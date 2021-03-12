Gelinim Mutfakta kim elendi? 12 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu! 5 altın bileziği kim kaptı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Yepyeni bir haftanın da sonuna gelindi ve haftanın finalinde yine en düşük puanı alan yarışmacı hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Haftanın en yüksek puanını alan yarışmacı ise 5 altın bileziği koluna taktı. Peki bugünün puanları nasıl şekillendi? Günün birincisi olup çeyrek altını kim kaptı? İşte Gelinim Mutfakta'da yaşananlar…
12 MART CUMA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Günün ve haftanın birincisi henüz belli olmadı
Aysun:
Zeynep:
Ayten:
Dudu:
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (5 MART)
Haftanın en düşük puanını alan gelin Saniye oldu ve yarışmaya veda ederken duygusal anlar yaşandı.
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (5 MART)
Haftanın birincisi Aysun oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.