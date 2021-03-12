Doya Doya Moda bitti mi? TV8 Doya Doya Moda Allstar yarışmacıları kimler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. TV8'in fenomen stil yarışması yepyeni bir konseptle ekrana gelmeye hazırlanıyor. İzleyiciler ise merakla Doya Doya Moda bitip bitmeyeceğini merak ederken bir yandan da Doya Doya Moda Allstar yarışmacılarının kimler olacağını, yarışma formatının nasıl olacağını, jüri üyelerinin değişip değişmeyeceğini araştırır oldu. İşte ayrıntılar…
DOYA DOYA MODA BİTİYOR MU?
Konuya dair henüz bir açıklama gelmedi.
Doya doya moda yarışması bu sezon ekranlarda yayınlanan giyim, moda tarzı olan tek yarışma. Bu yüzden de sevilerek takip edildi. Yarışmacıların tarzları giydikleri her şey merak edildi. 44 beden ve üzeri yarışmacıların yarışabildiği Doya Doya Moda geniş takipçi kitlesine sahip. Sık sık yayın saati değiştirilen Doya Doya Moda saat 13:00 itibarıyla ekranlarda yer alıyor.
DOYA DOYA MODA ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Doya Doya Moda All Star'ın ne zaman başlayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı fakat Doya Doya Moda'nın Instagram hesabından yayınlanan All Star tanıtımında 15 Mart Pazartesi başlayacağı belirtildi.