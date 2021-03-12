Karşısında kimse tutunamadı! Survivor dağıldı en yakın rakibiyle arasındaki fark dağlar kadar! Bakın kim birinci oldu. Perşembe günleri izleyicisini ekranları başına kilitlemeyi başaran Bir Zamanlar Çukurova bu hafta tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu. 11 Mart Perşembe reyting sonuçlarına göre en yakın rakibine büyük fark atan dizide bu hafta Züleyha'nın Demir ile ilgili yaptığı itiraf ise geceye damgasını vurdu. Bir Zamanlar Çukurova aynı zamanda sosyal medyada da çok konuşulan yapımlardan birisi olarak öne çıkmayı başardı.

TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİ

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %12,88 izlenme oranı ve %27,67 izlenme payı, AB'de %8,32 izlenme oranı ve %19,39 izlenme payı ve 20+ABC1'de %11,22 izlenme oranı ve %23,19 izlenme payı alarak birinci oldu.