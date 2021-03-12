Cuma akşamları Show TV ekranlarında büyük bir heyecanla takip edilen Ramo'nun kanalın yayın akışında yer almaması izleyicilerini şaşırttı. Yayıncı kuruluş tarafından önemli bir son dakika kararı alındı. Bu nedenle her hafta cuma günü saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan diziye dair " Ramo bu akşam var mı?" sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Peki, Ramo neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte bilgiler...

RAMO BU AKŞAM VAR MI? RAMO NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ramo dizisi bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü 19 Mart Cuma akşamı ekranlarda olacak.