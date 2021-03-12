Karşısında kimse tutunamadı! Survivor dağıldı en yakın rakibiyle arasındaki fark dağlar kadar! Bakın kim birinci oldu. Perşembe günleri izleyicisini ekranları başına kilitlemeyi başaran Bir Zamanlar Çukurova bu hafta tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu. 11 Mart Perşembe reyting sonuçlarına göre en yakın rakibine büyük fark atan dizide bu hafta Züleyha'nın Demir ile ilgili yaptığı itiraf ise geceye damgasını vurdu. Bir Zamanlar Çukurova aynı zamanda sosyal medyada da çok konuşulan yapımlardan birisi olarak öne çıkmayı başardı.
TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİ
Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %12,88 izlenme oranı ve %27,67 izlenme payı, AB'de %8,32 izlenme oranı ve %19,39 izlenme payı ve 20+ABC1'de %11,22 izlenme oranı ve %23,19 izlenme payı alarak birinci oldu.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ATV
2 ESRA EROL'DA ATV
3 MUCİZE DOKTOR FOX
4 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV
5 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA (ÖZET) ATV
6 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX
7 SURVİVOR TV8
8 ATV ANA HABER ATV
9 MUCİZE DOKTOR (ÖZET) FOX
10 SHOW ANA HABER SHOW TV
AB İLK 10 PROGRAM
1 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ATV
2 MUCİZE DOKTOR FOX
3 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX
4 SURVİVOR TV8
5 ESRA EROL'DA ATV
6 MUCİZE DOKTOR (ÖZET) FOX
7 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV
8 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA (ÖZET) ATV
9 ALEV ALEV SHOW TV
10 ATV ANA HABER ATV