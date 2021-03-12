"Evet, ben şımarık bir kız arkadaşım ama senin değil. Ben korkunç derecede harika olan erkek arkadaşımın malıyım. Biraz çılgın ve bazen beni korkutuyor ama kendisi tatlılığın ve savaşcılığın mükemmel bir karışımı. Onu seviyorum ve o benim bütün dünyam. Benimle uğraşırsan, onun içindeki canavar uyanır ve cesedini asla bulamazlar." tadındaki yazısıyla büyük dikkat çekti.