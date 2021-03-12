11 MART SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Tüm yarışmacılar için fırsat olan ödül oyunları kaldığı yerden sürüyor. Elemenin ardından ilk ödül oyunu için ünlüler ve gönüllüler ilk kez parkura çıktı. Sunucu Murat Ceylan ise uzun zamandır beklenen ödülü duyurdu. Günün ödülü, tavuk sandviç, yanında patates kızartması ile kola olacak.

Günün sembol oyunu da ünlüler veya gönüllülerden dörder kişiye güzel bir yemek ödülü sunacak. Haftanın sembol mücadelesinin ödülü ise makarna salatası oldu. TV8'in popüler yarışması Survivor'da perşembe akşamı ödül heyecanı ekrana yansıdı. Ünlüler ve gönüllüler yemek için karşı karşıya geldi. Bir süredir kazanmaya aç olan ünlülerin rakibi ise kazanmaya alışmış gönüllüler. Yanı sıra kıran kırana yarışın başlangıcında ilk 5 sayıyı alan ünlüler takımı tadım hakkı kazandı. Oyun 10 - 6 skorla ünlüler takımının oldu.