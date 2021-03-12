Doya Doya Moda kim elendi? 12 Mart Doya Doya Moda puan durumu! Altın bileziği kim kaptı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert'in oturduğu Doya Doya Moda'da haftanın finalinde yine heyecanlı bir eleme yaşandı. Haftanın en düşük puanını alan yarışmacı elenirken en yüksek puanını alan ise altın bileziği koluna taktı. Peki Doya Doya Moda'da bugün puanlar nasıl şekillendi? İşte ayrıntılar…