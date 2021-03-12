Cuma akşamları Show TV ekranlarında büyük bir heyecanla takip edilen Ramo'nun kanalın yayın akışında yer almaması izleyicilerini şaşırttı. Yayıncı kuruluş tarafından önemli bir son dakika kararı alındı. Bu nedenle her hafta cuma günü saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan diziye dair " Ramo bu akşam var mı?" sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Peki, Ramo neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte bilgiler...
RAMO BU AKŞAM VAR MI? RAMO NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Ramo dizisi bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü 19 Mart Cuma akşamı ekranlarda olacak.
12 MART SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show-Yeni Bölüm
23.15 Gölde Dehşet
RAMO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ramo, Korkut'la iş birliği yaptığı için Mazhar'a öfkelidir. Mazhar'ın ölen patronlardan biri olan Yıldırım'ın yerine geçmek istediğini de öğrenince de bunu yeni tanışacağı patrona söylemeyi düşünür. Karşısında öldürmüş olduğu Yıldırım'ı görünce ise hayatının şokunu yaşar.