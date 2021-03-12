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    • Magazin
    • 12.03.2021 18:50
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    • 12.03.2021 18:50
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    ? neden yok, yeni bölüm ne zaman? 12 Mart Show TV yayın akışı

    Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan dizisinin kanalın yayın akışında yer almaması akılları karıştırdı. Ramo'da geçen hafta Yıldırım'ın ikizinin ortaya çıkması herkesi şok ederken gözler yeni bölüme çevrilmişti. Ancak dizinin bu haftaki yayın günü olan 12 Mart Cuma gününde bir değişiklik yaşandı. Dizinin Show TV tarafından 12 Mart Cuma gününün yayın akışında yer almaması sorusunu akıllara getirdi. Peki, , yeni bölüm ne zaman? İşte 12 Mart Show TV yayın akışı...

    takvim.com.tr
    Ramo yeni bölüm ne zaman?

    Cuma akşamları Show TV ekranlarında büyük bir heyecanla takip edilen Ramo'nun kanalın yayın akışında yer almaması izleyicilerini şaşırttı. Yayıncı kuruluş tarafından önemli bir son dakika kararı alındı. Bu nedenle her hafta cuma günü saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan diziye dair " Ramo bu akşam var mı?" sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Peki, Ramo neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte bilgiler...

    RAMO BU AKŞAM VAR MI? RAMO NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Ramo dizisi bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü 19 Mart Cuma akşamı ekranlarda olacak.

    12 MART SHOW TV YAYIN AKIŞI

    18.45 Show Ana Haber
    20.00 Güldür Güldür Show-Yeni Bölüm
    23.15 Gölde Dehşet

    RAMO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Ramo, Korkut'la iş birliği yaptığı için Mazhar'a öfkelidir. Mazhar'ın ölen patronlardan biri olan Yıldırım'ın yerine geçmek istediğini de öğrenince de bunu yeni tanışacağı patrona söylemeyi düşünür. Karşısında öldürmüş olduğu Yıldırım'ı görünce ise hayatının şokunu yaşar.

        Diğer yandan Şerif'in de Ramo'yla ilgili bazı planları vardır. Ramo, Mazhar'la olan düşmanlığını devam ettirecek midir?

        Yoksa diğer patronların yüzünü görüp nihai hedefine ulaşabilecek midir? Bütün bunları öğrenebilmenin tek bir yolu vardır; oyuna dahil olmak. Hem de sonunu düşünmeden.

        Ramo bütün bunlarla savaşırken Sibel de aile ile uğraşıyordur. Hasan, Çiçek'in kendisine baba demesini unutamıyordur.
            Haberler Magazin Ramo bu akşam var mı? Ramo neden yok, yeni bölüm ne zaman? 12 Mart Show TV yayın akışı