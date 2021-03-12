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    • Magazin
    • 12.03.2021 12:02
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    • 12.03.2021 12:02
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    Karşısında kimse tutunamadı! Survivor dağıldı en yakın rakibiyle arasındaki fark dağlar kadar! Bakın kim birinci oldu

    Perşembe günü yayınlanan program ve diziler arasında sonuçlarına göre liderliği hangi yapımın üstlendiği belli oldu. Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi ’nın geçtiğimiz akşam yayınlanan 87.bölümüne Züleyha’nın yıllar sonra Demir’e aşkını itiraf etmesi damgasını vurarken tüm Türkiye ekran başında diziye anbean izledi. 11 Mart Total ve AB reyting sonuçlarına göre Bir Zamanlar Çukurova hem Total hem de AB reyting gruplarında lider oldu. En yakın rakibiyle arasında açılan fark ise görenleri şaşırttı.

    Bir Zamanlar Çukurova rakip tanımıyor!

    Karşısında kimse tutunamadı! Survivor dağıldı en yakın rakibiyle arasındaki fark dağlar kadar! Bakın kim birinci oldu. Perşembe günleri izleyicisini ekranları başına kilitlemeyi başaran Bir Zamanlar Çukurova bu hafta tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu. 11 Mart Perşembe reyting sonuçlarına göre en yakın rakibine büyük fark atan dizide bu hafta Züleyha'nın Demir ile ilgili yaptığı itiraf ise geceye damgasını vurdu. Bir Zamanlar Çukurova aynı zamanda sosyal medyada da çok konuşulan yapımlardan birisi olarak öne çıkmayı başardı.

    TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİ

    Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %12,88 izlenme oranı ve %27,67 izlenme payı, AB'de %8,32 izlenme oranı ve %19,39 izlenme payı ve 20+ABC1'de %11,22 izlenme oranı ve %23,19 izlenme payı alarak birinci oldu.

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    1 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ATV

    2 ESRA EROL'DA ATV

    3 MUCİZE DOKTOR FOX

    4 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

    5 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA (ÖZET) ATV

    6 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX

    7 SURVİVOR TV8

    8 ATV ANA HABER ATV

    9 MUCİZE DOKTOR (ÖZET) FOX

    10 SHOW ANA HABER SHOW TV

    AB İLK 10 PROGRAM

    1 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ATV

    2 MUCİZE DOKTOR FOX

    3 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX

    4 SURVİVOR TV8

    5 ESRA EROL'DA ATV

    6 MUCİZE DOKTOR (ÖZET) FOX

    7 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

    8 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA (ÖZET) ATV

    9 ALEV ALEV SHOW TV

    10 ATV ANA HABER ATV

        ZÜLEYHA ÖLÜMDEN DÖNDÜ

        Şirkette gördüğü Fikret'in hallerinden şüphelenip takip eden Züleyha, neredeyse ölüyordu! Demir'in Ankara'ya gidiyorum diye Antalya'ya Ümit ile tatile gittiği gün, Züleyha ve Sevda da alışverişe diyerek İstanbul'a gitti. Ancak, Adnan Yaman'ın o gece bir kadını kovduğu gerçeğini öğrendiklerinde, İstanbul'da kalmaya gönülleri elvermedi. Âşık olduğu adamı aslında hiç tanımadığını fark eden Sevda'nın da onun haline üzülen Züleyha'nın da keyfi kaçınca, ilk uçakla Adana'ya geri döndüler.

        Demir'in Adana'ya geç dönme ihtimaline karşı, bir takım imzalar için Züleyha şirkete çağrıldı. Züleyha, emlak vergilerinin imzalarını atarken, Demir'in bir takım mülkleri önce sadece Leyla'nın üzerine geçirdiğini ancak sonra yine Adnan ile Leyla arasında eşit paylaştırdığını anladı. Buna şaşırmış halde şirketten çıkarken de koridorda kimseye görünmemeye çalışan Fikret'i gördü. Halinden şüphelenip, kimseye haber vermeden onu takip etti. Takip edildiğini anlayan Fikret de orman yoluna saptı ve ormanın içinde yüzleştiler. Fikret kendisini neden takip ettiğini sorgulayıp, Züleyha'yı orada bırakıp kaçtı. Züleyha ormandan çıkmaya çalışırken de ayağını bir kapana kaptırdı ve kurtulamayıp, acıdan bayıldı.

        ÇUKUROVA SEFERBER OLDU HANIMAĞA BULUNDU

        Şermin, Demir'e ulaşmaya çalışırken aslında Ankara'ya gitmediğini öğrendi. Saniye ve Sevda da Fekeli'ye Züleyha'nın eve dönmediğini haber verince, Züleyha tüm Çukurova'da her köşede, her kuytuda arandı ama bulunamadı. Züleyha'nın aranmaya devam edildiği ikinci gün Adana'ya dönen Demir, çıldırmış halde aramalara katıldı. Bu arada Fekeli, Fikret'i sıkıştırdı ve ormanda yüzleştiklerini, Fikret'in Züleyha'yı orada bıraktığını öğrendi. Demir'i de alıp o noktaya gittiler ve nihayet baygın haldeki Züleyha'ya ulaşıldı.

            DEMİR'İN YILLARDIR BEKLEDİĞİNİ ZÜLEYHA NİHAYET SÖYLEDİ

            Antalya'da kendisine âşık olduğunu söyleyen Ümit ile yeni bir başlangıç yapmak için Züleyha'dan boşanmaya karar veren Demir, Züleyha'yı kaybedebileceğini fark edince, ondan vazgeçemeyeceğini de anladı. Züleyha kendine gelip, iyileşince ormanda ölüm korkusu yaşarken aklına sadece çocukları ve Demir'in geldiğini ve onu sevdiğini söylemeye karar verdiğini anlattı! Demir ne diyeceğini şaşırdı! Onları bir arada gören Ümit de nasıl davranacağını bilemedi. Ama hislerini kontrol etmeyi başardı.

            MÜJGAN BAHTİYAR'DAN ALMANYA'DAKİ KADINI ÖĞRENDİ

            Fikret, Müjgan'a beklediği aşkı sunamayacağını anlatınca, Müjgan gerçekleri araştırmaya başladı. Bahtiyar'dan bilgi almak için onu sıkıştırınca, Bahtiyar da, Almanya'da Fikret'i çok seven bir kadın olduğunu anlattı. Müjgan da başka bir kadın varken, asla aralarında bir şey olamayacağını söyleyip Fikret'e rest çekti!

            FİKRET ADANA'YI ADNAN YAMAN'IN MEKTUBU İLE DONATTI

            Demir'in babasına iftira atıldığını duyuran gazete ilanına misilleme yapmak isteyen Fikret, Züleyha'nın kendisini gördüğü gün şirketten Adnan Yaman'ın duvardaki kendi el yazısını aldı. Annesine yazılan mektubu ve Adnan Yaman'ın herkesin bildiği yazısını dev boyutlarda onlarca adet bastıran Fikret biri Yaman Holding girişi olmak üzere, bunları tüm Adana'da duvarlara astı. Ve artık Çukurova'da yeni bir savaş resmen başlamış oldu!

                TÜM TÜRKİYE BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'YI İZLEDİ!

                atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın, geçtiğimiz akşam yayınlanan 87.bölümü, tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu.

                Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü,

                Tüm Kişiler'de %12,88 izlenme oranı ve %27,67 izlenme payı,

                AB'de %8,32 izlenme oranı ve %19,39 izlenme payı ve

                20+ABC1'de %11,22 izlenme oranı ve %23,19 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 87.bölümünde #SenGidersen etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.
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                Haberler Magazin Karşısında kimse tutunamadı! Survivor dağıldı en yakın rakibiyle arasındaki fark dağlar kadar! Bakın kim birinci oldu