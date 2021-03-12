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    • 12.03.2021 17:12
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    • 12.03.2021 17:12
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    bitti mi? TV8 yarışmacıları kimler? Jüriler…

    Gündüz kuşağı izleyicileri merakla bitti mi? sorusunun yanıtını araştırıyor. TV8’de uzun zamandır yayınlanan fenomen yarışma ile ilgili jüri Seray Sever’den önemli açıklamalar geldi ve yarışmacılar da izleyiciler kadar şoke etkisi yaşadı. ile ekrana geleceklerini açıklamasının ardından merakla TV8 Doya Doya Moda Allstar yarışmacıları kimler? Araştırması yapılmaya başlandı. Peki jüri üyeleri kimler olacak? İşte TV8 Doya Doya Moda Allstar ile ilgili tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda bitti mi?

    Doya Doya Moda bitti mi? TV8 Doya Doya Moda Allstar yarışmacıları kimler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. TV8'in fenomen stil yarışması yepyeni bir konseptle ekrana gelmeye hazırlanıyor. İzleyiciler ise merakla Doya Doya Moda bitip bitmeyeceğini merak ederken bir yandan da Doya Doya Moda Allstar yarışmacılarının kimler olacağını, yarışma formatının nasıl olacağını, jüri üyelerinin değişip değişmeyeceğini araştırır oldu. İşte ayrıntılar…

    DOYA DOYA MODA BİTİYOR MU?

    Konuya dair henüz bir açıklama gelmedi.

    Doya doya moda yarışması bu sezon ekranlarda yayınlanan giyim, moda tarzı olan tek yarışma. Bu yüzden de sevilerek takip edildi. Yarışmacıların tarzları giydikleri her şey merak edildi. 44 beden ve üzeri yarışmacıların yarışabildiği Doya Doya Moda geniş takipçi kitlesine sahip. Sık sık yayın saati değiştirilen Doya Doya Moda saat 13:00 itibarıyla ekranlarda yer alıyor.

    DOYA DOYA MODA ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Doya Doya Moda All Star'ın ne zaman başlayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı fakat Doya Doya Moda'nın Instagram hesabından yayınlanan All Star tanıtımında 15 Mart Pazartesi başlayacağı belirtildi.

        DOYA DOYA MODA ALL STAR YARIŞMACILARI KİMLER?

        Doya Doya Moda All Star'da ilk sezonun birincisi Betül Böçkün ve ikinci sezonun iddialı ismi Özde Karacan'da yer alıyor. Ayrıca Doya Doya Moda All Star kadrosunda, ilk sezonun çok konuşulan isimleri, Su Baher, Emel Başkan, Ferdanur Başaran da var. Ayrıca ikinci sezondan Birben Coşkun, Rümeyse Buyuran da 7 yarışmacı arasında.

        İlk sezonda Doya Doya Moda'dan diskalifiye edilen Ferdanur da Doya Doya Moda All Star sezonunda yer alacak. Jüri üyesi Kemal Doğulu Ferdanur'un diskalifiye nedenini "Ferdanur kamera arkasında ekibe ve diğer yarışmacılara karşı olan tutumlarından dolayı diskalifiye edildi. Ferdanur'un yerine yeni yarışmacı olarak Sena geldi. Betül'ün akıbeti Cuma günü belli olacak." sözleriyle açıklamıştı.

        DOYA DOYA MODA ÖZDE KİMDİR?

        Yarışmaya Mersin'den dahil olan Özde Karacan, 28 yaşında. Takı ve Aksesuar işleri ile uğraştığı bir dükkanı olan Karacan, ilk sezonunda katıldığı Doya Doya Moda'da kısa süre kalmasına rağmen adından söz ettirmişti. Giyim tarzı ile jüri üyelerinin dikkatini çeken Karacan 'haftanın birincisi olarak genç kızlara modayı öğreteceğim' sloganı ile iddialı bir yarışmacı olduğunu göstermişti. Doya Doya Moda 2. Sezonuna 24 Ağustos'ta dahil olan Özde, ilk sezonda olduğu gibi 2. Sezonda da katıldığı ilk hafta birincilik alarak iddiasını ortaya koydu.

        EMEL BAŞKAN KİMDİR?

        Doya Doya Moda yarışmacılarından biri olarak tanınan Emel Başkan, 1989 doğumlu ve evli. Annesi mücevher tasarımcısı, babası film çevirmeni olan yarışmacı, aslen Konyalı.

        Doya Doya Moda yarışmasına ilk katıldığı gün hayatıyla ilgili bilgiler vermişti. Aslen Konyalı olan Emel Başkan, 30 yaşında ve evli. 85 kilo ve 46 beden olan Emel Başkan, doğuştan stil sahibi olduğunu belirterek rakiplerine hiç şans tanımadığını belirtmişti.
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