart Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Survivor TV8 akşam kuşağında yayınlanıyor ve her heyecan dolu bölümüyle izleyicileri ekrana kilitliyor. Dünkü oyun daha da önem taşıyordu ve birleşme partisine katılacaklar ön eleme ile belirlendi. Peki Survivor 2021 birleşme partisi ne zaman olacak? Işte tüm bilgiler…

    11 MART SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    Tüm yarışmacılar için fırsat olan ödül oyunları kaldığı yerden sürüyor. Elemenin ardından ilk ödül oyunu için ünlüler ve gönüllüler ilk kez parkura çıktı. Sunucu Murat Ceylan ise uzun zamandır beklenen ödülü duyurdu. Günün ödülü, tavuk sandviç, yanında patates kızartması ile kola olacak.

    Günün sembol oyunu da ünlüler veya gönüllülerden dörder kişiye güzel bir yemek ödülü sunacak. Haftanın sembol mücadelesinin ödülü ise makarna salatası oldu. TV8'in popüler yarışması Survivor'da perşembe akşamı ödül heyecanı ekrana yansıdı. Ünlüler ve gönüllüler yemek için karşı karşıya geldi. Bir süredir kazanmaya aç olan ünlülerin rakibi ise kazanmaya alışmış gönüllüler. Yanı sıra kıran kırana yarışın başlangıcında ilk 5 sayıyı alan ünlüler takımı tadım hakkı kazandı. Oyun 10 - 6 skorla ünlüler takımının oldu.

    SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Yarışmacılar haftanın sembol oyununa çıktı. Murat Ceylan, oyun öncesi sembol finaline dair önemli bir kaç detayı paylaştı. Sembol oyununun finaline gideceklerin sadece daha önce sembol kazananlar olduğunu belirtti. Ayrıca ön elemede kazananlar birleşme partisine direkt gidecek ve 2 hafta dokunulmaz olacak. Ünlülerden Merve ve gönüllülerden Aleyna finale kaldı. Erkeklerde ise İsmail ve Steven rakip oldu. 11 Mart sembolü kazananlardan ilki Steven oldu ve birleşme partisine gitmeye hak kazanan ilk isim seçildi. Aleyna Kalaycıoğlu da kadınlarda kazanan oldu.

        SURVIVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN 2021?

        Survivor birleşme partisinin 27-28 Mart tarihinde olacağı belirtildi.

        SURVIVOR BİRLEŞME PARTİSİNDE OLACAK İSİMLER KİMLER?

        Steven ve Aleyna sembol oyununu kazanarak Survivor birleşme partisine gitmeye hak kazanan isimler oldu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Magazin Survivor birleşme partisi ne zaman? 11 Mart Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?