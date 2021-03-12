Şeyma Subaşı sınır tanımadı 'erkek arkadaşımın malıyım' paylaşımı akıllara zarar! Sevgilisiyle olay olan Şeyma süper minisiyle... Instagram'da yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Şeyma Subaşı, bir süredir Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşıyor. Sosyal medya üzerinden Mohammed Alsaloussi'a aşkını her fırsatta ilan eden 30 yaşındaki fenomen bu kez görenlerin bir türlü anlam veremediği bir paylaşıma imzasını attı.
Şeyma Subaşı ilk başlarda sevgilisinin yüzünü ve kimliğini sır gibi sakladığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'yle yeni bir aşka yelken açtı. Sonrasında bir açılmış bir açılmış, boy boy aşk pozlarını her an her saniye paylaşmaya başlamıştı.
Pahalı hediyeler, saatler ve bileklikler aşklarına eşlik ederken Şeyma'nın Meedo'su son hediyesiyle olay yarattı.