DOYA DOYA MODA ALL STAR YARIŞMACILARI KİMLER?



Doya Doya Moda All Star'da ilk sezonun birincisi Betül Böçkün ve ikinci sezonun iddialı ismi Özde Karacan'da yer alıyor. Ayrıca Doya Doya Moda All Star kadrosunda, ilk sezonun çok konuşulan isimleri, Su Baher, Emel Başkan, Ferdanur Başaran da var. Ayrıca ikinci sezondan Birben Coşkun, Rümeyse Buyuran da 7 yarışmacı arasında.



İlk sezonda Doya Doya Moda'dan diskalifiye edilen Ferdanur da Doya Doya Moda All Star sezonunda yer alacak. Jüri üyesi Kemal Doğulu Ferdanur'un diskalifiye nedenini "Ferdanur kamera arkasında ekibe ve diğer yarışmacılara karşı olan tutumlarından dolayı diskalifiye edildi. Ferdanur'un yerine yeni yarışmacı olarak Sena geldi. Betül'ün akıbeti Cuma günü belli olacak." sözleriyle açıklamıştı.