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    • Magazin
    • 12.03.2021 13:01
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    • 12.03.2021 13:01
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    ? ! 5 altın bileziği kim kaptı?

    ? Sorusunun yanıtını gündemde merak edilen ve sıklıkla araştırılan sorulardan biri oldu. Kanal D’de hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan yarışmasında her Cuma olduğu gibi bugün de rekabet ve heyecanın üst seviyede olduğu bir bölüm vardı. Yemekler Seda Sayan ve kayınvalideler tarafından tadıldı, puanlar verildi. Peki günün ve haftanın birincisi kim oldu? Günün birincisi olan çeyrek altını aldı. Peki haftanın birincisi olarak 5 altın bileziği kim kaptı? açıklandı mı?

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta kim elendi?

    Gelinim Mutfakta kim elendi? 12 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu! 5 altın bileziği kim kaptı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Yepyeni bir haftanın da sonuna gelindi ve haftanın finalinde yine en düşük puanı alan yarışmacı hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Haftanın en yüksek puanını alan yarışmacı ise 5 altın bileziği koluna taktı. Peki bugünün puanları nasıl şekillendi? Günün birincisi olup çeyrek altını kim kaptı? İşte Gelinim Mutfakta'da yaşananlar…

    12 MART CUMA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Günün ve haftanın birincisi henüz belli olmadı

    Aysun:

    Zeynep:

    Ayten:

    Dudu:

    GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (5 MART)

    Haftanın en düşük puanını alan gelin Saniye oldu ve yarışmaya veda ederken duygusal anlar yaşandı.

    GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (5 MART)

    Haftanın birincisi Aysun oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.

        GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?

        Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.

        GELİNİM MUTFAKTA AYTEN KİMDİR?

        Aslen Azerbaycanlı olan Ayten, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Kayınvalide Neriman Hanım, gelinin isteği üzerine yarışmaya başvurduklarını söyledi. Eşiyle internetten tanıştığını ve 2 yıl beklediğini anlatan Ayten, eşiyle tanıştan sonra Türkiye'ye geldiğini söyledi. 6 senelik evli olan Ayten'in bir kızı var ve kendi işini yapıyor. Genç yarışmacı online ayakkabı satışı yapıyor.

        GELİNİM MUTFAKTA ZEYNEP KİMDİR?

        Zeynep Kalyon Gökçe yarışmanın başından beri Gelinim Mutfakta'da yarışıyordu. Yaklaşık 2 ay önce programdan elendi ve programa yeniden katıldı. Yarışmaya kayınvalidesi Yasemin Gökçe ile katılan Zeynep Kalyon Gökçe, 32 yaşında ve aslen Trabzonlu. ... Gelinim Mutfakta Zeynep kuaförlük mesleğini icra etmektedir.
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        Haberler Magazin Gelinim Mutfakta kim elendi? 12 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu! 5 altın bileziği kim kaptı?